Успіх України у Курській області показує провал Кремля, - глава оборонного комітету Бундестагу Фабер

Операція ЗСУ у Курській області показав військове перенапруження Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер написав у своєму Х (Twitter).

"Москва наразі перенапружена у військовому плані. Тепер ми можемо закласти основи для тривалого миру в Європі з військовою підтримкою України", - написав Фабер.

Нагадаємо, раніше він заявляв, що Операція у Курській області заклала хорошу основу для переговорів з наступником Путіна.

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