Вісім країн ЄС поскаржилися Єврокомісії на Угорщину через спрощення в’їзду для росіян та білорусів
Міністри восьми країн Європейського Союзу написали листа до Єврокомісії, в якому повідомили про занепокоєння рішенням Угорщини про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.
Відповідний лист оприлюднив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Лист адресовано до єврокомісарки з питань внутрішніх справ Ілви Йоганссон. У ньому міністри пишуть, що Росія продовжує агресивну війну проти України та активізувала гібридні дії проти країн ЄС та Шенгенської зони. До таких дій належать саботаж, акти насильства й провокації на кордонах.
"Ми всі разом дійшли висновку на нещодавньому саміті НАТО, що ці дії становлять загрозу нашій безпеці. Тому ми із занепокоєнням стежимо за новинами щодо рішення Угорщини розширити свою систему національних карток для громадян Росії та Білорусі", – пишуть міністри.
Вони зазначили, що це рішення становить серйозний ризик для безпеки всіх держав – членів ЄС.
"Відповідь Угорщини, ваш аналіз та наступні кроки матимуть надзвичайне значення для забезпечення нашої безпеки", – заявили представники країн.
Лист підписали очільники МЗС, міністри внутрішніх справ та юстиції Латвії, Естонії, Швеції, Литви, Норвегії, Фінляндії, Ісландії та Данії.
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