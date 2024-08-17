Від продажу стягнутих активів підсанкційних осіб до Держбюджету має надійти майже 10 млрд грн, - Мін’юст

До кінця поточного року до державного бюджету України від продажу стягнутих Міністерством юстиції активів підсанкційних осіб має надійти близько 10 млрд грн.

Про це у Фейсбуці повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом, з 24.08.2022 Мін’юстом подано 57 позовів та вже 48 позовів задоволено рішеннями ВАКС/АП ВАКС, що набрали законної сили.

Серед стягнутих активів є майно: російських олігархів, наближених до президента рф - Ротенбергів, Дерипаски, Худайнатова, Гінера; колаборантів - Сальдо, Балицьких, Абісова, Бобришева, Гаркушу, Пащенко; колишніх державних діячів - Януковича В., Табачника; осіб, що здійснювали матеріально-технічне забезпечення рф -Богуслаєва, Кононека; пропагандистів рф - Лєбєдєва, Кисельова тощо.

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Активи підсанкційних осіб, стягнуті в дохід держави за рішеннями ВАКС:

Нерухоме майно – 210 об’єктів

Рухоме майно – 900 одиниць

Кошти - екв. 830 млн. грн.

Права вимоги на кошти, та на компенсацію - екв. 41 млн. грн.

Корпоративні права – 68 компаній.

Детальний реєстр активів осіб, що підтримують рф-державу-агресора, які стягнуті Мін`юстом в дохід держави, розміщений на сайті ФДМ.

Стягнуті кошти направляються до Державного бюджету України, майно – до ФДМ, який готує активи до приватизації. Окремі активи вже реалізовані Фондом, а кошти теж спрямовані в Держбюджет. Інші – готуються до приватизації.

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Згідно заяв Фонду, від продажу стягнутих Мін`юстом активів підсанкційних осіб до Державного бюджету України ще до кінця 2024 року має надійти близько 10 млрд.грн", - зазначила Богатих.







