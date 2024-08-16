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Україна може використовувати канадську зброю та техніку на території Росії

канада,техніка

Україна отримала дозвіл на вільне використання танків, бронемашин та іншої техніки, яка була передана Канадою, на території Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням  CBC News, про це заявили у Міністерстві національної оборони Канади

Зазначається, що Канада передала Україні вісім танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки і сотні броньованих патрульних машин, а також кілька гаубиць М-777.

"Українці найкраще знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхню спроможність. Канада не має жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке ми передаємо Україні", - зазначила речниця Міністерства оборони Канади Андре-Анн Пулен.

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Видання відмічає, що наразі невідомо, чи використовували канадське озброєння українські бригади, які розпочали операцію на території Курської області РФ. Проте кадри, зняті телеканалом CNN на українському кордоні в четвер, показали, як патрульний автомобіль Senator канадського виробництва перетинає кордон з Росією.

Пулен зазначила, що канадська допомога завжди відповідає вимогам Договору про торгівлю зброєю – міжнародної угоди, покликаної зменшити незаконні поставки зброї та порушення прав людини.

Автор: 

Канада (2188) зброя (7442) Україна (5872)


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Хоча б у Когось яйця є!,), Дякуємо Канада!,
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16.08.2024 08:10 Відповісти
Всі інші теж дозволяють. Нема лише дозволу на застосування далекобійних ракет. Канада нам далекобійних ракет не постачала, тому дає дозвіл на всю канадську техніку.
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16.08.2024 08:26 Відповісти
Дайте щось козакам, щоб до кремля долетіло!
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16.08.2024 08:10 Відповісти
Канада АТАКАМСи не передавала Украіні?
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16.08.2024 08:19 Відповісти
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16.08.2024 08:37 Відповісти
А якщо стріляти від Курська - яка там виходить дальність ?
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16.08.2024 12:15 Відповісти
 
 