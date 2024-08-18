Мінсоцполітики планує відв’язати прожитковий мінімум від соцвиплат: "Іноземці не розуміють наших 100500 різних виплат"

Українська влада планує відв'язати прожитковий мінімум від усіх соціальних виплат, окрім тих, які пов'язані з бідністю.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Прожитковий мінімум прив'язаний до складових, як людина може вижити, і нам важливо все це відв'язати, залишивши прожитковий тільки для врегулювання питань бідності, а всі інші видатки, які ми можемо здійснювати (чи то посадові оклади, чи то штрафи) прив'язати до якихось інших одиниць, щоб ми могли цей прожитковий гнучко рухати", – сказала вона.

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Міністерка зазначила, що через війну кошти на соціальну політику Україна отримує від іноземних донорів, і щоразу має чітко пояснювати, на що саме їх витрачають і як вирішать конкретну проблему.

"Зараз ми підготували проєкт і закону, і постанови про базову соціальну допомогу. [...] Іноземці не розуміють наших 100500 різних виплат. Ми тільки для людей з інвалідністю маємо 100 різних видів допомог, вони, мабуть, не дуже допомагають. [...] Очевидно, нам потрібно робити соціальну сферу більш простою і зрозумілою", – вважає Жолнович.

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