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США готові відправити Україні ракети великої дальності для F-16 JASSM, - Politico

F-16

Адміністрація президента США Джо Байдена "відкрита" для надання Україні крилатих ракет дальнього радіуса дії JASSM, що надасть українським винищувачам F-16 більшої бойової потужності. Ракетами JASSM США ділились лише з кількома близькими союзниками.

Про це йдеться у публікації Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Як зазначає видання, про готовність Білого дому надати Україні ракети класу "повітря-поверхня" з'явилася на тлі наземної операції ЗСУ у Курській області РФ, яка триває вже другий тиждень.

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Остаточного рішення про відправку ракети ще не прийнято, але, за словами одного з посадовців адміністрації Байдена, вони зараз працюють над складними деталями.

Ці питання включають перевірку передачі чутливих технологій і забезпечення того, щоб українські літаки могли запустити таку ракету.

У матеріалі зазначено, що йдеться про JASSM – високоточну крилату ракету, яка призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних і переміщуваних цілей з дистанцій поза зоною дії засобів ворожої ППО.

Завдяки таким ракетам в українських Повітряних сил з’явиться можливість атакувати ворожі цілі на відстань понад 320 кілометрів.

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Поки тривають переговори в Білому домі і Пентагоні, представник адміністрації попередив, що попереду ще багато роботи, перш ніж будь-які ракети потраплять до України. Зокрема, необхідно переконатися, що наявні в Києві літаки радянської епохи і нещодавно поставлені F-16 зможуть запустити подібну ракету.

За словами двох співрозмовників, Пентагон вже працює з Україною над цими технічними питаннями.

Ракетами JASSM США дуже рідко ділились лише з кількома близькими союзниками.

Автор: 

крилаті ракети (1071) допомога (8308) США (22614) F16 F-16 (669)


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Топ коментарі
+25
Я б покищо розглядав цю новину, як рубрику "Цікаве поряд з нами".

Коли ці ракети вже будуть лягати по кацапським цілям, тоді і порадіємо.
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15.08.2024 19:53
+13
А стріляти по кацапії можна буде?
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15.08.2024 19:47
+10
Є кілька модифікацій цієї ракети.Але всі мають більшу дальність,ніж ATACMS.Ці ракети супер точні і мають потужну бойову частину.
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15.08.2024 19:51
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Навіть, якщо дадуть ракеты, то як завжди, по території рашки заборонять бити.
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15.08.2024 19:33 Відповісти
Не переймайся, коли почнуть бити, вашим не до вкидів на Цензорі буде
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15.08.2024 22:22 Відповісти
типу коли кацапи будуть під Києвом, дозволять їх пускати на території України((
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16.08.2024 01:07 Відповісти
дуже гарна новина...
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15.08.2024 19:36 Відповісти
Так вони ж надали Ф - 16 - вони шо не знають на шо вони здатні
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15.08.2024 19:38 Відповісти
Чудово, дуже чудово!
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15.08.2024 19:38 Відповісти
Дуже потужно
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15.08.2024 19:46 Відповісти
Operational range 230 mi (370.4 km) 🤣
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15.08.2024 19:42 Відповісти
Слава ЗСУ!

​​На Амазон появилась книга Echoes of Tomorrow: Ukraine's Century of Change
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15.08.2024 19:42 Відповісти
Готові... Чекаємо ще 2-3 роки!
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15.08.2024 19:44 Відповісти
а ось це дійсно гарна новина 💪
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15.08.2024 19:45 Відповісти
А стріляти по кацапії можна буде?
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15.08.2024 19:47 Відповісти
Все просто! Пентагон дипломатично: "Україна сама вирішує як, де і якими засобами обороняти свою територію бо це їх право"! (п.с. Курська операція тому доказ...і не тільки!)...Менше піару (тринління українських "піджаків"!)- більше дій!
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15.08.2024 20:30 Відповісти
Чудова ініціатива!
Це ж виходить, що стартувавши десь над українською Суджею, ця ракета зможе вразити ціль в Тулі чи Калузі!
А там і Таруса стане ціллю українського Тауруса А це вже ближня підмацковщина
Дійсно, який же невдалий наступ
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15.08.2024 19:49 Відповісти
Ракетами JASSM США дуже рідко ділились лише з кількома близькими союзниками. Джерело:
То ми вже стратегічний партнер сши поза НАТИ чи ні?
Цікаво а всім іншим таким партнерам обмежують права на використання цієї зброї?

