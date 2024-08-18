На фронті за добу - 98 зіткнень, основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку, - Генштаб

Сили оборони дають гідну відсіч загарбникам на усіх напрямках. Основні зусилля наших військ спрямовані на зрив виконання окупантами завдань наступу та зниження бойового потенціалу ворога. Противник зазнає значних втрат в особовому складі та техніці.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 22.00 17.08.2024, передає Цензор.НЕТ.

"За поточну добу відбулося 98 бойових зіткнень. По території України сьогодні держава-терорист завдала три ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 64 авіаудари, скинувши при цьому 58 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 463 дрони-камікадзе та здійснили 2668 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

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Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку російські терористи шість разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Липців. У Вовчанську ще триває бій.

За наявною на цей час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили більше шістдесяти окупантів, знищили танк, бойову броньовану машину, дві артилерійські системи, 28 БпЛА, чотири одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, також було пошкоджено три артилерійські системи, три автомобіля та шість одиниць спецтехніки окупанта.

Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Берестове та Стельмахівка підрозділи Сил оборони відбили сім наступальних дій. Ситуація напружена, триває три боєзіткнення.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку за день російські війська 17 разів атакували українських захисників в районах Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви. На цей час продовжуються два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку ворог сім разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Спірного, Виїмки та Переїзного. Всі атаки відбиті, противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру та Іванівського. Чотири атаки відбито, триває два боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку, де окупанти за підтримки авіації 14 раз атакували наші позиції поблизу Північного, Торецька та Залізного - дев’ять боєзіткнень завершились. Бойові дії тривають ще у п’яти локаціях.

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Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку, тут, впродовж дня, агресор 35 разів атакував в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного та Завітного. 20 атак українські захисники вже відбили, ще 15 боєзіткнень тривають. Сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили більше 270 військовослужбовців вбитими та пораненими; танк та шість автомобілів - знищеними. Також, українські захисники завдали суттєвих пошкоджень чотирьом артилерійським системам, РСЗВ, танку та 12 автомобілям противника.

На Курахівському напрямку на цей час доби наші захисники відбили чотири ворожих спроби атакувати наші позиції. Загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки. Два боєзіткнення наразі триває. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку сьогодні агресор один раз намагався штурмувати передній край оборони в напрямку Вугледару. Українські воїни зупинили атаку ворога.

Бойові дії на півдні

На Придніпровському напрямку одна штурмова дія ворога успіху не мала. Втрат позицій не допущено.

Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Сухопутних військ Збройних Сил України", - йдеться у зведенні Генштабу.