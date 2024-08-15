США готові відправити Україні ракети великої дальності для F-16 JASSM, - Politico
Адміністрація президента США Джо Байдена "відкрита" для надання Україні крилатих ракет дальнього радіуса дії JASSM, що надасть українським винищувачам F-16 більшої бойової потужності. Ракетами JASSM США ділились лише з кількома близькими союзниками.
Про це йдеться у публікації Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Як зазначає видання, про готовність Білого дому надати Україні ракети класу "повітря-поверхня" з'явилася на тлі наземної операції ЗСУ у Курській області РФ, яка триває вже другий тиждень.
Остаточного рішення про відправку ракети ще не прийнято, але, за словами одного з посадовців адміністрації Байдена, вони зараз працюють над складними деталями.
Ці питання включають перевірку передачі чутливих технологій і забезпечення того, щоб українські літаки могли запустити таку ракету.
У матеріалі зазначено, що йдеться про JASSM – високоточну крилату ракету, яка призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних і переміщуваних цілей з дистанцій поза зоною дії засобів ворожої ППО.
Завдяки таким ракетам в українських Повітряних сил з’явиться можливість атакувати ворожі цілі на відстань понад 320 кілометрів.
Поки тривають переговори в Білому домі і Пентагоні, представник адміністрації попередив, що попереду ще багато роботи, перш ніж будь-які ракети потраплять до України. Зокрема, необхідно переконатися, що наявні в Києві літаки радянської епохи і нещодавно поставлені F-16 зможуть запустити подібну ракету.
За словами двох співрозмовників, Пентагон вже працює з Україною над цими технічними питаннями.
Ракетами JASSM США дуже рідко ділились лише з кількома близькими союзниками.
Будь ласка, зачекайте...
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На Амазон появилась книга Echoes of Tomorrow: Ukraine's Century of Change
Це ж виходить, що стартувавши десь над українською Суджею, ця ракета зможе вразити ціль в Тулі чи Калузі!
А там і Таруса стане ціллю українського Тауруса А це вже ближня підмацковщина
Дійсно, який же невдалий наступ
То ми вже стратегічний партнер сши поза НАТИ чи ні?
Цікаво а всім іншим таким партнерам обмежують права на використання цієї зброї?
Може забороняють ізраЇлю бити американськими по ядерній державі Іран?
Коли ці ракети вже будуть лягати по кацапським цілям, тоді і порадіємо.
до грудня 2024 року
https://glavred.net/world/tri-desyatka-leopard-pvo-i-*******-germaniya-peredast-vsu-bolshoy-paket-pomoshchi-10588925.html
Що до проблем. Носії F-16C/D.
А що дали нам - ми не знаємо.
і, нам, щось знову пообіцяють.
Це щоби розуміти на якому ми місці з нашою Україною для США .
https://www.youtube.com/watch?v=6EtNECBwemM
За словами виробника, Lockheed Martin, дальність польоту JASSM перевищує 926 км, ракета відрізняється високою точністю і несе бойову частину вагою близько 450 кг.
Пентагон має запаси з 7200 таких ракет, а Lockheed Martin останнім часом значно наростила виробництво.
я б Ріані вдув але вона зара жирна стала
- Можно.Сколько?
- Две мне и .....
далее по автору - четыре пцицы и люля-кебаб.
Дайте хоть попробовать!!!!
Адміністрація президента США Джо Байдена + Камала "відкрита", но...
Остаточного рішення про відправку ракети ще не прийнято, але вони зараз працюють над складними деталями
необхідно переконатися, що наявні в Києві літаки радянської епохи і нещодавно поставлені F-16 зможуть запустити подібну ракету.
Могли би поставити F-16 котрі точно можуть запустити
а то дозволили іншим поставити 6шт літаків, проте тепер не знають, що вони можуть
1.5міс до кінця фінроку 2024, та залишок PDA 6.2млрд, котрий згорить якщо не підпишє Байден+Камала