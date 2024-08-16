Ходжес про операцію в Курській області: "Українці явно мають більше військового потенціалу, ніж ми думали й оцінювали"

Успішна наступальна операція ЗСУ в Курській області демонструє, що західні союзники недооцінювали військовий потенціал України.

Таку думку в коментарі CBC News висловив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Українці явно мають більше військового потенціалу, ніж ми думали й оцінювали", - сказав Ходжес.

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На його переконання, про це свідчить спроможність України сформувати наступальні сили й прорватися на територію Росії. "Тому я би ніколи не недооцінював того, на що Україна спроможна й що вона може зробити", - зазначив експерт.