США готові відправити Україні ракети великої дальності для F-16 JASSM, - Politico

Адміністрація президента США Джо Байдена "відкрита" для надання Україні крилатих ракет дальнього радіуса дії JASSM, що надасть українським винищувачам F-16 більшої бойової потужності. Ракетами JASSM США ділились лише з кількома близькими союзниками.

Про це йдеться у публікації Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Як зазначає видання, про готовність Білого дому надати Україні ракети класу "повітря-поверхня" з'явилася на тлі наземної операції ЗСУ у Курській області РФ, яка триває вже другий тиждень.

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Остаточного рішення про відправку ракети ще не прийнято, але, за словами одного з посадовців адміністрації Байдена, вони зараз працюють над складними деталями.

Ці питання включають перевірку передачі чутливих технологій і забезпечення того, щоб українські літаки могли запустити таку ракету.

У матеріалі зазначено, що йдеться про JASSM – високоточну крилату ракету, яка призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних і переміщуваних цілей з дистанцій поза зоною дії засобів ворожої ППО.

Завдяки таким ракетам в українських Повітряних сил з’явиться можливість атакувати ворожі цілі на відстань понад 320 кілометрів.

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Поки тривають переговори в Білому домі і Пентагоні, представник адміністрації попередив, що попереду ще багато роботи, перш ніж будь-які ракети потраплять до України. Зокрема, необхідно переконатися, що наявні в Києві літаки радянської епохи і нещодавно поставлені F-16 зможуть запустити подібну ракету.

За словами двох співрозмовників, Пентагон вже працює з Україною над цими технічними питаннями.

Ракетами JASSM США дуже рідко ділились лише з кількома близькими союзниками.