Зеленський вніс до ВР законопроєкт про статус військових, які воюють на території РФ
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, згідно з яким, українські військові, які воюють на території держави-агресора Росії, будуть отримувати всі виплати та преференції.
Про це йдеться у картці проєкту закону "Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (№ 11483) на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Як зазначається в пояснювальній записці, реалізація закону не потребуватиме додаткових фінансових витрат із державного бюджету. Дія закону поширюється на військовослужбовців, які виконують військовий обов’язок за межами України, у тому числі на території держави-агресора.
Топ коментарі
+6 Дан Корвин
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+6 Виталий #548501
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+6 Власов Сергей #321358
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Ще з часів Вагнергейту.
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JaWernulsaHerWam
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@JaWernulsa
·
https://x.com/JaWernulsa/status/1824121593271853074 3 ч
Кацапи вже майже біля Дніпропетровської обл. Покровський напрямок... За повідомленнями з місць, ворог окупував https://x.com/hashtag/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%97%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5?src=hashtag_click #Новотроїцьке .
Але обмін НАШИХ потрібен! І обмін територій, особливо АЕС і Каховка
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𝓓𝓸𝓷 𝓑𝓪𝓼𝓼
https://x.com/SlaveOfZe
@SlaveOfZe
Зеленський здає Донецьку область під соусом захоплення Курської. Це вже очевидно.