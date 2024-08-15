Комітет ВР рекомендує прийняти закон щодо позбавлення державних нагород за підтримку РФ

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності 15 серпня 2024 року на позачерговому засіданні, на виконання доручення Президента України, рекомендував Парламенту невідкладно розглянути та прийняти закони щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора та щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

За підсумками засідання Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти з основу та в цілому проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України (реєстр. № 11410).

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Законопроект розроблено з метою вдосконалення законодавства України щодо позбавлення державних нагород осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, їх представників, або вчиняють інші дії, спрямовані на створення позитивного образу держави-агресора, виправдовування та визнання правомірною окупації території України.

Для досягнення вказаної мети пропонується:

встановити новий вид покарання – позбавлення державної нагороди України;

передбачити, що особа, засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, яка має державну нагороду України, може бути позбавлена за обвинувальним вироком суду цієї державної нагороди України;

запровадити механізм забезпечення виконання покарання у виді позбавлення державної нагороди України;

встановити, що особа, позбавлена державних нагород України, втрачає право на всі права і пільги, передбачені для осіб, нагороджених такими нагородами.

встановити, що підставою для застосування санкції у виді позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення, може бути також вчинення нагородженою особою дій, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України, тощо.

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За роки незалежності України державними нагородами було відзначено чимало гідних людей. Проте серед нагороджених осіб є й ті, які публічно підтримали анексію Криму, виправдовують окупацію українських територій, публічно заперечують збройну агресію Росії проти України, популяризують керівництво держави-агресора тощо. Відтак, збереження за такими громадянами державних нагород є неприпустимим.

Також Комітет рекомендував парламенту прийняти з другому читанні та в цілому як закон проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю (реєстр. № 9538).