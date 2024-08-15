Зеленський вніс до ВР законопроєкт про статус військових, які воюють на території РФ

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, згідно з яким, українські військові, які воюють на території держави-агресора Росії, будуть отримувати всі виплати та преференції.

Про це йдеться у картці проєкту закону "Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (№ 11483) на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначається в пояснювальній записці, реалізація закону не потребуватиме додаткових фінансових витрат із державного бюджету. Дія закону поширюється на військовослужбовців, які виконують військовий обов’язок за межами України, у тому числі на території держави-агресора.

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