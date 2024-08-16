Олімпійська чемпіонка Кравацька оголосила збір у 290 тис. грн на підтримку дітей з окупованих територій
Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка 2024 року Олена Кравацька відкрила збір коштів для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю з окупованих територій, підопічних асоціації "Відкриті серця".
Про це Кравацька повідомила у своєму Instagram, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ціль збору - 290 000 гривень, вже зібрано 85 000 гривень.
"Друзі, збір для діточок-сиріт все ще триває, у нас ще є 5 днів, щоб максимально долучити до цього кожного. Подивіться, в яких умовах вони живуть, мені, як мамі, дуже складно дивитися на це і розуміти, що в них немає самого головного - це батьків, яких вони втратили", - написала вона.
Вона звернулася до своїх підписників і закликала кожного максимально долучитись до збору.
Підтримати збір можна за такими реквізитами:
МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/53NfQ9TJzz
Карта Монобанку: 5375 4112 2134 5593.
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щось то недобре я бачу..а саме як і ким буде подаватися ця армія дітям на окупованих територіях ???
Тобто приїде інкасаторська машина з України, наприклад, в Мелітополь, і буде від будинку до будинку, по списку стукати в двері і давати або готівку, або молоко, або памперси ???
Якщо в самій Україні вагони з гуманітарки випаровуються і ніхто не знає куди, то окуповані території то взагалі чорна дира.
Кравацьку можуть просто використовувати.