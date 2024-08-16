Нідерланди не змінять підтримку України на тлі повідомлень ЗМІ про "Північні потоки", - прем’єр Схооф

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що не хоче коментувати вибухи на "Північних потоках" та повідомлення про можливу роль України.

Під час щотижневої пресконференції він сказав, що підтримка Нідерландами України не зменшується, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми стоїмо з Україною. Наші зусилля спрямовані на підтримку цієї країни. Чекаємо на результати німецького розслідування", - сказав він.

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За його словами, "важливо зупинити напад Росії на Україну в інтересах безпеки Європи та Нідерландів. Це означає, що підтримка України здійснюється саме у цьому контексті".

Зі свого боку міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп та міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс також сказали, що чекають на результати розслідування.

Брекельманс також наголосив, що Нідерланди мають продовжувати підтримувати Україну, "бо ця країна бореться не лише за своє виживання, а й нашу безпеку", - сказав Брекельманс.

Як повідомлялося, лідер нідерландської ультраправої PVV (Партія свободи) Герт Вілдерс разом з іще двома однопартійцями звернувся із запитаннями до прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Велдкампа та міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса з проханням пояснити, чи було відомо про можливу роль України у вибухах на "Північних потоках".

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26 вересня 2022 року три з чотирьох ниток двох газопроводів Nord Stream для прокачування російського природного газу для Європи були зруйновані на глибині близько 80 метрів на дні Балтійського моря. При цьому постраждали гілки газогонів Nord Stream 1, який працював багато років, та Nord Stream 2, який так і не був уведений в експлуатацію. Росія звинувачувала у підриві Україну й США.

При цьому українська влада заперечила свою причетність до підриву. Про це заявляли Президент Володимир Зеленський та очільник ГУР Кирило Буданов. Заперечила свою причетність і польська сторона, якій закидали пособництво.

14 серпня декілька німецьких ЗМІ, зокрема ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, повідомили, що ще на початку червня генеральний прокурор Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у підриві – українського інструктора з дайвінгу Володимира.

Однак німецький Spiegel повідомив, що українець, якого Німеччина збиралась арештувати у Польщі за участь у підриві газопроводу "Північний потік", покинув польську територію, оскільки, ймовірно, був попереджений про арешт.

У четвер, 15 серпня, газета The Wall Street Journal повідомила, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці. Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.