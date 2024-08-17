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Новини
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У Хорватії шукають трьох українців, яких підозрюють у підпалі десятків суден

Пожежа на судні

Поліція хорватського регіону Істрія розшукує трьох українців, яких підозрюють у влаштуванні пожежі в порту Медулін і знищенні 35 суден.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Підозрювані – 28-річний та двоє 25-річних громадян України.

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"Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що троє громадян України за попередньою змовою 14 травня прибули до Хорватії з Польщі та припаркували автомобіль в районі Медуліна, звідки попрямували в напрямку порту Медулін.

Близько 3:40 ночі, поки двоє інших зловмисників були на варті, один із 25-річних хлопців прослизнув через огороджену частину пірсу та попрямував до причалу", – йдеться в повідомленні поліції.

Далі підозрюваний кинув пляшку з легкозаймистою рідиною та спричинив пожежу, яка перекинулася на 34 пришвартовані судна, 22 з яких згоріли повністю, а інші були пошкоджені вогнем.

Власникам яхт, катерів та човнів завдано матеріальних збитків на суму близько двох мільйонів євро.

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У поліції зазначають, що зловмисники наразі не перебувають на території Хорватії. Кримінальну справу проти них спрямовано до відповідної державної прокуратури.

Наступний крок – міжнародний ордер на арешт.

Автор: 

підпал (670) розшук (650) українці (2537) Хорватія (299)


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Топ коментарі
+23
Іванов, пєтров, боширов.
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17.08.2024 18:47
+21
Цікаво, а хто власники спаленого? Може хлопці герої, якщо попалили кацапам та нашій бидлоті яхти?
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17.08.2024 18:57
+18
Іванов, Пєтров, Сідоров ?
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17.08.2024 18:43
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Іванов, Пєтров, Сідоров ?
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17.08.2024 18:43 Відповісти
Іванов, пєтров, боширов.
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17.08.2024 18:47 Відповісти
У Хорватії шукають трьох українців

як вони встановили, що це саме українці ?

чи знову "невістка всралась" ?
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17.08.2024 19:20 Відповісти
WP статтю написав ...
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17.08.2024 19:37 Відповісти
Якщо "вели" з Польщі...
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17.08.2024 21:30 Відповісти
Може швидше русню шукають?
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17.08.2024 18:44 Відповісти
Тобто, наперед знали хто їде і навіщо, вели з Польщі, хотіли "взяти на гарячому", але коли стало "гаряче", то "загубили"
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17.08.2024 18:52 Відповісти
Цікаво, а хто власники спаленого? Може хлопці герої, якщо попалили кацапам та нашій бидлоті яхти?
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17.08.2024 18:57 Відповісти
Десятки суден - то може звичайні лодки на веслах..
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17.08.2024 19:12 Відповісти
Я був в Медуліні, там нема "звичайних лодок"
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17.08.2024 19:16 Відповісти
Так то ж чудово! 100+ незвичайних погоріло))

росісяни гуляють..
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17.08.2024 19:21 Відповісти
Ото ж я і пишу, що цікаво - хто власники погорілих суден!
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17.08.2024 20:08 Відповісти
прості рибарі з істрії. З крамом на 2 лями))
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18.08.2024 01:40 Відповісти
Власникі - "прастиє савєцкіє і буржуйскіє люді".
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17.08.2024 21:38 Відповісти
Наше МЗС повинно зробити заяву, що ми маємо право знищувати кацапський флот у всіх морях і океанах. До речі незручність полягає в офіційному воєнному стані при фактичній війні за це недотримання Конституції люлєй треба дати нашій ВР вже давно.
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18.08.2024 13:14 Відповісти
Це схоже на якусь кацапську провокацію. Яхти в "марінах" стоять дуже щільно. Щільніше ніж авто на парковаах. Треба бути повними довбнями влаштовувати там підпал. Тим більш володарі яхт люди не бідні і вхожі до влади. А Хорватія беззаперачно за Україну
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17.08.2024 19:20 Відповісти
Не була, фото бачила..щільно - то слабо сказано..
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17.08.2024 19:22 Відповісти
"збиток - 2 мільйона євро".
То яхт Медведчука, Абрамовича та інших там не було?!!
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17.08.2024 19:27 Відповісти
По 60 кіло євреїв в середньому - це човники для прогулянок. Для ніщєбродов.
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17.08.2024 21:44 Відповісти
Напевно незабаром всіх "вояк" закордонних батальонів будуть сцяними віниками гнати з Європи. І для європейців не важливо з якої області України воно прилізло чи пролізло.
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17.08.2024 19:29 Відповісти
Ну якщо до цього часу арабів не погнали що грабують і насилують їх жінок то наших тим більше які досить квалифікована та дешева робоча сила
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17.08.2024 20:47 Відповісти
Уверен на 99,9 % что это провокация запутинцев
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17.08.2024 20:16 Відповісти
А ВИЯВИТЬСЯ ЩО ПАЛИЛИ РАШИСТСЬКІ АГЕНТИ... ТУТ ВСЕ ЗРОЗУМІЛО. ЯКЩО ВІДРАЗУ ТЯФКАЮТЬ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ СЛІД,ТО ТУТОРКИ ПРАЦЮВАЛИ
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17.08.2024 20:39 Відповісти
А судна були кацапські? Якщо так то їх треба нагородити
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17.08.2024 20:47 Відповісти
А може це були корита кацапських олігархів?
Не приходила у мозок така мисля? Бо вся приморська Хорватія запакована кацапами. Дубровнік, Спліт... Чи ніхто з коментаторів ніколи не був у Хорватії?
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17.08.2024 21:01 Відповісти
Точно олигархов. Всего 34 судна на ущерб в 2 ляма евро
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17.08.2024 21:32 Відповісти
Чорногорія так, запакована кацапами. Хорватія не зовсім. Там хто завгодно.
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17.08.2024 21:36 Відповісти
у маринах\стоянках стоять човни різних людей різних статків, і там десятиметрова "жанью" автомеханіка за 25 тисяч ойро може стояти поряд з п'ятнадцятиметровою "бенето" айтішніка за 200 тисяч ойро. Тому то були просто довбойоби незалежно від їхньої етнічної приналежності.
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17.08.2024 21:42 Відповісти
Якщо ті ночви москальські , то палили їх таджики і втекли в напрямку Жмеринки .
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17.08.2024 22:27 Відповісти
 
 