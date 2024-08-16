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Новини
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Росія погрожує італійським журналістам, які зняли репортаж у Суджі

Марія Захарова

Міністерство закордонних справ Росії в п’ятницю, 16 серпня, викликало посла Італії Чечилію Піччоні та поскаржилось їй на телеканал Rai, знімальна група якого зняла репортаж у Курській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Відомство Марії Захарової нарікає, що команда Rai, яка працювала на Курщині, "грубо порушила російське законодавство та елементарні правила журналістської етики".

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Там пригрозили журналістам кримінальною відповідальністю на території Росії, додавши, що "компетентними відомствами робляться необхідні кроки щодо встановлення обставин скоєного співробітниками Rai злочину".

Раніше цього тижня репортери Rai Стефанія Баттістіні і Сімоне Траїні показали репортаж про наступ ЗСУ в Курській області – ймовірно, ставши першими іноземними журналістами, які отримали туди допуск.

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Після цього російські Telegram-канали повідомили, начебто російські силовики хочуть порушити проти журналістів кримінальну справу про "незаконний перетин державного кордону".

Італійські профспілки журналістів Usigrai та Fnsi вже назвали неприйнятним твердження про можливе кримінальне переслідування працівників Rai, нагадавши відомству Марії Захарової, що "журналістика не є злочином".

Автор: 

журналістика (1753) Італія (1565) МЗС рф (959) Курськ (1096) Суджа (45)


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Топ коментарі
+38
Цікаво а чому Хамас - це терористи, а РФ ні?. РФ - найбільша терористична організація світу
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16.08.2024 23:35
+29
Не зовсім розумію претензії Машки брудної ляжки.

У Курській області ж все нормально і нічого такого не діється.
За повідмомленнями МОРФ ЗСУ були витіснені у перші ж дні. 😁

А це означає, що італійці перетнули кордон РФ череп КПП, як треба. Чомусь там не було кацапських погранців... Ну то вже питання до ФСБ.
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16.08.2024 23:42
+17
Пускай ***** покажет какую границу иностранные журналисты перешли, если ***** само заявило что у рашки нет границ. А если и были то в 2014 их уже не стало а в 2022 рашисты разровняли даже то что осталось.
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17.08.2024 00:01
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Цікаво а чому Хамас - це терористи, а РФ ні?. РФ - найбільша терористична організація світу
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16.08.2024 23:35 Відповісти
Тому що у Хамаса немає ядерної зброї, а у рашки є.
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17.08.2024 00:30 Відповісти
Усі ці терористичні організаціїі і країни, навіть сомалійські пірати і режим Китаю, створені за допомогою радянського союзу.
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17.08.2024 06:22 Відповісти
Факт!
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17.08.2024 09:28 Відповісти
Доречі, Национал-социалистическая немецкая рабочая партия Гітлера і перемога Гітлера на виборах у Німеччині також не обійшлося без допомоги москальських комуняк.
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17.08.2024 06:27 Відповісти
Не зовсім розумію претензії Машки брудної ляжки.

У Курській області ж все нормально і нічого такого не діється.
За повідмомленнями МОРФ ЗСУ були витіснені у перші ж дні. 😁

А це означає, що італійці перетнули кордон РФ череп КПП, як треба. Чомусь там не було кацапських погранців... Ну то вже питання до ФСБ.
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16.08.2024 23:42 Відповісти
А зливний бачок-скабєєва зі своїм напівп*даром їздять у Австрію на лижах кататись...
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16.08.2024 23:53 Відповісти
Це добра новина, що посварилися. Взагалі то РАІ воно ліве за традицією і завжди навіть після феодолізаці Росії дивилася на неї як на батьківщину і продовжувача справ Леніна і Троцького. Бо навіть в Путінські часи, в Москві було підгодовано з руки багато італійців, як лівих так і правих, а тут на тобі.
До речі Зюганова з кпрф саме і тримають як таку приманку для діалогу з лівацькими рухами в світі, і виявилося що профспілки журналістів послали диктатора подалі в типовій тисячолітній італійській традиції : профспілки місто-барон диктатор.
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17.08.2024 00:01 Відповісти
Пускай ***** покажет какую границу иностранные журналисты перешли, если ***** само заявило что у рашки нет границ. А если и были то в 2014 их уже не стало а в 2022 рашисты разровняли даже то что осталось.
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17.08.2024 00:01 Відповісти
журналістика не є злочином так на рашці тільки і виключно пропаганда
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17.08.2024 00:02 Відповісти
так у рашки ж, як відомо, немає кордонів - проходной двор
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17.08.2024 00:08 Відповісти
Манькі просто треба похмелитися.
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17.08.2024 00:09 Відповісти
Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!

(Е. Ильф, Е. Петров, "Золотой теленок")
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17.08.2024 00:18 Відповісти
Да вы шо, им наверно очень страшно
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17.08.2024 00:45 Відповісти
З чого вона зробила висновок, що журналісти "проникли на територію росії" незаконно?
Те, що на пункту пропуску не було погранців - це проблема росії, а не Італії!
А де ваш кордон?
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17.08.2024 01:05 Відповісти
Путін сказав що у Росії нема кордонів Так що вони нічого не порушували ! А "ковбасить" їх з-за того що італійські журналісти зняли НЕЗРУЙНОВАНУ ЗСУ Суджу І в черговий раз підтвердили що терористи - НЕ МИ!!!
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17.08.2024 02:33 Відповісти
Інформаційна війна для ліліпутіна - ВАЖЛИВІША за "гарячу"... а журналісти в ній - танки... а репортажі - снаряди.
І в черговий раз підтвердили що терористи - ВОНИ - ліліпутінські кацапи!!!
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17.08.2024 12:46 Відповісти
Справа не в кордоні та не у візі на в'їзд. Справа в акредитації журналістів для роботи у Кацапії. І не просто в Кацапії, а в зоні, де проходять бойові дії (у Курській області введено режим КТО) Так от, для незалежної західної преси отримати акредитацію для роботи в таких зонах Кацапії просто НЕМОЖЛИВО. Звідси і виття на болотах, бо така робота будь-яких не прокремлівських журналістів зводить нанівець роботу всієї кацапської пропаганди.
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17.08.2024 07:55 Відповісти
з точки зору закону захарова права і їх можуть притягнути. Якщо б ми провели референдум, за КУРНР - тоді ні))
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17.08.2024 01:08 Відповісти
Вони самі не дотримуються жодних міжнародних норм і законів.
Так що, - хай "ідуть лєсом", підораси ******!

Як можна грати з дикунами згідно з партикулярними правилами?
Будь-які ігри такого плану завжди закінчувалися печально для цивілізованих народів.
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17.08.2024 01:49 Відповісти
це ви заходу скажіть, який тримає наші руки зв'язаними. ООН бігом побігла права курчан перевіряти, на 3ій день, а де ці падли були на наших окупованих територіях, оленівці, тюрмах...
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17.08.2024 01:51 Відповісти
В Італії на півночі біля Мілану дуже багато олюблювачів лизати путінські сраки. На фейсбуку є повно груп які продали шкуру москалям. Деякі ублюдки кричать Путін введи війська в Італію...
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17.08.2024 13:02 Відповісти
 
 