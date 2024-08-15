Україна з лютого 2022 року залучила $98,7 млрд зовнішнього фінансування, - Мінфін

Від 24 лютого 2022 року пряма бюджетна підтримка від країн-донорів та міжнародних фінансових організацій сягає близько 98,7 млрд доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

На що спрямовується міжнародне фінансування?

"Усі надходження від партнерів Уряд направляє на соціальні, гуманітарні та інші пріоритетні невійськові видатки держбюджету. Зовнішня фінансова допомога не може бути використана на забезпечення видатків безпеки та оборони", - наголосили у Мінфіні.

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Залучені кошти спрямовуються на конкретні видатки, які було визначено з партнерами або на першочергові видатки держбюджету згідно з пріоритетною черговістю.

Бюджетна підтримка із цільовим призначенням

Залучені кошти в рамках проєктів Світового банку мають виключно цільове призначення, узгоджене партнерами та Урядом України.

Загалом, від лютого 2022 року через механізми Світового банку Україна отримала майже 40 млрд доларів США. Найбільші донори – США, Японія, Велика Британія.

З початку повномасштабної війни Світовий банк започаткував 7 проєктів для підтримки ключових галузей економіки України:

Проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Відшкодування видатків на виплату пенсій, частини соціальних допомог, заробітної плати медикам, вчителям, державним службовцям (крім галузі безпеки і оборони) та співробітникам ДСНС. Через проєкт залучено до 30 млрд доларів США.

Проєкт "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE). Соціальна допомога незахищеним верствам населення і збільшення ефективності програм соціальної підтримки (зокрема, ВПО). У межах проєкту надійшло близько 1,2 млрд доларів США.

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"Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України" (ARISE). Відновлення та підтримка агросектору (зокрема, розширення доступу сільгоспвиробників до програми кредитування 5-7-9). Залучено 500 млн доларів США.

"Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine). Покращення доступу до медичних послуг, задоволення нагальних потреб у послугах охорони здоров’я, забезпечення фінансового захисту в екстрених умовах. В рамках проєкту вже надійшло понад 124,5 млн доларів США.

"Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE). Дрібні та середні ремонти частково пошкоджених приватних та багатоквартирних житлових будинків. Вже залучено близько 150 млн доларів США.

Дві Позики на політику розвитку (DPL/DPO). Підтримка зусиль України у впровадженні порядку денного структурних реформ та надання критично важливого фінансування. Загальна вибірка — 3 млрд доларів США.

Загальна бюджетна підтримка

На пріоритетні видатки державного бюджету без привʼязки до конкретних напрямів спрямовуються кошти від ЄС (38 млрд євро), кошти від МВФ (10,2 млрд доларів США), а також бюджетна підтримка від Уряду Канади (понад 5 млрд доларів США).

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До них відносяться соціальні та гуманітарні витрати, що не покриваються бюджетною підтримкою із цільовим призначенням. А також підтримка енергосектору, обслуговування державного боргу, економічне відновлення та інше.