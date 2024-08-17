Масової евакуації з Курщини на ТОТ Запорізької області немає, - очільник ОВА Федоров

Наразі спостерігаються лише поодинокі випадки переселення російською владою мешканців Курської області РФ на частину тимчасовово окупованої Запорізької області. Однак масової евакуації немає.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів посадовець, про масову евакуацію мешканців Курської області РФ на тимчасово окуповану територію Запорізької області наразі не йдеться. Проте поодинокі випадки переселення все ж є.

"Є перші "гастролери" з Курської області, яких окупанти привозять до тимчасово окупованої Кирилівки. З сотень захоплених росіянами баз відпочинку лише кілька, наприклад, "Перлина Таврії", прийняли евакуйованих "відпочивальників" з Курської області", - розповів Федоров.

Він зазначив, що у Бердянську, Приморську та інших містах Приазов'я також немає масового потоку евакуйованих з Курщини.

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За словами Федорова, евакуація жителів частини Курської області на тимчасово окуповані території є черговим пропагандистським кроком окупантів, щоб показати нібито "турботу" про них та випросити додаткові кошти з російського бюджету.

Раніше повідомлялося, що російська влада має намір евакуювати частину населення регіону на окуповані території Запорізької області України на тлі операції ЗСУ в Курській області. Біженців з Курщини хочуть поселити в санаторіях та пансіонатах на березі Азовського моря.

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