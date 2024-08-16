Успіх України у Курській області показує провал Кремля, - глава оборонного комітету Бундестагу Фабер
Операція ЗСУ у Курській області показав військове перенапруження Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер написав у своєму Х (Twitter).
"Москва наразі перенапружена у військовому плані. Тепер ми можемо закласти основи для тривалого миру в Європі з військовою підтримкою України", - написав Фабер.
Нагадаємо, раніше він заявляв, що Операція у Курській області заклала хорошу основу для переговорів з наступником Путіна.
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По факту операція в Курську удалась лише на 50%, захоплено мало.
11 серпня повинні були дійти до Курської атомної станції. Якщо вірити блогерам.
Проблема активного захисту від рос. дронів і КАБів не вирішена.
Росіяни загальмували наступ, навіть не зупиняючи свій наступ на Покровськ.
Моя думка, що це фальстарт. Треба було підготовити більші сили на курську операцію. Знову ура-патріотизм і недооцінка ворога як минулого року.