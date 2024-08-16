Інтенсивність мінування окупантами Чорного моря впала практично до нуля, - ВМС України

Інтенсивність мінування Чорного моря російськими окупантами зменшилась практично до нульового рівня.

Про це повідомив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Інтенсивність мінування впала практично до нуля. Було знищено літак Су-24, який робив спроби дистанційного мінування. Виходити в море та встановлювати міни росіяни теж зараз не наважуються", — сказав Плетенчук.

Наразі загрозу становлять так звані блукаючі міни. Українські військові займаються моніторингом та знешкодженням таких мін.

"Після шторму деякі об’єкти можуть переміщатися, можуть міни спливати, якщо вони відриваються від відповідного якоря, і тоді вони становлять більше загрози. Щодня ми обстежуємо ті шляхи, якими судно ходить у море", — зазначив речник ВМС.

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