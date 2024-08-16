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Новини Війна
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Успіх України у Курській області показує провал Кремля, - глава оборонного комітету Бундестагу Фабер

фабер

Операція ЗСУ у Курській області показав військове перенапруження Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер  написав у своєму Х (Twitter).

"Москва наразі перенапружена у військовому плані. Тепер ми можемо закласти основи для тривалого миру в Європі з військовою підтримкою України", - написав Фабер.

Нагадаємо, раніше він заявляв, що Операція у Курській області заклала хорошу основу для переговорів з наступником Путіна.

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Автор: 

Німеччина (7330) Бундестаг (195) Курськ (1096)


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Підкиньте більше зброі - вони ше и обхезаються
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16.08.2024 14:01 Відповісти
Знову переоцінка України, недооцінка Росії.

По факту операція в Курську удалась лише на 50%, захоплено мало.

11 серпня повинні були дійти до Курської атомної станції. Якщо вірити блогерам.

Проблема активного захисту від рос. дронів і КАБів не вирішена.

Росіяни загальмували наступ, навіть не зупиняючи свій наступ на Покровськ.

Моя думка, що це фальстарт. Треба було підготовити більші сили на курську операцію. Знову ура-патріотизм і недооцінка ворога як минулого року.
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16.08.2024 14:48 Відповісти
І чим це заперечує, що Україні треба більше зброї?
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16.08.2024 14:58 Відповісти
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16.08.2024 14:19 Відповісти
Та ще показує провал будівництва фортіфікацій на Сході України. рашисти навіть прискорились. Фронт трішить - але у зеленского та йього шобли свято - вони в курській губернії. Аферисти у руля.
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16.08.2024 14:21 Відповісти
 
 