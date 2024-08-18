УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8464 відвідувача онлайн
Новини
6 389 34

Мінсоцполітики планує відв’язати прожитковий мінімум від соцвиплат: "Іноземці не розуміють наших 100500 різних виплат"

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович

Українська влада планує відв'язати прожитковий мінімум від усіх соціальних виплат, окрім тих, які пов'язані з бідністю.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Прожитковий мінімум прив'язаний до складових, як людина може вижити, і нам важливо все це відв'язати, залишивши прожитковий тільки для врегулювання питань бідності, а всі інші видатки, які ми можемо здійснювати (чи то посадові оклади, чи то штрафи) прив'язати до якихось інших одиниць, щоб ми могли цей прожитковий гнучко рухати", – сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін планує замінити прожитковий мінімум спеціальною соціальною виплатою, - міністерка соцполітики Жолнович

Міністерка зазначила, що через війну кошти на соціальну політику Україна отримує від іноземних донорів, і щоразу має чітко пояснювати, на що саме їх витрачають і як вирішать конкретну проблему.

"Зараз ми підготували проєкт і закону, і постанови про базову соціальну допомогу. [...] Іноземці не розуміють наших 100500 різних виплат. Ми тільки для людей з інвалідністю маємо 100 різних видів допомог, вони, мабуть, не дуже допомагають. [...] Очевидно, нам потрібно робити соціальну сферу більш простою і зрозумілою", – вважає Жолнович.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Видатки на соцвиплати перевищили 220 мільярдів за пів року. Найбільше витратили на пенсії

Автор: 

прожитковий мінімум (119) соцвиплати (312) Жолнович Оксана (66)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Дуже просто. Депутатам, суддям, прокурорам - що на пенсії зробіть розмір пенсій, як у простих смертних. Питання відпадуть. Бо різниця від 2 361 грн до 23 610 для простих смертних й від 100 тис грн для небожителів разюча.
показати весь коментар
18.08.2024 02:11
+14
Коли вони це "відірвуть" - то зроблять "монетизацію" Тобто визначать конкретну суму яку держава буде виплачувать людині І тоді сума виплат не буде залежать ні від чого Інфляція ростиме - а суми виплат не ростимуть і ріст інфляції не буде нічим компенсуваться І навіть в судовому порядку це оскаржить не можна буде - бо не буде від чогось "відштовхуваться" або до чогось "прив"язаться"
показати весь коментар
18.08.2024 04:31
+13
Мінсоцполітики

Мінпоцполітики...
показати весь коментар
18.08.2024 01:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мінсоцполітики

Мінпоцполітики...
показати весь коментар
18.08.2024 01:15 Відповісти
Цікаво, платити будуть меньше чи більше? Всім кому зараз платять, або їх забагато? А міжнародні донори фкурсі?)
показати весь коментар
18.08.2024 01:38 Відповісти
Так це не просто витівка місцевих чиновників. Міжнародні пратнери самі за це й виступають. У Європі немає такої статті в пенсійному забезпеченні, як стаж роботи!! Є лише сплачені податки за трудову діяльність! Просто тут не все в повідомленні написано. Взагалі планується не враховувати трудовий стаж, так як різні люди працюють по-різному, але податки відраховують не однакові. Тому очікуємо перерахування пенсій не згідно трудового стажу, а згідно податкових відрахувань. Бо стаж може бути - 40 років, а зарплатня -5000, 7000 грн. І за що тоді пенсія в 3400 - 5500 грн.? Відрахувань було не достатньо. Тому, або пенсіонер йде допрацьовувати, або погоджується на нову призначену пенсію.
показати весь коментар
18.08.2024 08:46 Відповісти
Уменьшение пенсий после пересчета невозможно. Соответствующая норма, исключающая этот факт, прописана в законе.

Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-mogut-li-umenshit-pensii-posle-perescheta

Раскройте тему. Где в пенсионном законодательстве Украины учитывается трудовой стаж, а не стаж отчислений в пенсионный фонд?
Что подтверждает справка 5-ОК.
Давайте лучше о Козыре и шашлыках, можно про очі, які бачили. Не лезьте туда где не понимаете.
показати весь коментар
18.08.2024 10:25 Відповісти
Дуже просто. Депутатам, суддям, прокурорам - що на пенсії зробіть розмір пенсій, як у простих смертних. Питання відпадуть. Бо різниця від 2 361 грн до 23 610 для простих смертних й від 100 тис грн для небожителів разюча.
показати весь коментар
18.08.2024 02:11 Відповісти
Ви впрошуєте лиса не їсти курей...
Цю пухлину тільки ампутувати
показати весь коментар
18.08.2024 04:02 Відповісти
Дешевше для бюджету тих суддів перестріляти.
А для виконавців ще й приємніше.
За все хороше, що вони насудили - роззирніться довкола.
показати весь коментар
18.08.2024 05:23 Відповісти
Просто за кордоном в шоці від нашої корупції в виплатах.
Особливо по безробіттю та ВПО (переселенцям) - такої ганьби неможливо собі уявити - там крадуть у верхах тотально і безсоромно.
Що вся це бидлота буде казати і робити коли побратими прийдуть з фронту
показати весь коментар
18.08.2024 03:59 Відповісти
Коли вони це "відірвуть" - то зроблять "монетизацію" Тобто визначать конкретну суму яку держава буде виплачувать людині І тоді сума виплат не буде залежать ні від чого Інфляція ростиме - а суми виплат не ростимуть і ріст інфляції не буде нічим компенсуваться І навіть в судовому порядку це оскаржить не можна буде - бо не буде від чогось "відштовхуваться" або до чогось "прив"язаться"
показати весь коментар
18.08.2024 04:31 Відповісти
Все що вони роблять, тільки для того щоб менше платити людям, або зовсім не платити. Ця дурня теж вряд чи буде іншим.
показати весь коментар
18.08.2024 04:57 Відповісти
Ага , вони хай акциз на морозиво ще введуть,на дитяче харчування Доречі готуйтеся за інтернет платити більше та зв'язок бо розумієте в Україні він самий дешевий у Європі
показати весь коментар
18.08.2024 06:57 Відповісти
Так суки прожитковий мінімум їм муляє, а прожитковий максимум ні?
показати весь коментар
18.08.2024 07:12 Відповісти
Людина яка працює, чи все життя пропрацювала впринципі не повинна бути бідною, ким би вона не працювала, потрібен перегляд системи оплати праці людина яка працює бідна тому, що деякіі роботодавці експлуатують її за дарма, відповідно самі за рахунок дешевої рабсили багаті, це повинна врегулювати держава
показати весь коментар
18.08.2024 07:48 Відповісти
Людина яка працює, не повинна бути дурна і лохом, тому вона і будна. Ті, хто офіційно не працював, але мали досить солідні доходи, в тому числі за кордоном, не погано собі відклали на старість і живуть. А ті лохи, які виконували забаганки своїх керівників, отримували мізерні зарплатні і з цим мовчки погоджувались - отримали те, на що підпиались, в тому числі не один раз, а саме - в своїх тодішніх контрактах. Візьміть і почитайте ті контракти, особливо все те, що написано дрібненьким шрифтом. А всім цим писакам, на зразок лікарів, вчителів, ментів, юристів, чиновникв - взагалі пенсії повинні бути накопичувальні. Неічого хлібати з державного бюджету. Хабарі сягають мільйонів і вони бідні!? Не повірю ніколи і не защо!!!
показати весь коментар
18.08.2024 08:23 Відповісти
А все вірно. В Україні пенсіонер, не значить не працюючий. Кожен пенсіонер повине сам на себе заробляти, при чому офіційно. Треба внести попраку до закону "Про пенсійне забезпечення", щоб Пенсійні фонди всіх пенсіонерів до 70 років зобов'язали працевлаштуватись офіційно і принести відповідні документи про працевлаштування. При чому, це вже обговорювалось в ОП. Я просто цитую витяги зі статті про цю подію.
