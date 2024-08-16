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Ходжес про операцію в Курській області: "Українці явно мають більше військового потенціалу, ніж ми думали й оцінювали"

Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес

Успішна наступальна операція ЗСУ в Курській області демонструє, що західні союзники недооцінювали військовий потенціал України.

Таку думку в коментарі CBC News висловив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Українці явно мають більше військового потенціалу, ніж ми думали й оцінювали", - сказав Ходжес.

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На його переконання, про це свідчить спроможність України сформувати наступальні сили й прорватися на територію Росії. "Тому я би ніколи не недооцінював того, на що Україна спроможна й що вона може зробити", - зазначив експерт.

Автор: 

Ходжес Бен (172) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+14
шоб ти так їздив на своїй бл-ладі по тому мосту !!!

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16.08.2024 20:06
+10
В Курській області рф, ймовірно, Сили оборони України завдали удару по мосту через річку Сейм біля села Глушкове. Близько 27 населених пунктів опинилися "відрізаними", а в оточення можуть потрапити до 700 військових рф.
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16.08.2024 19:30
+9
Отож .! Ето вам нє ето ! Нє мєлочь по карманам тиріть .

Дайте більше зброї і зараз , а не колись , через півроку - рік , а ще - дозвіл ЗСУ херачити ракетами по паРаші , і ви зовсім офігієте .
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16.08.2024 19:46
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В Курській області рф, ймовірно, Сили оборони України завдали удару по мосту через річку Сейм біля села Глушкове. Близько 27 населених пунктів опинилися "відрізаними", а в оточення можуть потрапити до 700 військових рф.
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16.08.2024 19:30 Відповісти
там дири в мості...вже є фото..хтось з блогерів на ютюбі викладував, легкові автомобілі їздять.
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16.08.2024 19:46 Відповісти
То вчорашнє відео . А сьогодні може вже завалили !?
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16.08.2024 19:48 Відповісти
можливо...
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16.08.2024 19:55 Відповісти
шоб ти так їздив на своїй бл-ладі по тому мосту !!!

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16.08.2024 20:06 Відповісти
Це той міст про який йде мова ?
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16.08.2024 20:47 Відповісти
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16.08.2024 22:05 Відповісти
тільки село називається Глушково. Якби воно було би у Полтавській області, то тоді було би Глушкове.
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16.08.2024 19:48 Відповісти
Тихого вечора. А пан з Полтавщини?
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16.08.2024 20:36 Відповісти
Дякую, навзаєм. Ніт, пан з Троєщіни)
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16.08.2024 23:11 Відповісти
Бодрить - твою мать!
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16.08.2024 19:45 Відповісти
Отож .! Ето вам нє ето ! Нє мєлочь по карманам тиріть .

Дайте більше зброї і зараз , а не колись , через півроку - рік , а ще - дозвіл ЗСУ херачити ракетами по паРаші , і ви зовсім офігієте .
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16.08.2024 19:46 Відповісти
Нєт! Ані на ето пойтіть нікак нємагУт!
Українська армія (та й Україна в цілому) і так "явно мають більше військового потенціалу, ніж ми (США) думали й оцінювали" Джерело: https://censor.net/ua/n3505137
а Ви - "дайте більше зброї"...
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16.08.2024 19:59 Відповісти
помітив - я теж на пєнсії став більш рєзкім.
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16.08.2024 19:50 Відповісти
Сирок кинув все, що було
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16.08.2024 20:20 Відповісти
Це також, але я вважаю що більше за все це ви переоцінили кацапів, лякали злими рашстами свій народ щоб вибити більше грошей на оборону, створили та підтримували образ ведмідя, да так що самі в це увіровали і лише старина Маккейн називав все своїми іменами..
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16.08.2024 20:25 Відповісти
Известный в узких кругах "политзаключенный" Гиркин, считает что операция ВСУ в Курской области отвлекающий маневр. Основной удар будет нанесен на юге, к Крыму. Скоро узнаем, так ли.
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16.08.2024 20:34 Відповісти
Це новини зі швейного цеху кацапської зони . ?
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16.08.2024 20:51 Відповісти
Треба вам було слухати Джохара Дудаева.



Найбільша помилка це знехтувати українцями. Порахувати українців слабкими. Образити українців. Ніколи не ображайте українців. Українці ніколи не бувають такі слабкі, як вам здається.

Не дай Всемогутній Аллах вигнати Українців або відібрати щось в українців. Українці завжди повертаються. Українці повернуться і повернуть своє. Але коли українці повертаються, вони не вміють розрахувати силу і застосувати її пропорційно. Вони знищать все на своєму шляху. Не ображайте українців. Інакше коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живуть на цій землі будуть заздрити мертвим".
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16.08.2024 21:12 Відповісти
Офігенний потенціал великих патріотів бажаючих кордонів 91 року. АЛЕ на жаль бронею і не підлягаючих мобілізації
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17.08.2024 04:14 Відповісти
 
 