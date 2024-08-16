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Лондон передав Україні понад 200 автомобілів, які здали на утилізацію через ековимоги

Лондон

Понад 200 автомобілів, які не відповідають встановленим владою Лондона вимогам про шкідливі викиди, уже передали до України, ще понад сотня готуються до відправлення.

Про це в п’ятницю повідомило лондонське комунальне підприємство Transport for London (TfL), передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Схема утилізації ULEZ, запущена в Лондоні в січні 2023 року, надає водіям гранти на придбання екологічного транспортного засобу, якщо вони здають на брухт власний транспорт.

Якщо ж водії відмовляються від заміни свого авто, вони повинні щодня сплачувати збір у 12,5 фунта стерлінгів.

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У березні водії, які користуються схемою ULEZ, отримали можливість заплатити за відправку свого автомобіля в Україну замість того, щоб відправити його на брухт.

Автомобілі передають в Україну виключно для підтримки зусиль з надання гуманітарної та медичної допомоги. За інформацією TfL, такою можливістю скористались понад 330 автовласників.

З огляду на згортання схеми компенсацій у межах ULEZ мер Лондона Садік Хан оголосив, що планує надати додаткове фінансування, "щоб транспортні засоби продовжували надходити в країну після закриття утилізаційної програми".

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Нагадаємо, рішення про передачу Україні авто, які британці здають у рамках програми ULEZ, супроводжувалося суперечками.

Автор: 

авто (6149) Лондон (396) допомога (8308) ЗСУ (7513)


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Топ коментарі
+14
Норм такі колимаги - якраз вчасно - бо тут якісь суки палять
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16.08.2024 20:10
+5
скоро, на всех дорогах чиновники на подарунках
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16.08.2024 20:28
+4
ПРОСЛІДКУВАТИ Б , ХТО НА ЇХ ЇЗДИТИ БУДЕ... БО З ТЦК ЇЗДЯТЬ НА ФАЙНИХ АВТІВКАХ, АЛЕ НЕ НА СВОЇХ...
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16.08.2024 20:28
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Норм такі колимаги - якраз вчасно - бо тут якісь суки палять
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16.08.2024 20:10 Відповісти
скоро, на всех дорогах чиновники на подарунках
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16.08.2024 20:28 Відповісти
ПРОСЛІДКУВАТИ Б , ХТО НА ЇХ ЇЗДИТИ БУДЕ... БО З ТЦК ЇЗДЯТЬ НА ФАЙНИХ АВТІВКАХ, АЛЕ НЕ НА СВОЇХ...
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16.08.2024 20:28 Відповісти
По рулю буде видно хто "вишиватиме" на них.
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16.08.2024 20:37 Відповісти
Дякуємо , дарованому коню в зуби не заглядають .
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16.08.2024 20:41 Відповісти
Слава Греті Туборг - нарешті якась користь.
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16.08.2024 22:14 Відповісти
"Telegraph: мер Лондона відмовився передати Україні автомобілі, призначені для утилізаціїРаніше Кличко запропонував Хану надати українським військовим автомобілі, які все одно призначені до знищення

https://mind.ua/en/news/20267014-telegraph-london-mayor-refuses-to-hand-over-cars-intended-for-disposal-to-ukraine This material is also available in English

16 ГРУДНЯ 2023, 20:04"

Тобто трохи "Colt" не по адресі дякує, Віталію Кличко дякувати "Colt" треба напевно, бо саме Віталій Кличко звертався з такою пропозицією, і мер Лондона, нарешті прислухався до даної пропозиції.
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17.08.2024 02:56 Відповісти
А скільки в Німеччині гарних автівок утілізують? Мільйони.
Теж би могли б віддати на ЗСУ. Волонтери б перевезли навіть. Не треба жодних фондів. Тільки рішення бундестагу
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16.08.2024 23:21 Відповісти
 
 