показати весь коментар
18.08.2024 08:18 Відповісти
А мені цікаво, а ти сама працюєш чи береш хабарі, щоб на пенсії до 70 років не працювати?
Ти можеш принести документи про працевлаштування?
показати весь коментар
18.08.2024 10:07 Відповісти
Не пишіть дурниць . Це ,що пропонуєте ,то геноцид
пенсіонерів ,майте совість .
показати весь коментар
18.08.2024 13:38 Відповісти
Поки все не зруйнують не заспокоються. Головне щоб іноземцям було зрозуміло, а на українців насрати, реформатори, що не день то якась мерзость для людей.
показати весь коментар
18.08.2024 08:48 Відповісти
Просто у доноров четко работает система соцобеспечения, и им не понятна украинская, в которой сам черт ногу сломает, и где деньги могут, как вода в песок уходить, Деньги иностранцев, потому их мнение и будет главным, она совершенно права, и капризничать у вас здесь не получится.
показати весь коментар
18.08.2024 10:42 Відповісти
Ті, які колись роздерибанили державні підприємства, повинні платити гідну зарплату, а не збагачуватись за рахунок малих виплат, тоді і ніякої бідності не буде
показати весь коментар
18.08.2024 08:58 Відповісти
Тобі ваучер давали за твоє підприємство. Де він?
показати весь коментар
18.08.2024 10:13 Відповісти
Черговий пошук щоб робити аби не робити! Ціни ростуть, а пенсії...
показати весь коментар
18.08.2024 09:29 Відповісти
"Іноземці не розуміють наших 100500 різних виплат
зе-банді та усяким депутатам
показати весь коментар
18.08.2024 09:46 Відповісти
Стопіццот )))) Пані міністерка дженерейшен падонкі )
показати весь коментар
18.08.2024 09:47 Відповісти
А як вони будуть рахувати мах.песію?
показати весь коментар
18.08.2024 09:57 Відповісти
Ксюша, та дбивай вже цих пенсіонерів! Вештаються пін ногами, нормальним людям на Мальдівах тільки жить заважають
показати весь коментар
18.08.2024 10:12 Відповісти
В задницу тот "прожитковий мінімум". Кто не работает - тот не ест и дохнет от голода. В задницу все пенсии. Пенсия - 0. Не скопил денег? Не умеешь инвестировать? Нету детей что бы помогали? Подыхай. В задницу все пособия по инвалидности, вместо этого поголовное страхование, не платил за страховку? Подыхай. Пособие по безработицы - 0. Супсидии - 0.
Все школы - платные и частные, вся медецина - платная и частная. Налоги по минималке - государству на оборону и на культуру. Все. Памятниками и танками государство занимается, в бизнес вообще не сует свой нос.

Задрали курвы социалисты, твари, курвы, когда они уже успокоются. Сраный совок до сих пор в головах. Всю европу засрали, сша почти выпилили, латинской америке жопа полная, комуняки в азии под 2 миллиарда.

И у украинцев поголовно насрато в голове, бо совок еще не выветрился.
показати весь коментар
18.08.2024 12:19 Відповісти
Мені цікаво, а як бути з інвалідами з дитинства? Евтаназія? Тобто сам ти проскочив цей етап, я так розумію? Голова бо-бо?
показати весь коментар
19.08.2024 00:25 Відповісти
Це не справа Держави, для цього є благодійні фонди, де люди можуть пожертвувати кошти на інвалідів. І перш за все це відповідальність батьків. Це ти мені розкажи до чого тут Держава ??? До чого тут податки ВСІХ ? Допомога по інвалідності виключно благодійна та волонтерська справа.
показати весь коментар
19.08.2024 12:12 Відповісти
Пропоную кожного з них за шию при в'язати до верхніх частин вуличних ліхтарів. І відпустити. Нехай розгойдуються на радість народу
показати весь коментар
19.08.2024 00:22 Відповісти
 
 