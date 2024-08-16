Ходжес про операцію в Курській області: "Українці явно мають більше військового потенціалу, ніж ми думали й оцінювали"
Успішна наступальна операція ЗСУ в Курській області демонструє, що західні союзники недооцінювали військовий потенціал України.
Таку думку в коментарі CBC News висловив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Українці явно мають більше військового потенціалу, ніж ми думали й оцінювали", - сказав Ходжес.
На його переконання, про це свідчить спроможність України сформувати наступальні сили й прорватися на територію Росії. "Тому я би ніколи не недооцінював того, на що Україна спроможна й що вона може зробити", - зазначив експерт.
Топ коментарі
+14 Dust
показати весь коментар16.08.2024 20:06
+10 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар16.08.2024 19:30
+9 Maksim Perepelitca
показати весь коментар16.08.2024 19:46
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Дайте більше зброї і зараз , а не колись , через півроку - рік , а ще - дозвіл ЗСУ херачити ракетами по паРаші , і ви зовсім офігієте .
Українська армія (та й Україна в цілому) і так "явно мають більше військового потенціалу, ніж ми (США) думали й оцінювали" Джерело: https://censor.net/ua/n3505137
а Ви - "дайте більше зброї"...
Найбільша помилка це знехтувати українцями. Порахувати українців слабкими. Образити українців. Ніколи не ображайте українців. Українці ніколи не бувають такі слабкі, як вам здається.
Не дай Всемогутній Аллах вигнати Українців або відібрати щось в українців. Українці завжди повертаються. Українці повернуться і повернуть своє. Але коли українці повертаються, вони не вміють розрахувати силу і застосувати її пропорційно. Вони знищать все на своєму шляху. Не ображайте українців. Інакше коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живуть на цій землі будуть заздрити мертвим".