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Новини Війна
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Міністр оборони Латвії Спрудс про Курську область: Війна повернулася до себе додому

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, коментуючи події у Курській області, заявив, що розв'язана РФ війна проти України "певною мірою повернулася до себе додому".

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

Операцію ЗСУ у Курській області латвійський міністр розглядає як абсолютно легітимні дії у війні самозахисту, боротьбі за свободу і цілісність України.

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Він нагадав позицію Латвію про те, що Україна має право завдавати ударів по російській території.

"Зараз ми бачимо, що війна певною мірою повернулася до себе додому. Війну розпочав Путін і Росія", – наголосив він.

За словами Спрудса, події у Курській області нагадують Росії про "елемент самознищення".

"Я казав це на початку, що насправді Путін вагітний самознищенням, і рано чи пізно це повернеться назад. Тож тепер, як точно сказав президент Зеленський, війна повернулася туди, звідки розпочалася", – зазначив він.

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Міністр додав, що йдеться і про "дуже, дуже важливий сигнал" про те, що Росія не може виграти цю війну.

"Рано чи пізно, звісно за підтримки союзників, Україна виграє цю війну, і я в цьому абсолютно впевнений. І це займе стільки часу, скільки буде потрібно. Але Україна повинна виграти цю війну", – резюмував Спрудс.

Автор: 

Латвія (1344) Курськ (1096)


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16.08.2024 21:10 Відповісти
Слишком много скреп-
Держали одну извилину...

20 лет...

Скобяной пистолет...

Каждый год выстреливал...

Русских больше нет...
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16.08.2024 21:21 Відповісти
"Війна повернулася до себе додому"
влучний вислів
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16.08.2024 21:27 Відповісти
"Курськ" не фортовий для "трупіна" .Підводний човен , котрий затонув ,теж був "КУРСЬК"
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16.08.2024 21:57 Відповісти
Стмволічно, так? то було на початку пуйлокар'єри!)) мабуть зараз - справа йде до кінця
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16.08.2024 21:59 Відповісти
Ми ще в окупованому тоді Херсоні молились, хай повернеться вся війна до них!!! І ще будемо молитися, візуалізовувати, донатити , допомагати!!
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16.08.2024 21:58 Відповісти
Балалайня накриється валізкою.
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16.08.2024 22:58 Відповісти
"Рано чи пізно, звісно за підтримки союзників, Україна виграє цю війну, і я в цьому абсолютно впевнений. І це займе стільки часу, скільки буде потрібно. Але Україна повинна виграти цю війну", - резюмував Спрудс.

Ну це зрозуміло, аби тільки пуйло в Латвію не полізло. Герої.....

14 червня-6 серпня 1940 року.
14-18 червня Радянський Союз окупував країни Балтії (Естонію, Латвію та Литву). 14-15 липня він влаштував у кожному з них комуністичний переворот, а потім, 3-6 серпня, приєднав їх як радянські республіки.
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16.08.2024 23:20 Відповісти
 
 