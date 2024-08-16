На окупованих територіях України вступ до військової організації ДОСААФ стане обов’язковим вже із 14 років, - Центр нацспротиву

Росіяни знизили вік вступу до так званого ДОСААФ. Відтепер проходження навчання у "Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту России" стане обов’язковим вже із 14 років.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до цього вік прийому до російської терористичної організації становив 18 років.

"ДОСААФ займається підготовкою мирного населення до участі у війні. У такий спосіб Кремль намагається підготувати цивільних до мобілізації. Адже, зважаючи на поламаний сценарій вторгнення Росії в Україну, з дня на день Путін оголосить нову хвилю мобілізації.

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Варто нагадати, що цього року окупанти залучили тисячі українських дітей на всіх окупованих територіях до участі у трансформованій військово-патріотичній грі "Зарница". Це ще один спосіб Кремля залучати дітей до війни проти своєї Вітчизни", - йдеться в повідомленні.

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