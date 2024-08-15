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Новини
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Медіаатаки на газовидобувний сектор підривають енергетичну безпеку країни, - асоціація

Газовидобування

Асоціація, яка об’єднує найбільші газовидобувні підприємства України, висловлює серйозне занепокоєння щодо низки публікацій у ЗМІ, які містять неправдиву й маніпулятивну інформацію про одного з членів АГКУ – ТОВ "Горизонти" з групи компаній "Західнадрасервіс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву АГКУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це негативно впливає на бізнес-клімат у секторі та безпосередньо на обсяги видобутку природного газу. Особи, що поширюють неправдиву й маніпулятивну інформацію, роблять це задля власних інтересів. Такі дії працюють проти держави, адже відштовхують потенційних інвесторів – як українських, так і іноземних, і відбувається це саме в той час, коли країні вкрай потрібні міжнародний капітал, сучасні технології та підтримка західних партнерів.

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"Сьогодні кожен видобутий в Україні кубометр газу є критично важливим, адже зміцнює нашу енергетичну безпеку та вселяє впевненість в успішне проходження цього і наступних ОЗП. Більше того, сплачені податки допомагають не лише підтримувати економіку воюючої країни, а й зміцнювати її обороноздатність перед агресором", - підкреслили в асоціації.

За час повномасштабного російського вторгнення ТОВ "Горизонти" інвестували у сектор понад 1.5 млрд грн та сплатили більше 2.4 млрд грн податків і зборів до державного бюджету. Окрім того, компанія вкладає значні кошти в місцеву інфраструктуру, де здійснює свою діяльність – ремонт доріг та інші важливі соціальні проєкти, які сприяють покращенню життя місцевих громад.

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В асоціації наголошують, що будь-які дії, які спрямовані на дискредитацію соціально відповідального бізнесу – завдають потужного удару по всій країні. Адже саме інвестиції українських й іноземних компаній є безальтернативною запорукою для економічного зростання держави. Водночас, зупинка інвестиційної діяльності в секторі призведе до падіння газовидобутку, зменшення податків та скорочення робочих місць. Це суттєво послабить енергетичну безпеку України, яка і так є досить вразливою після цілеспрямованих російських атак, наголошують в АГКУ.

Нагадаємо, днями Міненерго попереджало про активізацію ворожого ІПСО. Ворог не лише продовжує нищити українську енергетичну інфраструктуру ракетами та дронами, а й продовжує активно застосовувати інформаційні атаки для дискредитації дій, що здійснюються для подолання кризи в енергетиці і підготовки до складного осінньо-зимового періоду.

Автор: 

бізнес (1974) газ (10411) видобуток (1861) ЗМІ (1357)


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Все верно говорит эта ручная "ассоциация" - ни к чему все эти "медиатаки". Неоходимо просто провести ПУБЛИЧНЫЙ, внешний, полный и независимый аудит по определению себестоимости добычи украинского газа. Именно "определению себестоимости"! Не проверки тонны макулатуры, которую предоставит любая газодобывающая компания в качестве обоснования завышенной в десятки раз себестоимости, а именно определению. После того как народ отойдет от каматоза, можно посчитать ВСЕ спизженные десятки миллиардов $ с 1991 г. Потом вспомнить ВСЕХ президентов Украины, премер-министров, министров энергетики, природных ресурсов и т.д.
А если народ захочет совсем ******, то то же самое можно и с себестоимостью электроэнергии определить.
А вы говорите "медиаатака" ...
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15.08.2024 18:44 Відповісти
Коррупции нет! Чисто!
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15.08.2024 19:20 Відповісти
якраз найбільше оті офшорні піявки-прокладки підривають енергетичну безпеку.
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15.08.2024 20:30 Відповісти
Много , часто раньше напоминал. Проверено другими странами. И тем более во время войны. Только полная национализация всего рентабельного!!! Уничтожить олигархат! Полная конфискация всего включая за кордоном! Репараций не ждать и не надеятся ---- мулька для лохов. Управленцами по индустрии ставить западных менеджеров. Или опять капец. Нас спасёт только внешнее управление. Усвойте это наконец хуторянские!
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16.08.2024 07:07 Відповісти
Сплачені податки а нашій країні лише збільшують площу будинків в Козині.
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16.08.2024 07:15 Відповісти
 
 