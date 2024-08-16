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Новини
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На окупованих територіях України вступ до військової організації ДОСААФ стане обов’язковим вже із 14 років, - Центр нацспротиву

ДОСААФ на ТОТ

Росіяни знизили вік вступу до так званого ДОСААФ. Відтепер проходження навчання у "Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту России" стане обов’язковим вже із 14 років.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до цього вік прийому до російської терористичної організації становив 18 років.

"ДОСААФ займається підготовкою мирного населення до участі у війні. У такий спосіб Кремль намагається підготувати цивільних до мобілізації. Адже, зважаючи на поламаний сценарій вторгнення Росії в Україну, з дня на день Путін оголосить нову хвилю мобілізації.

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Варто нагадати, що цього року окупанти залучили тисячі українських дітей на всіх окупованих територіях до участі у трансформованій військово-патріотичній грі "Зарница". Це ще один спосіб Кремля залучати дітей до війни проти своєї Вітчизни", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

діти (5052) окупація (6675) Центр національного спротиву (812)


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Швидко вони окучують
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16.08.2024 11:56 Відповісти
І різні ''гамнесті'' не репетують про порушення прав людини!
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16.08.2024 12:20 Відповісти
Гамнесті то "кого треба" гамнесті. Керується росіянами, оплачується росіянами, голос подає коли хазяїн скаже. В ту ж топку і "червоний хрест".
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16.08.2024 14:16 Відповісти
Так рашисты и не скрывали что главная цель захвата Украины для них ето пушечное мясо для дальнейшей войны с НАТО и Китаем. Ето для тех кто верит что если Украина капитулирует то война закончится и все заживут мирно и счастливо
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16.08.2024 12:18 Відповісти
Да, дєвочки, будєтє содєйствовать і армії, і аіації, і флоту.
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16.08.2024 12:20 Відповісти
А що скаже зелень, Південь вже москалія чи ще ні?
Скажіть так прямо в лоб, не бійтеся, дуже боляче не буде, зате недовго.
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16.08.2024 14:47 Відповісти
для ЗЄ Курск піарніше
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16.08.2024 15:30 Відповісти
 
 