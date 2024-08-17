УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10258 відвідувачів онлайн
Новини
9 979 17

Італійських журналістів, які зняли репортаж у Суджі, повертають додому після погроз Росії

Суджа

Двоє італійських журналістів, які розлютили Москву телевізійним репортажем з підконтрольної Україні частини Курської області Росії, повернуться до Італії.

Про це повідомила в суботу державна телерадіокомпанія RAI, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

У п'ятницю Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Італії через те, що воно назвало "незаконним перетином кордону" знімальною групою RAI.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Італійські журналісти опублікували репортаж із Суджі, яка перебуває під контролем ЗСУ. ВIДЕО

"Компанія вирішила змусити журналістку Стефанію Баттістіні та оператора Сімоне Трайні тимчасово повернутися до Італії, виключно з метою забезпечення особистої безпеки", – заявили в RAI.

Telegram-канал Baza, близький до російських правоохоронних органів, повідомив, що міністерство внутрішніх справ РФ планує відкрити кримінальні справи проти двох журналістів.

Раніше цього тижня репортери Rai Стефанія Баттістіні і Сімоне Траїні показали репортаж про наступ ЗСУ в Курській області – ймовірно, ставши першими іноземними журналістами, які отримали туди допуск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія погрожує італійським журналістам, які зняли репортаж у Суджі

Обидва репортери мають вилетіти назад до північного італійського міста Мілан у неділю.

Міністерство закордонних справ Італії заявило, що його посол Чечілія Піччіоні пояснила російській владі, що RAI та його новинні команди діяли незалежно і автономно.

"Журналістика не є злочином. Можливість того, що московська влада віддасть Стефанію Баттістіні та Сімоне Траїні під суд, є неприйнятною. Журналістська діяльність не здійснюється з попереднього дозволу", – йдеться у спільній заяві профспілки RAI Usigrai та італійської національної профспілки преси FNSI.

Автор: 

журналістика (1754) Італія (1565) Курськ (1096)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Тю, так у кацапів законно лише те, що їм подобається. Все решта - незаконно і вапше, русофобія.
показати весь коментар
17.08.2024 19:15
+11
Так це ж "дзеркалка" з перебуванням італійських журналістів на Донбасі! Так тоді все (з точки зору Росії) - "законно"? А зараз? Єдина різниця - МИ зуміли забезпечить безпеку журналістів - а кацапи - НІ!!!
показати весь коментар
17.08.2024 19:10
+8
Та головне, щоб вчасно змились. Все розумію, але життя одне.

А всілякі морданос@кабєєві нехай всираються.
показати весь коментар
17.08.2024 19:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свобода слова....
показати весь коментар
17.08.2024 19:04 Відповісти
Та головне, щоб вчасно змились. Все розумію, але життя одне.

А всілякі морданос@кабєєві нехай всираються.
показати весь коментар
17.08.2024 19:09 Відповісти
по русски
показати весь коментар
17.08.2024 19:31 Відповісти
Так це ж "дзеркалка" з перебуванням італійських журналістів на Донбасі! Так тоді все (з точки зору Росії) - "законно"? А зараз? Єдина різниця - МИ зуміли забезпечить безпеку журналістів - а кацапи - НІ!!!
показати весь коментар
17.08.2024 19:10 Відповісти
Тю, так у кацапів законно лише те, що їм подобається. Все решта - незаконно і вапше, русофобія.
показати весь коментар
17.08.2024 19:15 Відповісти
Щось у кацапів дупи горять все більше і більше!
показати весь коментар
17.08.2024 19:12 Відповісти
Так нехай Симонянша та Скабєіха в Суджу приїзджають! Ласкаво просимо!
показати весь коментар
17.08.2024 19:14 Відповісти
швабра в дупі не заважає?
показати весь коментар
17.08.2024 19:57 Відповісти
Ну що ж...ніхто не забув долю Андреа Рокеллі...але італіяцям респект
показати весь коментар
17.08.2024 19:14 Відповісти
Путінська рф вже впала нижче плінтуса. Це постійний член Ради безпеки ООН.
показати весь коментар
17.08.2024 19:17 Відповісти
яка ООН-така і Рада
показати весь коментар
17.08.2024 19:26 Відповісти
Видно що новину зліпили з кацапської "Бази". Тіпа пабєда расєї, уголовниє дєла... а по факту - зняли репортаж поїхали додому.
показати весь коментар
17.08.2024 19:38 Відповісти
100%
Займемо Курськ , або Курчатов - знову приїдуть ... або ці ж , або хтось інший ...))
показати весь коментар
17.08.2024 19:47 Відповісти
Істерикою кацапідарів задоволений👍
показати весь коментар
17.08.2024 22:40 Відповісти
Кацапам не вигідно щоб світ дізнався про те що в Суджі ЗСУ діють в рамках міжнародних правил , нікого не вбивають не грабують і не гвалтують . Тому їм кортить заткнути рота іноземним журналістам .
показати весь коментар
17.08.2024 22:43 Відповісти
 
 