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Комітет ВР рекомендує прийняти закон щодо позбавлення державних нагород за підтримку РФ

Засідання комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, 15 серпня 2024 року

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності 15 серпня 2024 року на позачерговому засіданні, на виконання доручення Президента України, рекомендував Парламенту невідкладно розглянути та прийняти закони щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора та щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

За підсумками засідання Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти з основу та в цілому проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України (реєстр. № 11410).

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Законопроект розроблено з метою вдосконалення законодавства України щодо позбавлення державних нагород осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, їх представників, або вчиняють інші дії, спрямовані на створення позитивного образу держави-агресора, виправдовування та визнання правомірною окупації території України.

Для досягнення вказаної мети пропонується:

  • встановити новий вид покарання – позбавлення державної нагороди України;
  • передбачити, що особа, засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, яка має державну нагороду України, може бути позбавлена за обвинувальним вироком суду цієї державної нагороди України;
  • запровадити механізм забезпечення виконання покарання у виді позбавлення державної нагороди України;
  • встановити, що особа, позбавлена державних нагород України, втрачає право на всі права і пільги, передбачені для осіб, нагороджених такими нагородами.
  • встановити, що підставою для застосування санкції у виді позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення, може бути також вчинення нагородженою особою дій, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України, тощо.

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За роки незалежності України державними нагородами було відзначено чимало гідних людей. Проте серед нагороджених осіб є й ті, які публічно підтримали анексію Криму, виправдовують окупацію українських територій, публічно заперечують збройну агресію Росії проти України, популяризують керівництво держави-агресора тощо. Відтак, збереження за такими громадянами державних нагород є неприпустимим.

Також Комітет рекомендував парламенту прийняти з другому читанні та в цілому як закон проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю (реєстр. № 9538).

Автор: 

ВР (14945) законопроєкт (3583) нагорода (1258) почесне звання (29) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+5
А що такого закону ще немає? Думав у 2015 році такий закон вже ухвалили, тоді ж всі казали що такий закон дуже потрібен. Дивно...
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15.08.2024 20:33
+5
Бойко і Гадя в списку? 🤔
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15.08.2024 20:36
+5
боже! зе!гундос такий молодчинка.
закони їбашить, що німий.
і такі, і такі. і десь єрмачину сховав.
****, а що трапилось?
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15.08.2024 20:40
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Медаль УБД відберуть за те, що "Послєдній гєрой" співаю?
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15.08.2024 20:32 Відповісти
А що такого закону ще немає? Думав у 2015 році такий закон вже ухвалили, тоді ж всі казали що такий закон дуже потрібен. Дивно...
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15.08.2024 20:33 Відповісти
Та законів можна висрати в день по 100 штук, але якшо немає змін в УПК, а тим більше, в Кримінально-Процесуальному Кодексі (КПК), то всё лише шоу, де шуму дох, а результату по умолчанію нєх
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15.08.2024 20:54 Відповісти
Бойко і Гадя в списку? 🤔
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15.08.2024 20:36 Відповісти
Вместо лишения свободы, лишение ордена. Прекрасно. Путин новые медали выдаст.
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15.08.2024 20:37 Відповісти
боже! зе!гундос такий молодчинка.
закони їбашить, що німий.
і такі, і такі. і десь єрмачину сховав.
****, а що трапилось?
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15.08.2024 20:40 Відповісти
Та ви шо? ото тепер за "один народ", " за один язик".... будуть позбавляти всього?
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15.08.2024 20:43 Відповісти
Хто здав спеуоперацію по вагнеровцям, хто пускав шаттли і розминував Чонгар, хто приймав участь в оманських ї турецьких договорняках, хто під час такої війни крадеть так шо не видно цьому краю і все інше чого не перелічити ї що ой как на руку кремлю..
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15.08.2024 20:43 Відповісти
А вам невідомо, що існують старі як мамонт машини розмінування ще за часів СРСР?
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15.08.2024 20:48 Відповісти
праізвадітєльнасть назавітє за суткі, пліз
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15.08.2024 20:55 Відповісти
назавіте длину сакрального переходу Чонгар
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15.08.2024 21:34 Відповісти
краще ти назви сакральний час підриву мостів на Чонгарі, бо Подоляк киздонув, шо вони з 4 ранку до 11 вечора не рішались підірвати шось, бо не вірили
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15.08.2024 21:47 Відповісти
Він бреше, мост підривали, але завадила кацапська реб.
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16.08.2024 08:14 Відповісти
А шо се сталося? А я також підтримую РФ, нема вишколених військ у курській області, то й ладно, хай будуть срочники, щоб здавалися купами.
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15.08.2024 20:43 Відповісти
Петиція про

Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.

https://petition.president.gov.ua/petition/229766
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15.08.2024 20:46 Відповісти
не тіште себе надією.

у війні по савєцкі расходують тих, кого не жалко.

не тих беруть, хто може, а тих, кого не жалко
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15.08.2024 21:49 Відповісти
Так ясно уявляю собі паніку та відчай колаборантів!
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15.08.2024 20:51 Відповісти
...та ти шо....та цього не може бути...десь щось трапилося...хтось на щось наштовхнувся.? ....О...! О,,,!О...!
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15.08.2024 21:04 Відповісти
Це треба було зробити ще на початку вторгнення ,до речі там багато і слуг.
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15.08.2024 21:16 Відповісти
Не примуть! Бо там список ой-йой-ой!!!! Дєньді з дєньов!
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15.08.2024 21:57 Відповісти
ОПа мавпує з кацапів., а ті за спадковістю від Сталіна перейняли. У Сталіна, правда,було вчинення всякого умисного кримінального проступку. Розмежування тяжкості йде з 1984 року.
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15.08.2024 22:05 Відповісти
З нагородами все зовсім сумно. Кожна нова влада роздавала їх наліво і направо,-лояльним, друзям та наближеним. Одних Героїв України "переберіть" і подивіться, за які такі подвиги і жертовність давали їм це найвище звання, думаю будете вражені і здивовані.
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16.08.2024 04:46 Відповісти
 
 