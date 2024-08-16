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Найближчим часом обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" із Росією не відбудеться, попри операцію українських сил у Курській області РФ, - Лубінець

Дмитро Лубінець

Операція ЗСУ в Курській області Росії покращує ситуацію з поверненням українських громадян із території РФ і з окупованих територій України. Проте швидкий обмін "всіх на всіх" навряд чи відбудеться найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Постійно українська сторона виступає з ініціативою проведення великих обмінів, у тому числі неодноразово через посередників ми виступали з ініціативою проведення обмінів "всіх на всіх". Чи вірю я, що найближчим часом може відбутися обмін "всіх на всіх"? Ні, не вірю. Чи вірю я, що українська сторона робить все можливе, щоб великі обміни відбувалися? Так, цим займається велика команда Координаційного штабу, я особисто в щоденному режимі", - сказав омбудсмен.

Він підтвердив, що операція ЗСУ в Курській області Росії покращує ситуацію з поверненням українських громадян із території Російської Федерації, а також з окупованих територій України. При цьому українська сторона хоче спиратися на принцип справедливості й домовитися з Російською Федерацією про принципи проведення обмінних процесів.

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"Мені б дуже хотілося, щоб ми з Росією домовилися нарешті про принципи проведення обмінних процесів і повернення цивільних громадян, використовуючи цю ситуацію… Нам треба використовувати принцип справедливості. Хто раніше потрапив у полон, той раніше виходить. У нас є списки військовополонених і цивільних заручників, яких росіяни взяли в полон ще до початку повномасштабного вторгнення – з 2014 року, в нас є оборонці Маріуполя, які більше ніж два роки перебувають у полоні. Серед них є навіть ті, хто після верифікації і підтвердження Міжнародним комітетом Червоного Хреста був поранений у полоні, що взагалі нонсенс із погляду міжнародного гуманітарного права", – заявив уповноважений.

Нагадаємо, 14 серпня Лубінець повідомив, що  омбудсменка РФ Тетяна Москалькова зініціювала розмову щодо російських полонених із Курської області

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військовополонені (913) обмін (1150) Лубінець Дмитро (589)


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В первую очередь будут менять кадыровцев и срочников а контракники и наемники на фиг им нужны.
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16.08.2024 12:34 Відповісти
Лубінець, тут поряд стаття про мерзоту тцк-шну, яку ти вчора виправдовував.
Нічого не хочеш сказати?
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16.08.2024 12:46 Відповісти
анрєйбарісич ніразрєшаіт
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16.08.2024 14:17 Відповісти
Як тільки Буданга повідомив, що пора забирати з рук Дерьмака палочку виручалочку зразу ж дворові коментують-це ще не скоро буде. До речі, Малюк теж приєднався до Буданги.
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16.08.2024 12:53 Відповісти
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16.08.2024 13:49 Відповісти
шаболда дєрьмака
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16.08.2024 13:52 Відповісти
 
 