Італійських журналістів, які зняли репортаж у Суджі, повертають додому після погроз Росії

Двоє італійських журналістів, які розлютили Москву телевізійним репортажем з підконтрольної Україні частини Курської області Росії, повернуться до Італії.

Про це повідомила в суботу державна телерадіокомпанія RAI, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

У п'ятницю Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Італії через те, що воно назвало "незаконним перетином кордону" знімальною групою RAI.

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"Компанія вирішила змусити журналістку Стефанію Баттістіні та оператора Сімоне Трайні тимчасово повернутися до Італії, виключно з метою забезпечення особистої безпеки", – заявили в RAI.

Telegram-канал Baza, близький до російських правоохоронних органів, повідомив, що міністерство внутрішніх справ РФ планує відкрити кримінальні справи проти двох журналістів.

Раніше цього тижня репортери Rai Стефанія Баттістіні і Сімоне Траїні показали репортаж про наступ ЗСУ в Курській області – ймовірно, ставши першими іноземними журналістами, які отримали туди допуск.

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Обидва репортери мають вилетіти назад до північного італійського міста Мілан у неділю.

Міністерство закордонних справ Італії заявило, що його посол Чечілія Піччіоні пояснила російській владі, що RAI та його новинні команди діяли незалежно і автономно.

"Журналістика не є злочином. Можливість того, що московська влада віддасть Стефанію Баттістіні та Сімоне Траїні під суд, є неприйнятною. Журналістська діяльність не здійснюється з попереднього дозволу", – йдеться у спільній заяві профспілки RAI Usigrai та італійської національної профспілки преси FNSI.