Міністр оборони Латвії Спрудс про Курську область: Війна повернулася до себе додому

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, коментуючи події у Курській області, заявив, що розв'язана РФ війна проти України "певною мірою повернулася до себе додому".

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

Операцію ЗСУ у Курській області латвійський міністр розглядає як абсолютно легітимні дії у війні самозахисту, боротьбі за свободу і цілісність України.

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Він нагадав позицію Латвію про те, що Україна має право завдавати ударів по російській території.

"Зараз ми бачимо, що війна певною мірою повернулася до себе додому. Війну розпочав Путін і Росія", – наголосив він.

За словами Спрудса, події у Курській області нагадують Росії про "елемент самознищення".

"Я казав це на початку, що насправді Путін вагітний самознищенням, і рано чи пізно це повернеться назад. Тож тепер, як точно сказав президент Зеленський, війна повернулася туди, звідки розпочалася", – зазначив він.

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Міністр додав, що йдеться і про "дуже, дуже важливий сигнал" про те, що Росія не може виграти цю війну.

"Рано чи пізно, звісно за підтримки союзників, Україна виграє цю війну, і я в цьому абсолютно впевнений. І це займе стільки часу, скільки буде потрібно. Але Україна повинна виграти цю війну", – резюмував Спрудс.