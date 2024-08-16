Офіційно спростовуємо заяви російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати АЕС, - МЗС

Міністерство закордонних справ спростовує повідомлення російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати АЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати атомні електростанції. Офіційно спростовуємо ці неправдиві повідомлення. Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії. Росія має припинити поширювати небезпечну брехню.

Україна завжди була і залишається відданим членом ДНЯЗ: ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх здобувати. Коли Росія вперше поширила цю нісенітницю у 2022 році, ми запросили місію МАГАТЕ, яка повністю спростувала цю брехню. З того часу нічого не змінилося", – зазначив речник МЗС Георгій Тихий.

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