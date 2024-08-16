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Новини Війна
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Офіційно спростовуємо заяви російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати АЕС, - МЗС

мзс

Міністерство закордонних справ спростовує повідомлення російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати АЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати атомні електростанції. Офіційно спростовуємо ці неправдиві повідомлення. Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії. Росія має припинити поширювати небезпечну брехню.

Україна завжди була і залишається відданим членом ДНЯЗ: ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх здобувати. Коли Росія вперше поширила цю нісенітницю у 2022 році, ми запросили місію МАГАТЕ, яка повністю спростувала цю брехню. З того часу нічого не змінилося", – зазначив речник МЗС Георгій Тихий.

Також читайте: Кремль наказав пропагандистським медіа порівнювати події в Курській області з Курською битвою, - росЗМІ

Автор: 

АЕС (1144) МЗС (4111) пропаганда (2798) ядерна зброя (1148)


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Топ коментарі
+15
Тобто надсекретні плани вори знають. Про створення конкретних бомб вони знають. Усі таємниці, наміри і плани вони знають. А проїбати вторгнення - ето другоє, ви нєпанімаіті
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16.08.2024 23:44
+5
Можна легко помітити, що Україна починає "виготовляти брудні бомби" та "готувати ядерні провокації" одразу після чергового кацапського провалу на фронті. Якось так дивно співпадає постійно))
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16.08.2024 23:59
+5
Прибиральниця з заводу, що в Жовтих Водах, сказала:
- Нехай кацапи не брешуть! Бомба - чиста, я її щодня мию!
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17.08.2024 07:37
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яка жаль ((((
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16.08.2024 23:38 Відповісти
Тобто надсекретні плани вори знають. Про створення конкретних бомб вони знають. Усі таємниці, наміри і плани вони знають. А проїбати вторгнення - ето другоє, ви нєпанімаіті
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16.08.2024 23:44 Відповісти
"МЗС Украины в спешке пытается скрыть и опровергнуть информацию про грязные ядерные бомбы и готовящийся ими удар по ядерным объектам" - следующие заголовки кацапских газет.

Когда ******* что-то про тебя булькает и ты сразу бежишь оправдываться, то на деле получается только два спорящих *******а. Нахрена было что-то отвечать...?
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16.08.2024 23:56 Відповісти
Це відповідь не для кацапів, а для заходу.
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17.08.2024 00:21 Відповісти
А спростувати те, що представники від дєрьмака їздили до Варфоломія по Томос для фсбешної т.з. церкви не хочете?
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16.08.2024 23:58 Відповісти
Можна легко помітити, що Україна починає "виготовляти брудні бомби" та "готувати ядерні провокації" одразу після чергового кацапського провалу на фронті. Якось так дивно співпадає постійно))
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16.08.2024 23:59 Відповісти
Тада.
Як тільки кацапи всираються, одразу починаються розмови про брудні бомби. 😁

От тілтки все це вже стільки разів було, що сприймати всерйоз навіть параноїк не зможе.
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17.08.2024 00:35 Відповісти
По типу Израиля - у нас нет ядерного оружия, но если будет нужно, то мы его применим
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17.08.2024 00:48 Відповісти
Мешканці Курська напружилися, ні?
А даремно...
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17.08.2024 01:04 Відповісти
Бг-ггг... где грязные, там и чистые найдутся...ХЕХ...
Трепещите, кацапы ущербные, перед натиском не устоять.
ВПК наш военный, зловаредные , ох! покажет вам кузькину мать
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17.08.2024 01:44 Відповісти
во глубине симбирских руд деянье дивное творится,
не сблюдал их пыня все кашрут, теперь им сало тока сниццо.
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17.08.2024 01:52 Відповісти
Міністерство закордонних справ спростовує повідомлення російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати АЕС. Джерело:
Але, якщо Україну атакують ядерною зброєю, то застосують.
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17.08.2024 07:25 Відповісти
Росія завжди звинувачує свого противника в тому що планує зробить сама Планували напасти на ту ж Чечню Грузію чи Україну - а звинувачувала в агресії їх Планувала захопить території сусідів - але звинувачувала в цьому їх Планувала створювать ЧВК - а звинувачувала в цьому сусідів Планувала використовувать іноземних найманців - а звинувачувала в цьому свого противника Шантажує весь світ ядерною небезпекою - а верещить що їй самій цим загрожують!
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17.08.2024 07:26 Відповісти
они даже могут что то подобное взорвать , с целью провокации... и обвинить в этом Украину.
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17.08.2024 08:01 Відповісти
Пора звикнути до цего, тому тупо не зваертаемо на тих кацапiв увагу... Ми й так вже пройшли (в Курську) всi червонi лiнii, шо кацапи пустили нежеть i бояться про них згадувати. Робимо мовчки свое дiло, та й трясця з тими кацапами.
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17.08.2024 09:31 Відповісти
Прибиральниця з заводу, що в Жовтих Водах, сказала:
- Нехай кацапи не брешуть! Бомба - чиста, я її щодня мию!
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17.08.2024 07:37 Відповісти
Жизнь жителей украины неявляется приоритетной.
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17.08.2024 13:04 Відповісти
Есть один метод, редко его применяют. Но тут есть деталька. А сразу промолчать после вкида вброса---а потом заявить что мол такой вариант есть у нас и раньше был и мы готовы и хоть сейчас киданём! Но с учётом не совсем острой ситуации пока подумаем. Но вот грязную бомбу и много иметь уже надо. Это и есть деталька. И в который раз напоминаю эти слова. Одной киевлянки---,,У Израиля нет ЯО, но если сильно надо будет---мы его применим!,, . Голда Меир.
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17.08.2024 20:31 Відповісти
 
 