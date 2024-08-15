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Зеленський вніс до ВР законопроєкт про статус військових, які воюють на території РФ

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, згідно з яким, українські військові, які воюють на території держави-агресора Росії, будуть отримувати всі виплати та преференції.

Про це йдеться у картці проєкту закону "Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (№ 11483) на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначається в пояснювальній записці, реалізація закону не потребуватиме додаткових фінансових витрат із державного бюджету. Дія закону поширюється на військовослужбовців, які виконують військовий обов’язок за межами України, у тому числі на території держави-агресора.

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Автор: 

ВР (14945) Зеленський Володимир (23719)


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Топ коментарі
+6
Надо добавить в список Беларусь, Таракана хватит инсульт.
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15.08.2024 22:27
+6
А Верещук вже внесла законопроєкт, про статус ВПО з виплатами, для россіян с Курськой області чи ще ні?
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15.08.2024 22:40
+6
https://x.com/SlaveOfZe



https://x.com/SlaveOfZe

𝓓𝓸𝓷 𝓑𝓪𝓼𝓼



https://x.com/SlaveOfZe

@SlaveOfZe


Зеленський здає Донецьку область під соусом захоплення Курської. Це вже очевидно.
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15.08.2024 23:00
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Це добре! Думайте як там хлопців забезпечити всим необхідним!
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15.08.2024 22:23 Відповісти
Головне на статусі пропіаритись а про хлопців нехай хтось переживає
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15.08.2024 22:32 Відповісти
Ця інформація повинна бути засекречена
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15.08.2024 22:23 Відповісти
Все що знають зедєрьмаки -знає і люба кацапська свиня
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15.08.2024 22:56 Відповісти
Навіщо. Вони ж не нелегали.
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15.08.2024 23:13 Відповісти
У хлопця якийсь постійний зуд до внесення законопроектів.
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15.08.2024 22:23 Відповісти
Доречі, ЗЄ пересидів свій президентський термін не на 3 місяці, а на 3 роки.

Ще з часів Вагнергейту.
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15.08.2024 22:26 Відповісти
та якщо рахувати від того моменту, як воно выдмовилось аналізи здавати ... то він лжеВава ))
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15.08.2024 22:43 Відповісти
Надо добавить в список Беларусь, Таракана хватит инсульт.
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15.08.2024 22:27 Відповісти
Яка территорія Росії ? Під час війни між воюючими країнами немає кордонів,а тільки лінія фронту.
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15.08.2024 22:28 Відповісти
Дуже поавілтне ішення. За 11 років війни наші воїни ЗСУ провели блискучу спецоперацію. Якби таких спецоперацій було більше і вони були років 9 тому, то давно все закінчилося б.
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15.08.2024 22:33 Відповісти
Это все украинские территории.
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15.08.2024 22:35 Відповісти
Щось не чисте,корнішончик хоче військовим "нагадити"
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15.08.2024 22:38 Відповісти
А Верещук вже внесла законопроєкт, про статус ВПО з виплатами, для россіян с Курськой області чи ще ні?
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15.08.2024 22:40 Відповісти
Пиарщик гигаВатный
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15.08.2024 22:43 Відповісти
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15.08.2024 22:45 Відповісти
https://x.com/JaWernulsa



https://x.com/JaWernulsa

JaWernulsaHerWam



https://x.com/JaWernulsa

@JaWernulsa

·

https://x.com/JaWernulsa/status/1824121593271853074 3 ч

Кацапи вже майже біля Дніпропетровської обл. Покровський напрямок... За повідомленнями з місць, ворог окупував https://x.com/hashtag/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%97%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5?src=hashtag_click #Новотроїцьке .
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15.08.2024 22:52 Відповісти
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15.08.2024 22:53 Відповісти
Та звісно що іпсо!!!
Але обмін НАШИХ потрібен! І обмін територій, особливо АЕС і Каховка
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16.08.2024 00:26 Відповісти
https://x.com/SlaveOfZe



https://x.com/SlaveOfZe

𝓓𝓸𝓷 𝓑𝓪𝓼𝓼



https://x.com/SlaveOfZe

@SlaveOfZe


Зеленський здає Донецьку область під соусом захоплення Курської. Це вже очевидно.
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15.08.2024 23:00 Відповісти
А тим, що зараз воюють на Донбасі, ЗЄ з задоволенням вручить ордени посмертно.
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15.08.2024 23:07 Відповісти
Это еще хорошо, если их признают погибшими на войне... Многие считаются пропавшими без вести.
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15.08.2024 23:13 Відповісти
Вніс то дурня коли його винесуть це питання
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15.08.2024 23:44 Відповісти
Воїн інтернаціоналіст - нехай суки кремлівські ох..еют
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16.08.2024 02:49 Відповісти
 
 