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Новини
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На Закарпатті троє чоловіків, намагаючись втекти в Румунію, напали на військовослужбовця та відібрали зброю, - Держприкордонслужба

Затримання українців у Румунії

На Закарпатті троє чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон з Румунією, напали на військовослужбовця та відібрали зброю. Одного чоловіка затримали українські прикордонники, ще двох утікачів – румунські поліцейські.

Про це у коментарі Українській правді повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні група порушників здійснила напад на одного з військовослужбовців зі складу прикордонного наряду на Закарпатті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція в Румунії затримала озброєних українців, що зайшли через кордон: вони нібито попросили "політичного притулку". ВIДЕО

Трьох порушників намагалися зупинити під час спроби незаконного перетину кордону в Румунію. Чоловіки, напавши на військовослужбовця, відібрали зброю та вдалися до втечі в напрямку суміжної країни", - повідомив Демченко.

Одного з порушників українські прикордонники невдовзі затримали неподалік: він намагався подолати інженерні загородження, аби далі перетнути кордон. Затриманий виявився мешканцем Закарпаття.

Поліція Румунії неподалік кордону затримала громадянина України, який невдовзі вказав на відібрану зброю. Вони покинули її на території Румунії. Невдовзі затримали ще одного втікача.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Групу "плавців" у рятувальних жилетах, які намагалися перетнути Тису, затримали за 200 м від кордону, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Раніше, поліція румунського повіту Сату-Маре, що біля кордону з Угорщиною та Україною, в п’ятницю, 16 серпня, повідомила про затримання двох громадян України. Вони нібито попросили "політичного притулку" в румунської влади.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5943) кордон (4754) Румунія (1158) Демченко Андрій (342)


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Топ коментарі
+21
СТОП. А тепер давайте подумаємо

- чому Ізраїль воює з відкритими кордонами?

- чому Ізраїль без єдиного телемарафону що по факту узурпація ЗМІ?

- як так сталося що від "свободи гідності" в 2019 ми перекотились в рабовласницьку країну 2024?
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16.08.2024 23:34
+21
Тому що там живуть ізраїльтяни, а не 73% наволоч
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16.08.2024 23:37
+17
В Ізраїлі нація сформована. А в Україні нація на фронті, або в тилу працює на перемогу. А решта бидла не нація, а натовп, якому немає різниці під яким прапором бути, лише пожерти, пердіти на дивані, і щоб кордони відкрили.
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16.08.2024 23:44
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Ти дивись, веди себе штатно, своєчасно роби вкиди, бо на фермі можуть і солі всадити
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16.08.2024 23:41 Відповісти
Які такі солі? Пан під солями? Бутірату наковтався? )))

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17.08.2024 00:43 Відповісти
Ти Санчо- Пансою у верхнього троля підробляєш, чи ослом😁?
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17.08.2024 10:13 Відповісти
бардак в ЗЄльоной Україні !!!

напад на військового під час війни !
за таке треба класти на місці все бандформування
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17.08.2024 00:11 Відповісти
Тепер тих прикордонників, що стріляли тягають по судах.... Інші тепер думають - ну його нахер...
Військовий стан, блд...
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17.08.2024 07:56 Відповісти
законність в Україні це палиця з двома кінцями...
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17.08.2024 13:19 Відповісти
СТОП. А тепер давайте подумаємо

- чому Ізраїль воює з відкритими кордонами?

- чому Ізраїль без єдиного телемарафону що по факту узурпація ЗМІ?

- як так сталося що від "свободи гідності" в 2019 ми перекотились в рабовласницьку країну 2024?
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16.08.2024 23:34 Відповісти
Тому що там живуть ізраїльтяни, а не 73% наволоч
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16.08.2024 23:37 Відповісти
наволоч це той хто з НЕ українським ІР вішає ярлики на громадян України, ділить їх за різними ознаками і той час коли вони встали на захист країни
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17.08.2024 13:20 Відповісти
Тому що ти не живеш в Ізраілі, а живеш із Манькою буфетницею, в дикому мухосрань..ку, кіровської губернії і через злидні вимушений у ведмедя підробляти
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16.08.2024 23:43 Відповісти
В Ізраїлі нація сформована. А в Україні нація на фронті, або в тилу працює на перемогу. А решта бидла не нація, а натовп, якому немає різниці під яким прапором бути, лише пожерти, пердіти на дивані, і щоб кордони відкрили.
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16.08.2024 23:44 Відповісти
мімо, мішка
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17.08.2024 00:10 Відповісти
тому що не була виконана люстрація, суді, прокурори, чиновники .,. які були при януковичі так і посей день на тих же місцях
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17.08.2024 06:27 Відповісти
ізраїль воює ? це хохма ? з авіацією танками і ракетами проти палиць і каміння.якби палестинці випустили в місяць по армії ізраїля мільйон снарядів то подивився б ти чи тікають за кордон ухилянти чи ні.
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17.08.2024 07:21 Відповісти
Пробачте, а в яку сопредельну державу ви би тікали б з Ізраілю як ухилянт? Назовіть, будь ласка.
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17.08.2024 07:23 Відповісти
Судя по всему в палестину)
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17.08.2024 08:43 Відповісти
я дивлюсь в тебе вельми поверхневе розуміння ізраільскої ситуації
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17.08.2024 13:21 Відповісти
до батальону "Бухарест" прибуло чергове підкріплення, цього разу навіть попередньо озброєне. румуни "своїх" не здають.
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16.08.2024 23:46 Відповісти
- Стій, стріляти буду! Приготуйте гроші!
- А якщо в око?
- Та годі, дядьку, я пожартував, служба така. Ви не ображайтеся, хочете я вам гранату з автоматом дам:
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16.08.2024 23:51 Відповісти
Хаха хаха ха-ха.. Получается на Закарпатье граница охраняется ничем не лучше чем у россии на курском направлении
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17.08.2024 00:23 Відповісти
Гестапо за работой, спешите видеть. Всем премию за поимку людского ресурса🤣
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17.08.2024 01:24 Відповісти
Цікаво,а чого це раптово опешну ботву в особі алексів,дастів,твердів на гілку кинули ? )І де тесленко с борисюком ?)Невже ОПешну б лядоту так лякають дрібні форми непокори кріпаків ?
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17.08.2024 01:43 Відповісти
На*уй такі прикордоники в яких ухилянти відбирають зброю? Може їх містами помінять?
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17.08.2024 06:59 Відповісти
люди від відчаю ще не на таке здатні щоб вирватись з зеленого констабору
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17.08.2024 07:59 Відповісти
нащо їм кордони відкривати-як можна обіленити і всі знають скільки коштує білет на волю
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17.08.2024 08:01 Відповісти
Тікають від влади Єрмака, Татарова, Тищенко і іншої хуцпи над Україною через їхню ляльку - Зеленського! Бо не хочуть воювати і вмирати за ЦЮ владу!
І це тільки початок...
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17.08.2024 09:02 Відповісти
 
 