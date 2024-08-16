На Закарпатті троє чоловіків, намагаючись втекти в Румунію, напали на військовослужбовця та відібрали зброю, - Держприкордонслужба
На Закарпатті троє чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон з Румунією, напали на військовослужбовця та відібрали зброю. Одного чоловіка затримали українські прикордонники, ще двох утікачів – румунські поліцейські.
Про це у коментарі Українській правді повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні група порушників здійснила напад на одного з військовослужбовців зі складу прикордонного наряду на Закарпатті.
Трьох порушників намагалися зупинити під час спроби незаконного перетину кордону в Румунію. Чоловіки, напавши на військовослужбовця, відібрали зброю та вдалися до втечі в напрямку суміжної країни", - повідомив Демченко.
Одного з порушників українські прикордонники невдовзі затримали неподалік: він намагався подолати інженерні загородження, аби далі перетнути кордон. Затриманий виявився мешканцем Закарпаття.
Поліція Румунії неподалік кордону затримала громадянина України, який невдовзі вказав на відібрану зброю. Вони покинули її на території Румунії. Невдовзі затримали ще одного втікача.
Раніше, поліція румунського повіту Сату-Маре, що біля кордону з Угорщиною та Україною, в п’ятницю, 16 серпня, повідомила про затримання двох громадян України. Вони нібито попросили "політичного притулку" в румунської влади.
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напад на військового під час війни !
за таке треба класти на місці все бандформування
Військовий стан, блд...
- чому Ізраїль воює з відкритими кордонами?
- чому Ізраїль без єдиного телемарафону що по факту узурпація ЗМІ?
- як так сталося що від "свободи гідності" в 2019 ми перекотились в рабовласницьку країну 2024?
- А якщо в око?
- Та годі, дядьку, я пожартував, служба така. Ви не ображайтеся, хочете я вам гранату з автоматом дам:
І це тільки початок...