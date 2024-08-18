Мінсоцполітики планує відв’язати прожитковий мінімум від соцвиплат: "Іноземці не розуміють наших 100500 різних виплат"
Українська влада планує відв'язати прожитковий мінімум від усіх соціальних виплат, окрім тих, які пов'язані з бідністю.
Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
"Прожитковий мінімум прив'язаний до складових, як людина може вижити, і нам важливо все це відв'язати, залишивши прожитковий тільки для врегулювання питань бідності, а всі інші видатки, які ми можемо здійснювати (чи то посадові оклади, чи то штрафи) прив'язати до якихось інших одиниць, щоб ми могли цей прожитковий гнучко рухати", – сказала вона.
Міністерка зазначила, що через війну кошти на соціальну політику Україна отримує від іноземних донорів, і щоразу має чітко пояснювати, на що саме їх витрачають і як вирішать конкретну проблему.
"Зараз ми підготували проєкт і закону, і постанови про базову соціальну допомогу. [...] Іноземці не розуміють наших 100500 різних виплат. Ми тільки для людей з інвалідністю маємо 100 різних видів допомог, вони, мабуть, не дуже допомагають. [...] Очевидно, нам потрібно робити соціальну сферу більш простою і зрозумілою", – вважає Жолнович.
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Мінпоцполітики...
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Раскройте тему. Где в пенсионном законодательстве Украины учитывается трудовой стаж, а не стаж отчислений в пенсионный фонд?
Что подтверждает справка 5-ОК.
Давайте лучше о Козыре и шашлыках, можно про очі, які бачили. Не лезьте туда где не понимаете.
Цю пухлину тільки ампутувати
А для виконавців ще й приємніше.
За все хороше, що вони насудили - роззирніться довкола.
Особливо по безробіттю та ВПО (переселенцям) - такої ганьби неможливо собі уявити - там крадуть у верхах тотально і безсоромно.
Що вся це бидлота буде казати і робити коли побратими прийдуть з фронту
Ти можеш принести документи про працевлаштування?
пенсіонерів ,майте совість .
зе-банді та усяким депутатам
Все школы - платные и частные, вся медецина - платная и частная. Налоги по минималке - государству на оборону и на культуру. Все. Памятниками и танками государство занимается, в бизнес вообще не сует свой нос.
Задрали курвы социалисты, твари, курвы, когда они уже успокоются. Сраный совок до сих пор в головах. Всю европу засрали, сша почти выпилили, латинской америке жопа полная, комуняки в азии под 2 миллиарда.
И у украинцев поголовно насрато в голове, бо совок еще не выветрился.