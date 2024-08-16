УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11323 відвідувача онлайн
Новини
2 723 3

Олімпійська чемпіонка Кравацька оголосила збір у 290 тис. грн на підтримку дітей з окупованих територій

олена,кравацька

Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка 2024 року Олена Кравацька відкрила збір коштів для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю з окупованих територій, підопічних асоціації "Відкриті серця".

Про це Кравацька повідомила у своєму Instagram, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ціль збору - 290 000 гривень, вже зібрано 85 000 гривень.

"Друзі, збір для діточок-сиріт все ще триває, у нас ще є 5 днів, щоб максимально долучити до цього кожного. Подивіться, в яких умовах вони живуть, мені, як мамі, дуже складно дивитися на це і розуміти, що в них немає самого головного - це батьків, яких вони втратили", - написала вона.

Вона звернулася до своїх підписників і закликала кожного максимально долучитись до збору.

Також читайте: Шаблю Харлан з Олімпіади продали на аукціоні за 10 млн грн: На кошти закуплять турелі для ЗСУ

Підтримати збір можна за такими реквізитами:

МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/53NfQ9TJzz

Карта Монобанку: 5375 4112 2134 5593.

Також дивіться: Лікар-психолог Діана Гошовська про допомогу дітям, які пережили жахіття війни. ВIДЕО

Автор: 

діти (5052) допомога (8308) збір (332)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ідея гарна але...
щось то недобре я бачу..а саме як і ким буде подаватися ця армія дітям на окупованих територіях ???
Тобто приїде інкасаторська машина з України, наприклад, в Мелітополь, і буде від будинку до будинку, по списку стукати в двері і давати або готівку, або молоко, або памперси ???
Якщо в самій Україні вагони з гуманітарки випаровуються і ніхто не знає куди, то окуповані території то взагалі чорна дира.
Кравацьку можуть просто використовувати.
показати весь коментар
16.08.2024 17:50 Відповісти
розмір суми призових для золотої медалі не змінився - 125 тисяч доларів
показати весь коментар
16.08.2024 17:58 Відповісти
Харлан 10 000000,Магучих 500 000, А Кровацкая збор обьявила
показати весь коментар
16.08.2024 19:27 Відповісти
 
 