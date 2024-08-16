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Новини Війна
2 001 19

Міноборони Естонії: ЗСУ успішно приховали підготовку до операції в Курській області. У росіян проблеми з командуванням

Підполковник Маттіас Пуусепп

Підполковник Маттіас Пуусепп, заступник начальника штабу дивізії Сил оборони Естонії, вважає, що Збройні Сили України змогли успішно приховати підготовку до операції в Курській області, що дозволило їм досягти ефекту несподіванки.

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На думку Пуусеппа, росіяни мають проблеми з командуванням у Курській області.

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"З цієї причини вони не змогли ефективно відреагувати на дії ЗСУ, і скоєні дії мають оборонний характер, тобто вони встановлюють оборонні лінії, переміщують підрозділи", – пояснив він.

Представник естонських Сил оборони повідомив, що ЗСУ змогли успішно приховати свої плани, завдяки чому досягли ефекту несподіванки.

"За повідомленнями російських соціальних медіа, ЗС РФ незабаром мають здійснити контрнаступ. Однак поки що немає ознак, що у ЗС РФ є достатня кількість сил і районів, щоб розгорнути подібні значні дії", – наголосив естонський військовий.

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Пуусепп оцінює зону контролю українських Збройних Сил у "понад 500 квадратних кілометрів території Курської області", але додає, що активні дії розгортаються на більшій площі, а наступ ЗСУ, хоч і повільніше, але триває.

Автор: 

Естонія (1601) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+10
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16.08.2024 18:12
+8
це правда. бо і дєрьмак з лідором не знали про неї.
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16.08.2024 17:55
+7
Вже два мости "тю-тю".
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16.08.2024 18:04
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це правда. бо і дєрьмак з лідором не знали про неї.
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16.08.2024 17:55 Відповісти
Що таке "ахмат-сила"? це "ахмат масса" помножена на "ахмат прискорення"
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16.08.2024 18:05 Відповісти
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16.08.2024 18:07 Відповісти
лахмат то реально прискорення лапті аладінова
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16.08.2024 18:11 Відповісти
Не варто недооцінювати ворога.
В перші дні операції в КурНР на схід від Суджі українські мобільні війська на трасі в бік Курська в районі селища Мартиново зупинили своїми засадами і контратаками кадирівці з підрозділу "Аида".
Натомість кацапське войсько розсіялось.
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16.08.2024 18:37 Відповісти
Стало мало хрипатого в новинах. І про завхоза майже не пишуть...
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16.08.2024 18:06 Відповісти
@ "ЗСУ зруйнували міст через річку Сейм у Курській області. Обрушився один із прольотів (є ). Частина Глушковського району зараз відрізана - це Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно, Глушково і ще близько 27 населених пунктів.
Близько 700 рашистських військових потрапили в оператмвне оточення, серед яких виникла паніка.".
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16.08.2024 17:58 Відповісти
Вже два мости "тю-тю".
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16.08.2024 18:04 Відповісти
Щойно подивився - аххх яка ж довжелезна ця річка Сейм...
Аж дух захоплює...
Дід Дніпро та мамця Сейм.
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16.08.2024 18:37 Відповісти
А раки там ммммм.. буваю на Сумщині раз на місяць приблизно, раки сеймовські є
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16.08.2024 18:40 Відповісти
Помніт Суджа, помніт Тьоткіно і Сейм - тот цветущий и поющий яркий август...
Після Курської комендатури, якої не було з 1941 року пора рвати пукани на німецький хрест кацапської пропаганди далі.
Першим наказом Комендатури Суджи перейменувати центральну площу Суджи на площу національного героя Степана Андрійовича Бандери!!!!
Слава ЗСУ, Панове!
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16.08.2024 18:09 Відповісти
У рашкованів проблеми з головою
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16.08.2024 17:59 Відповісти
ЗСУ успішно приховали
від єрмака
підготовку до операції в Курській області
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16.08.2024 18:05 Відповісти
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16.08.2024 18:09 Відповісти
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16.08.2024 18:10 Відповісти
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16.08.2024 18:12 Відповісти
Ну ось і намальовується основний задум - лінія оборони по річці Сейм.
Зараз ще б Коренево звільнити і ловушка захлопнеться.
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16.08.2024 18:34 Відповісти
а в 2022 ми знищили всі мости на півдні за наказом головнокомандуючого, так же ж..?
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16.08.2024 19:24 Відповісти
Чекаємо коли естонці приховано вдарять в напрямку Петцарі і звільнять естонські землі окуповані ще совєтами.
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16.08.2024 21:32 Відповісти
 
 