Може забороняють ізраЇлю бити американськими по ядерній державі Іран?
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15.08.2024 19:50 Відповісти
Є кілька модифікацій цієї ракети.Але всі мають більшу дальність,ніж ATACMS.Ці ракети супер точні і мають потужну бойову частину.
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15.08.2024 19:51 Відповісти
Я б покищо розглядав цю новину, як рубрику "Цікаве поряд з нами".

Коли ці ракети вже будуть лягати по кацапським цілям, тоді і порадіємо.
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15.08.2024 19:53 Відповісти
хочеться порадіти сьогодні. Коли ви раділи останній раз?
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16.08.2024 01:08 Відповісти
Кожен раз, коли закінчується повітряна тривога.
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16.08.2024 11:14 Відповісти
На видео 9 БТР М113, 15 Хамви с ЗУ-23, 18 БТР М1117 и т.д. А теперь представьте поставленные США-Украина 600 М113, 2000+ Хамви, 270 М1117, 1000+ MRAP, 200 БТР Страйкер, 300 БМП "Брэдли"- видео такого парада длилось бы очень долго...
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15.08.2024 20:15 Відповісти
Три десятки Leopard, ППО і гаубиці: Німеччина передасть ЗСУ великий пакет допомоги.
до грудня 2024 року
https://glavred.net/world/tri-desyatka-leopard-pvo-i-*******-germaniya-peredast-vsu-bolshoy-paket-pomoshchi-10588925.html
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15.08.2024 19:59 Відповісти
сша готові відправити ракети, але .....(причина завжди знайдеться)
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15.08.2024 20:00 Відповісти
То шо їх, су*а, стримує? Скільки можна тягнути кота за **** ?
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15.08.2024 20:08 Відповісти
За сьогодні це вже друга обіцянка.
Що до проблем. Носії F-16C/D.
А що дали нам - ми не знаємо.
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15.08.2024 20:10 Відповісти
зараз, верещук, звісно, під особистим контролем потужного зе!гундоса, покаже всьому, світу, що ми такі гуманні, такі рожеві, що готові повісити собі на шию, істот, що бажають нам смерті.
і, нам, щось знову пообіцяють.
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15.08.2024 20:11 Відповісти
віталя, ти, коли небуть, бився на вулиці?
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15.08.2024 20:27 Відповісти
А как же, только у нас союзники не гопари и не диктаторы,они зависят от избирателей,им нужна картинка благородных украинцев бьющихся за свободу и демократию с варварским режимом.
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15.08.2024 21:30 Відповісти
Также JASSM находится на вооружении Королевских воздушных сил Австралии и Марокко.
Це щоби розуміти на якому ми місці з нашою Україною для США .
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15.08.2024 20:17 Відповісти
...,,они работают над сложными деталями...,,---ну вот как читать подобное? Пальцем в жопе что ли ковыряются? А что сложного тут? Нюхать сложно---ковырятся нет! Идиоты. Вот бы Иран так поступал с кацапскими заказами и просьбами, или пуздро корейское? Там схода решается.
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15.08.2024 20:26 Відповісти
Нехай ще нададуть кілька хімарсів. Бо там кацапи знищили одну нашу пускову у Сумській області.
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15.08.2024 20:28 Відповісти
Каламутне відео.... Хоча не пускові головне.
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15.08.2024 21:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6EtNECBwemM Детальне відео про ракету тут

https://www.youtube.com/watch?v=6EtNECBwemM
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15.08.2024 20:35 Відповісти
BBC

За словами виробника, Lockheed Martin, дальність польоту JASSM перевищує 926 км, ракета відрізняється високою точністю і несе бойову частину вагою близько 450 кг.
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15.08.2024 20:36 Відповісти
Досі його отримували лише військові союзники США: він перебуває на озброєнні Польщі, Австралії та Фінляндії, його купували, але поки що не отримали Японія та Нідерланди.

Пентагон має запаси з 7200 таких ракет, а Lockheed Martin останнім часом значно наростила виробництво.
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15.08.2024 20:39 Відповісти
Німеччина, Греція, Румунія та Данія також ведуть переговори про закупівлю ракет JASSM.

