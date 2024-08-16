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Вісім країн ЄС поскаржилися Єврокомісії на Угорщину через спрощення в’їзду для росіян та білорусів

ЄС

Міністри восьми країн Європейського Союзу написали листа до Єврокомісії, в якому повідомили про занепокоєння рішенням Угорщини про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.

Відповідний лист оприлюднив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Лист адресовано до єврокомісарки з питань внутрішніх справ Ілви Йоганссон. У ньому міністри пишуть, що Росія продовжує агресивну війну проти України та активізувала гібридні дії проти країн ЄС та Шенгенської зони. До таких дій належать саботаж, акти насильства й провокації на кордонах.

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"Ми всі разом дійшли висновку на нещодавньому саміті НАТО, що ці дії становлять загрозу нашій безпеці. Тому ми із занепокоєнням стежимо за новинами щодо рішення Угорщини розширити свою систему національних карток для громадян Росії та Білорусі", – пишуть міністри.

Вони зазначили, що це рішення становить серйозний ризик для безпеки всіх держав – членів ЄС.

"Відповідь Угорщини, ваш аналіз та наступні кроки матимуть надзвичайне значення для забезпечення нашої безпеки", – заявили представники країн.

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Лист підписали очільники МЗС, міністри внутрішніх справ та юстиції Латвії, Естонії, Швеції, Литви, Норвегії, Фінляндії, Ісландії та Данії.

Автор: 

Угорщина (2265) Єврокомісія (2147) Шенген (116)


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Топ коментарі
+9
угорщина це один з метастазів ракової пухлини під назвою "рашистській рєйх" у Европі...
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16.08.2024 19:10
+9
Родіна зовйот!
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16.08.2024 19:28
+5
Що ви хотіли від родичів каацапів,угорців?
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16.08.2024 19:10
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Оце вікінги-козаки - кворум увесь
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16.08.2024 19:07 Відповісти
Що ви хотіли від родичів каацапів,угорців?
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16.08.2024 19:10 Відповісти
угорщина це один з метастазів ракової пухлини під назвою "рашистській рєйх" у Европі...
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16.08.2024 19:10 Відповісти
Так шо, ******* скоро лапті сплетуть?
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16.08.2024 19:23 Відповісти
Родіна зовйот!
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16.08.2024 19:28 Відповісти
Давно пора Венгрию выгнать из Евросоюза с позором и санкциями!
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16.08.2024 19:23 Відповісти
То зробіть жорсткішу перевірку на кордоні між ЄС та мадярами
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16.08.2024 19:28 Відповісти
І зпвертати до дому треба не русню а венгрів.
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16.08.2024 19:40 Відповісти
Маю медичне питання: коли до лікаря приходить людина і скаржеться на інфікування паразитом. Що робить лікар?
А коли на одного паразита скаржаться кілька країн-донорів?
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16.08.2024 19:33 Відповісти
Обратите внимание---все кто граничит с венграми не подписались. Поляки, болгары, румыны, чехи итд.
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16.08.2024 19:44 Відповісти
Якраз ті народи які ти назвав не граничать з угорщиною . Вчи географію телепень .
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16.08.2024 20:58 Відповісти
Румуни трохи, а взагалі таки да, може методичку неякісну ботам видали.
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16.08.2024 21:14 Відповісти
Да, школку закончил давно, в 1970г и на тройки. Правда. Но по жизни пришлось повидать, постоять в сотнях городов на 4 еонтинентах, кроме Антрактиды. И кругосветок было несколько. И не с нашими. Дубоделу же ясно что речь о ближних странах шла, с понтом соседи. И конечно бздошность, хотя в в ЕС и НАТО строго с разночтением принятых решений. Это и имел в виду. Ущучил?
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17.08.2024 20:43 Відповісти
 
 