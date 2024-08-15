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Новини Допомога Україні
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Україна з лютого 2022 року залучила $98,7 млрд зовнішнього фінансування, - Мінфін

Долар

Від 24 лютого 2022 року пряма бюджетна підтримка від країн-донорів та міжнародних фінансових організацій сягає близько 98,7 млрд доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

На що спрямовується міжнародне фінансування?

"Усі надходження від партнерів Уряд направляє на соціальні, гуманітарні та інші пріоритетні невійськові видатки держбюджету. Зовнішня фінансова допомога не може бути використана на забезпечення видатків безпеки та оборони", - наголосили у Мінфіні.

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Залучені кошти спрямовуються на конкретні видатки, які було визначено з партнерами або на першочергові видатки держбюджету згідно з пріоритетною черговістю.

Бюджетна підтримка із цільовим призначенням

Залучені кошти в рамках проєктів Світового банку мають виключно цільове призначення, узгоджене партнерами та Урядом України.

Загалом, від лютого 2022 року через механізми Світового банку Україна отримала майже 40 млрд доларів США. Найбільші донори – США, Японія, Велика Британія.

З початку повномасштабної війни Світовий банк започаткував 7 проєктів для підтримки ключових галузей економіки України:

  • Проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Відшкодування видатків на виплату пенсій, частини соціальних допомог, заробітної плати медикам, вчителям, державним службовцям (крім галузі безпеки і оборони) та співробітникам ДСНС. Через проєкт залучено до 30 млрд доларів США.
  • Проєкт "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE). Соціальна допомога незахищеним верствам населення і збільшення ефективності програм соціальної підтримки (зокрема, ВПО). У межах проєкту надійшло близько 1,2 млрд доларів США.

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  • "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України" (ARISE). Відновлення та підтримка агросектору (зокрема, розширення доступу сільгоспвиробників до програми кредитування 5-7-9). Залучено 500 млн доларів США.
  • "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine). Покращення доступу до медичних послуг, задоволення нагальних потреб у послугах охорони здоров’я, забезпечення фінансового захисту в екстрених умовах. В рамках проєкту вже надійшло понад 124,5 млн доларів США.
  • "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE). Дрібні та середні ремонти частково пошкоджених приватних та багатоквартирних житлових будинків. Вже залучено близько 150 млн доларів США.
  • Дві Позики на політику розвитку (DPL/DPO). Підтримка зусиль України у впровадженні порядку денного структурних реформ та надання критично важливого фінансування. Загальна вибірка — 3 млрд доларів США.

Загальна бюджетна підтримка

На пріоритетні видатки державного бюджету без привʼязки до конкретних напрямів спрямовуються кошти від ЄС (38 млрд євро), кошти від МВФ (10,2 млрд доларів США), а також бюджетна підтримка від Уряду Канади (понад 5 млрд доларів США).

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До них відносяться соціальні та гуманітарні витрати, що не покриваються бюджетною підтримкою із цільовим призначенням. А також підтримка енергосектору, обслуговування державного боргу, економічне відновлення та інше.

Автор: 

Мінфін (3632) допомога (8308) фінансування (3101)


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Топ коментарі
+6
діточки! онучки наші!
все для вас.
вам виплачувати.
на уроках історії почитаєте, як все було у 2019.
і подякуєте своїм пращурам, що обрали, потужного зе!поца.
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15.08.2024 20:17
+1
по 4000$ на учителиць, учитильох та одну довічну педаюду, що приймав участь у створенні лідора без нацюцюрника.
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15.08.2024 20:36
+1
Офігенно! А "інвестняні" не можуть закрити цей борг? А цунамі інвестицій, що обіцяло найвеличніше, вже в Україні? Чи може збагачення найвеличнішого з 40млн до 600+млн (в долярах) за своє царювання (при зарплатні в десятки тис грн) - то норм?
Але це так - думки в голос і без аналітики
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15.08.2024 21:14
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діточки! онучки наші!
все для вас.
вам виплачувати.
на уроках історії почитаєте, як все було у 2019.
і подякуєте своїм пращурам, що обрали, потужного зе!поца.
показати весь коментар
15.08.2024 20:17 Відповісти
Давайте перелік - на що пішли.
показати весь коментар
15.08.2024 20:28 Відповісти
по 4000$ на учителиць, учитильох та одну довічну педаюду, що приймав участь у створенні лідора без нацюцюрника.
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15.08.2024 20:36 Відповісти
не здивуюсь, якщо при проведені аудіта дій зелених підарасів виявиться, що вчителя отримували зарплату 4000$
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15.08.2024 20:58 Відповісти
Те, на що пішли ці гроші, сьогодні в суді перераховували, підозру кириленку формулюючи. Масштабуйте на кілька сотень дефективних ZEмародерів та сотні тисяч паразитів меншого калібра.
Насолоджуйтесь!
Копієчка в копієчку!
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15.08.2024 20:40 Відповісти
Вчителям, бібліотекарям тощо
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15.08.2024 20:33 Відповісти
Цікаве посилання в цій статті.
За словами фон дер Ляйєн, 108 млрд. невійськової допомоги з цих майже 99 млрд. Україні надав тільки ЄС. І це ще він не напружувався, бо "Найбільші донори - США, Японія, Велика Британія".
Патужна математика у випускників трускавецьких акадємійов!
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15.08.2024 20:34 Відповісти
вдумайтесь 100 млрд пішло на зп дерслужбовців(крім військових) та розпил.
правду кажуть кому війна а кому...
Хрен з ним лярдів 25-30 тупі амери дали як гранти, а інші 70 яким хером будемо віддавати, хоча це вже будуть проблеми наступної(них) влади.
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15.08.2024 20:37 Відповісти
допис від прогресивно загостреного хріном?
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15.08.2024 20:46 Відповісти
дерслужбовець, ясно.
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15.08.2024 20:50 Відповісти
значить не тупий як американці- це ж однозначно, а загострений?
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15.08.2024 21:00 Відповісти
Майже 100 мільярдів.
Це майже річний ВВП України у роки, коли звітам Мінфіна та НБУ можна було довіряти.

А гривня у сраці...
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15.08.2024 20:37 Відповісти
Не залучила, а дали народу Україні. Але зелені підараси половину цього вкрали, якщо не більше.
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15.08.2024 20:56 Відповісти
А чому зовнішнє фінансування скачано роллами та перев'язано мотузочками?
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15.08.2024 21:11 Відповісти
Офігенно! А "інвестняні" не можуть закрити цей борг? А цунамі інвестицій, що обіцяло найвеличніше, вже в Україні? Чи може збагачення найвеличнішого з 40млн до 600+млн (в долярах) за своє царювання (при зарплатні в десятки тис грн) - то норм?
Але це так - думки в голос і без аналітики
показати весь коментар
15.08.2024 21:14 Відповісти
 
 