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Стефанчук: Людей буде достатньо. Кого позбавляти держнагород, визначатиме спецкомісія

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук

В Україні буде створена комісія, яка буде встановлювати тих, кого треба позбавити державних нагород.

Про це заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що людей, які є зрадниками та яких позбавлять державних нагород, буде достатньо. Це буде важливий акт справедливості для українського народу. Сама ж процедура відбуватиметься виключно на підставі судового рішення.

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"Це ще один законопроєкт, навколо якого є дуже багато міфів і питань. І тому мені здається дуже важливо, що він поданий у повній відповідності до того, що всі ці речі можливі у разі судових вироків щодо тих чи інших осіб. Це буде чітка та зрозуміла процедура... Треба встановити склад злочину, потрібно судове рішення, і на підставі нього особа позбавляється звання чи нагороди", - сказав спікер Верховної Ради.

Зокрема, під час інтерв'ю Стефанчук згадав кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука та екс-міністра освіти України Дмитра Табачника, які досі мають державні нагороди.

Автор: 

нагорода (1258) Стефанчук Руслан (753)


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Топ коментарі
+7
Почати з мосейчучки, лисого, притуленого та пікалова, а того хто підписував злочинний наказ -взагалі розстріляти, щоб іншим неповадно було!
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18.08.2024 00:34
+6
Блд...а можна почати з розстрілів зелених свиней?
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18.08.2024 00:16
+5
І Стефанчука перевірити. На його винагороди й докторські ступені.
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18.08.2024 00:00
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Майже всіх чинуш і депутатів аж з 1991 р.
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17.08.2024 23:53 Відповісти
Які завзяті ці слуги, коли можна від когось гроші відірвати. Більш ні на що не здатні.
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17.08.2024 23:59 Відповісти
При всій моїй зневазі до зеленої шобли,-закон назрів давно.А починати потрібно з мордатих квартальних орденоносців і "сцикунів у вуха" з 1+1.
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18.08.2024 00:59 Відповісти
Готуйтеся, зелено-сині покидьки; народ України нагородить вас кожного персональним каштаном.
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17.08.2024 23:59 Відповісти
Ліхтарем. Не чіпайте каштани!
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18.08.2024 00:01 Відповісти
Каштаном? В дупу чи як?
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18.08.2024 00:17 Відповісти
Во во...але в дупу поцілунком
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18.08.2024 00:46 Відповісти
Догори дриґом. Дерева шкодити не будемо.
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18.08.2024 12:15 Відповісти
І Стефанчука перевірити. На його винагороди й докторські ступені.
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18.08.2024 00:00 Відповісти
А судді хто?
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18.08.2024 00:06 Відповісти
18 квітня 2019 року кандидат у Президенти Зеленський в ток-шоу «Право на владу» назвав Стефанчука однією з ключових фігур своєї команди, ідеологом партії «Слуга народу»

Стефанчук - спеціаліст по блазням?
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18.08.2024 00:14 Відповісти
Та він ж дохтур юридичних наук, проффффесор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України..

Ппц, куди не плюнь - в юриста провладного попадеш..
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18.08.2024 00:23 Відповісти
Так де уристів краще готують? В Проскурові, чи в Кривому Розі?
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18.08.2024 00:54 Відповісти
Хз, в сортах зеленого гівна не розбираюсь.
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18.08.2024 01:09 Відповісти
А можна створити комісію про позбавлення стефанчука зайвих 80 кг.?
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18.08.2024 00:07 Відповісти
Я не проти скинутись - й на шоу "зважені та щасливі" відправити його.
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18.08.2024 00:25 Відповісти
Сподіваюсь всіх шлюх та клоунів яким ******* нароздавали нагород позбавлять їх при зміні влади
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18.08.2024 00:14 Відповісти
Блд...а можна почати з розстрілів зелених свиней?
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18.08.2024 00:16 Відповісти
Всіх, абсолютно всіх до 24.02.2022 року!!! Бо ті нагороди були від московитої влади!!! Всі ці Кучми, Ющенки, Тимошенки, Марчуки і т.д. вже всіх зі своїми пільгами, званнями і нагородами дістали!!! Все це треба забрати на**р!!! І зі званями - так само! По розводилось заслужених, академіків, співаків, не пройти не проїхати. Приписували вже собі таке, що й на голову не налазило. І до речі, після екзикуції позбавлення нагород, звань - на фронт відпокутувати провину перед Батьківщиною.
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18.08.2024 00:26 Відповісти
Почати з мосейчучки, лисого, притуленого та пікалова, а того хто підписував злочинний наказ -взагалі розстріляти, щоб іншим неповадно було!
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18.08.2024 00:34 Відповісти
Я не здивуюсь, якщо у арестоича є орден від зермаків...
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18.08.2024 00:40 Відповісти
"В Україні буде створена комісія, яка буде встановлювати тих, кого треба позбавити державних нагород" - конкурентів?
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18.08.2024 00:57 Відповісти
 
 