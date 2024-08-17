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Новини Санкції проти Росії
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Від продажу стягнутих активів підсанкційних осіб до Держбюджету має надійти майже 10 млрд грн, - Мін’юст

Мін’юст

До кінця поточного року до державного бюджету України від продажу стягнутих Міністерством юстиції активів підсанкційних осіб має надійти близько 10 млрд грн.

Про це у Фейсбуці повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом, з 24.08.2022 Мін’юстом подано 57 позовів та вже 48 позовів задоволено рішеннями ВАКС/АП ВАКС, що набрали законної сили.

Серед стягнутих активів є майно: російських олігархів, наближених до президента рф - Ротенбергів, Дерипаски, Худайнатова, Гінера; колаборантів - Сальдо, Балицьких, Абісова, Бобришева, Гаркушу, Пащенко; колишніх державних діячів - Януковича В., Табачника; осіб, що здійснювали матеріально-технічне забезпечення рф -Богуслаєва, Кононека; пропагандистів рф - Лєбєдєва, Кисельова тощо.

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Активи підсанкційних осіб, стягнуті в дохід держави за рішеннями ВАКС:

  • Нерухоме майно – 210 об’єктів
  • Рухоме майно – 900 одиниць
  • Кошти - екв. 830 млн. грн.
  • Права вимоги на кошти, та на компенсацію - екв. 41 млн. грн.
  • Корпоративні права – 68 компаній.

Детальний реєстр активів осіб, що підтримують рф-державу-агресора, які стягнуті Мін`юстом в дохід держави, розміщений на сайті ФДМ.

Стягнуті кошти направляються до Державного бюджету України, майно – до ФДМ, який готує активи до приватизації. Окремі активи вже реалізовані Фондом, а кошти теж спрямовані в Держбюджет. Інші – готуються до приватизації.

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Згідно заяв Фонду, від продажу стягнутих Мін`юстом активів підсанкційних осіб до Державного бюджету України ще до кінця 2024 року має надійти близько 10 млрд.грн", - зазначила Богатих.

Інна Богатих про дохід Держбюджету від продажу стягнутих активів підсанкційних осіб
Інна Богатих про дохід Держбюджету від продажу стягнутих активів підсанкційних осіб
Інна Богатих про дохід Держбюджету від продажу стягнутих активів підсанкційних осіб
Інна Богатих про дохід Держбюджету від продажу стягнутих активів підсанкційних осіб

Автор: 

конфіскація (848) Мін’юст (1588)


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ще мають прийти-прийде 500000
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17.08.2024 22:12 Відповісти
Ще потрібно запровадити податок на розкіш, надприбутки, пошукати в офшорах, ввести податок церквам та постачальникам послуг розваг різним артистам, гадалкам, блогерам, то дивись обійдемось і без підвищення податків
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17.08.2024 22:20 Відповісти
Вже дорослий а в казки віриш... вівці для того і існують шоб їх стригти
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17.08.2024 22:33 Відповісти
Знову в майбутньому часі...
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17.08.2024 22:35 Відповісти
Ще не засвітившіся зашкварені Зельоні вже розподілили ці кошти. Майже без драки.
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17.08.2024 22:53 Відповісти
Хорватія так і не дочекалася від ГПУ офіційних документів щодо арешту яхти Медведчука, ціна якої 8 млрд гривень
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17.08.2024 23:36 Відповісти
 
 