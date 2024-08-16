Росія погрожує італійським журналістам, які зняли репортаж у Суджі
Міністерство закордонних справ Росії в п’ятницю, 16 серпня, викликало посла Італії Чечилію Піччоні та поскаржилось їй на телеканал Rai, знімальна група якого зняла репортаж у Курській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Відомство Марії Захарової нарікає, що команда Rai, яка працювала на Курщині, "грубо порушила російське законодавство та елементарні правила журналістської етики".
Там пригрозили журналістам кримінальною відповідальністю на території Росії, додавши, що "компетентними відомствами робляться необхідні кроки щодо встановлення обставин скоєного співробітниками Rai злочину".
Раніше цього тижня репортери Rai Стефанія Баттістіні і Сімоне Траїні показали репортаж про наступ ЗСУ в Курській області – ймовірно, ставши першими іноземними журналістами, які отримали туди допуск.
Після цього російські Telegram-канали повідомили, начебто російські силовики хочуть порушити проти журналістів кримінальну справу про "незаконний перетин державного кордону".
Італійські профспілки журналістів Usigrai та Fnsi вже назвали неприйнятним твердження про можливе кримінальне переслідування працівників Rai, нагадавши відомству Марії Захарової, що "журналістика не є злочином".
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У Курській області ж все нормально і нічого такого не діється.
За повідмомленнями МОРФ ЗСУ були витіснені у перші ж дні. 😁
А це означає, що італійці перетнули кордон РФ череп КПП, як треба. Чомусь там не було кацапських погранців... Ну то вже питання до ФСБ.
До речі Зюганова з кпрф саме і тримають як таку приманку для діалогу з лівацькими рухами в світі, і виявилося що профспілки журналістів послали диктатора подалі в типовій тисячолітній італійській традиції : профспілки місто-барон диктатор.
(Е. Ильф, Е. Петров, "Золотой теленок")
Те, що на пункту пропуску не було погранців - це проблема росії, а не Італії!
А де ваш кордон?
І в черговий раз підтвердили що терористи - ВОНИ - ліліпутінські кацапи!!!
Так що, - хай "ідуть лєсом", підораси ******!
Як можна грати з дикунами згідно з партикулярними правилами?
Будь-які ігри такого плану завжди закінчувалися печально для цивілізованих народів.