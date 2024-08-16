Міноборони Естонії: ЗСУ успішно приховали підготовку до операції в Курській області. У росіян проблеми з командуванням

Підполковник Маттіас Пуусепп, заступник начальника штабу дивізії Сил оборони Естонії, вважає, що Збройні Сили України змогли успішно приховати підготовку до операції в Курській області, що дозволило їм досягти ефекту несподіванки.

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На думку Пуусеппа, росіяни мають проблеми з командуванням у Курській області.

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"З цієї причини вони не змогли ефективно відреагувати на дії ЗСУ, і скоєні дії мають оборонний характер, тобто вони встановлюють оборонні лінії, переміщують підрозділи", – пояснив він.

Представник естонських Сил оборони повідомив, що ЗСУ змогли успішно приховати свої плани, завдяки чому досягли ефекту несподіванки.

"За повідомленнями російських соціальних медіа, ЗС РФ незабаром мають здійснити контрнаступ. Однак поки що немає ознак, що у ЗС РФ є достатня кількість сил і районів, щоб розгорнути подібні значні дії", – наголосив естонський військовий.

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Пуусепп оцінює зону контролю українських Збройних Сил у "понад 500 квадратних кілометрів території Курської області", але додає, що активні дії розгортаються на більшій площі, а наступ ЗСУ, хоч і повільніше, але триває.