Найближчим часом обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" із Росією не відбудеться, попри операцію українських сил у Курській області РФ, - Лубінець

Операція ЗСУ в Курській області Росії покращує ситуацію з поверненням українських громадян із території РФ і з окупованих територій України. Проте швидкий обмін "всіх на всіх" навряд чи відбудеться найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Постійно українська сторона виступає з ініціативою проведення великих обмінів, у тому числі неодноразово через посередників ми виступали з ініціативою проведення обмінів "всіх на всіх". Чи вірю я, що найближчим часом може відбутися обмін "всіх на всіх"? Ні, не вірю. Чи вірю я, що українська сторона робить все можливе, щоб великі обміни відбувалися? Так, цим займається велика команда Координаційного штабу, я особисто в щоденному режимі", - сказав омбудсмен.

Він підтвердив, що операція ЗСУ в Курській області Росії покращує ситуацію з поверненням українських громадян із території Російської Федерації, а також з окупованих територій України. При цьому українська сторона хоче спиратися на принцип справедливості й домовитися з Російською Федерацією про принципи проведення обмінних процесів.

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"Мені б дуже хотілося, щоб ми з Росією домовилися нарешті про принципи проведення обмінних процесів і повернення цивільних громадян, використовуючи цю ситуацію… Нам треба використовувати принцип справедливості. Хто раніше потрапив у полон, той раніше виходить. У нас є списки військовополонених і цивільних заручників, яких росіяни взяли в полон ще до початку повномасштабного вторгнення – з 2014 року, в нас є оборонці Маріуполя, які більше ніж два роки перебувають у полоні. Серед них є навіть ті, хто після верифікації і підтвердження Міжнародним комітетом Червоного Хреста був поранений у полоні, що взагалі нонсенс із погляду міжнародного гуманітарного права", – заявив уповноважений.

Нагадаємо, 14 серпня Лубінець повідомив, що омбудсменка РФ Тетяна Москалькова зініціювала розмову щодо російських полонених із Курської області