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16.08.2024 03:33 Відповісти
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15.08.2024 20:40 Відповісти
та давайте вже Томагавки ))
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15.08.2024 20:41 Відповісти
і яз
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16.08.2024 01:09 Відповісти
Оце те чого нам не вистачало щоб зупинити навалу орди. Як тільки США нададуть ці ракети - так зразу ЗСУ перестануть відступати.
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15.08.2024 20:43 Відповісти
А я готовий вдути Тейлор Свіфт, і шо
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15.08.2024 20:49 Відповісти
Шансы на успех почти такие же).
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15.08.2024 20:52 Відповісти
А вот сейчас бьіло обидно.
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15.08.2024 21:06 Відповісти
звичайна баба, шо там такого шо ти ще не бачив 😁
я б Ріані вдув але вона зара жирна стала
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16.08.2024 08:56 Відповісти
Ні, я лише по білих.
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16.08.2024 09:27 Відповісти
ЗСУ свою справу зробили - зламали всі червоні лінії і показали який Путін жалюгідний невдаха!!! На черзі, наступний крок за адміністрацією Байдена - вона має надати далекобійні ракети в неймовірній кількості, високоточні крилаті ракети JASSM для F-16 і 3 (три) авіносні групи ... про всяк випадок!!!
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15.08.2024 21:00 Відповісти
Все-таки не хотят позорить F-16.
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15.08.2024 21:04 Відповісти
Типова ситуація для байденовської адміністрації - вони "готові", але не зараз, і взагалі треба зробити багато складної роботи і тд...
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15.08.2024 21:24 Відповісти
а там і фінансовий рік закінчиться. А потім новий президент. А потім ще щось...
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16.08.2024 01:10 Відповісти
- А две можно?
- Можно.Сколько?
- Две мне и .....
далее по автору - четыре пцицы и люля-кебаб.
Дайте хоть попробовать!!!!
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15.08.2024 21:41 Відповісти
Ля-ля, тру-ля-ля.
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15.08.2024 22:21 Відповісти
Ключове:
Адміністрація президента США Джо Байдена + Камала "відкрита", но...
Остаточного рішення про відправку ракети ще не прийнято, але вони зараз працюють над складними деталями
необхідно переконатися, що наявні в Києві літаки радянської епохи і нещодавно поставлені F-16 зможуть запустити подібну ракету.

Могли би поставити F-16 котрі точно можуть запустити
а то дозволили іншим поставити 6шт літаків, проте тепер не знають, що вони можуть

1.5міс до кінця фінроку 2024, та залишок PDA 6.2млрд, котрий згорить якщо не підпишє Байден+Камала
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15.08.2024 22:25 Відповісти
Так Вам же сказали "відкрита" в лапках...
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16.08.2024 10:22 Відповісти
Прийнятна тільки умова від американців- бити виключно по аеродромах, від Моздока до Пітерських підворотень.
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15.08.2024 22:41 Відповісти
То аеродроми в Курській області - це ж уже Україна (з урахуванням реалій), отже їм кірдик.
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15.08.2024 22:54 Відповісти
Перемогою запахло в повітрі
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15.08.2024 23:59 Відповісти
Вони повинні були вже бути, разом з літаками. А вони тільки "готові"... "підсилення ППО" -звичайно добре, але це значить, що ми і надалі "хлопчики для биття", можем тільки оборонятись. А потрібно нищити звідки це летить, де воно виготовляється... А ніззя, он брити вже сказали - штормами по рашці но-но, бо "ескалація". Так війну не виграти...
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16.08.2024 05:08 Відповісти
Набагато більше потрібні ракети класу "повітря-повітря" великої дальності.
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16.08.2024 08:53 Відповісти
фсбэшнику Елдаку и бениному Оманскомй Нарику такие ракеты не нужны как и списанные вертушки и самолеты с Австралии.....
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16.08.2024 09:28 Відповісти
"переконатися, що наявні в Києві літаки радянської епохи і нещодавно поставлені F-16 зможуть запустити подібну ракету." - ну это какая-то полова, обсуждаемая ракета с данной дальностью выпускалась с 1986 года
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16.08.2024 09:30 Відповісти
Матня блд коли потрібно клянчіть, і ще купу умов виставлять. Україна робила свої гарні ракети. де воно все???
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16.08.2024 10:09 Відповісти
"Ми вам дамо, але бити ними не можна"... Ось так.
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16.08.2024 10:20 Відповісти
Шо це за "велика" дальність?! Просіть Мінітмени, може, Томагавки дадуть.
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16.08.2024 13:08 Відповісти
 
 