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Інтенсивність мінування окупантами Чорного моря впала практично до нуля, - ВМС України

морська міна

Інтенсивність мінування Чорного моря російськими окупантами зменшилась практично до нульового рівня.

Про це повідомив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Інтенсивність мінування впала практично до нуля. Було знищено літак Су-24, який робив спроби дистанційного мінування. Виходити в море та встановлювати міни росіяни теж зараз не наважуються", — сказав Плетенчук.

Наразі загрозу становлять так звані блукаючі міни. Українські військові займаються моніторингом та знешкодженням таких мін.

"Після шторму деякі об’єкти можуть переміщатися, можуть міни спливати, якщо вони відриваються від відповідного якоря, і тоді вони становлять більше загрози. Щодня ми обстежуємо ті шляхи, якими судно ходить у море", — зазначив речник ВМС.

Читайте також: Росіяни змінили тактику в морі: Використовують лише підводні човни, - ВМС

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ВМС (1380) мінування (1217) Чорне море (1661) міна (336)


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Бздять свої навіть ржаві корита в море відправляти.
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16.08.2024 18:46 Відповісти
сьогодні ЗСУ знищили у курській області міст-близько 700 рашистів опинилоись в оточенні...
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16.08.2024 18:54 Відповісти
Осталось еще два.
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16.08.2024 19:22 Відповісти
Редкий орк доплывет до середины Черного моря.
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16.08.2024 19:21 Відповісти
навіщо їм вже мінувати, якщо вони вже опанували випуск своїх морських надводних дронів. чим писати х-ню, краще б вдались до засобів протидії цій зброї.
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16.08.2024 22:58 Відповісти
 
 