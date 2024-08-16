Росія погрожує італійським журналістам, які зняли репортаж у Суджі

Міністерство закордонних справ Росії в п’ятницю, 16 серпня, викликало посла Італії Чечилію Піччоні та поскаржилось їй на телеканал Rai, знімальна група якого зняла репортаж у Курській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Відомство Марії Захарової нарікає, що команда Rai, яка працювала на Курщині, "грубо порушила російське законодавство та елементарні правила журналістської етики".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Італійські журналісти опублікували репортаж із Суджі, яка перебуває під контролем ЗСУ. ВIДЕО

Там пригрозили журналістам кримінальною відповідальністю на території Росії, додавши, що "компетентними відомствами робляться необхідні кроки щодо встановлення обставин скоєного співробітниками Rai злочину".

Раніше цього тижня репортери Rai Стефанія Баттістіні і Сімоне Траїні показали репортаж про наступ ЗСУ в Курській області – ймовірно, ставши першими іноземними журналістами, які отримали туди допуск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція "з обережності" відмовилася допустити до Олімпіади журналістів та фізіотерапевтів із РФ і Білорусі

Після цього російські Telegram-канали повідомили, начебто російські силовики хочуть порушити проти журналістів кримінальну справу про "незаконний перетин державного кордону".

Італійські профспілки журналістів Usigrai та Fnsi вже назвали неприйнятним твердження про можливе кримінальне переслідування працівників Rai, нагадавши відомству Марії Захарової, що "журналістика не є злочином".