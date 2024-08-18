Стефанчук анонсував розгляд в Раді питання обігу трофейної зброї: Давайте зробимо все по закону
Верховна Рада України незабаром розгляне питання щодо механізму легалізації трофейної зброї, яка була здобута в ході бойових дій.
Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Народний депутат наголосив, що йдеться не про вільний обіг цивільної зброї на території країни, а саме про трофейну.
"Безперечно, питання трофейної зброї ми також плануємо виносити на цей перший військовий пакет, який буде у Верховній Раді", - заявив він.
Говорячи про можливі види озброєння, які це може стосуватися, Стефанчук зауважив, що "в окремих криївках і досі є зброя Другої світової війни", що може свідчити про раціональність громадян, які "знають, де і що зберігати".
"Але досі в нас не було механізму легалізувати це. Зараз ми заводимо абсолютно легальний законний механізм - як зброя, отримана в боях, може бути легалізована", - сказав нардеп.
Також Стефанчук додав, що цей законопроект погоджений з міністерством внутрішніх справ, який несе відповідальність за облік зброї, та висловив думку, що "це стане дуже хорошим механізмом".
"Давайте перестанемо обманювати одне одного... Давайте зробимо все по закону, щоб люди були спокійні, що у них є це право, і розуміли, як воно може бути реалізоване", - заявив спікер Ради.
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Этот автомат так за войну надоест, шо тягать ещё и трофейный. А рыть схрон и делать нычки. Зачем? У ветерана и так одна нычка под Иловайском, две под Дебальцево. В Бахмуте уже не рыл.
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А як же, усі спокійні будуть. Уже зараз починається, що з найменшого приводу гранати кидають у глибокому тилу.
А те, що у нас робиться точно за законом, то виходить завжди через жопу. Он закон про нагородну зброю - в результаті її отримували всі кому не лінь (зрозуміло, хто при грошах і при знайомствах). Зараз же почнуть собі «трофейні кулемети» оформляти, насамперед, хто лінія фронту - це максимум у кафе на узбережжі Одеси був...
У тракториста Миколи шпалер может быть только намарадёреный, т,е украденный у ЗСУ. Всё военное имущество на территории Украины принадлежит ЗСУ.
Казацкое "что в дою взято, то свято" осталось в 19-ом веке.
Чого б це? У вашої партєйки всеосяжна підтримка
по нормам международного гуманитарного права военные трофеи принадлежат государству, а не отдельным военнослужащим. Однако военнослужащие, задекларировав оружие, согласно упомянутому выше законопроекту, имеют право использовать это оружие по его назначению - для защиты себя, окружающих, государства от посягательств со стороны врага.
Для того, щоб було все, як тут написали "по-закону", треба щоб був сам закон, а саме "Закон України про придбання, володіння, зберігання, транспортування, застосування зброї, ***********, в тому числі і трофейної". Ось тоді все буде по-закону. Але в Україні і по-закону.
Нєєє...)!!!
ЗСУ ВІДБИВШИ ЗБРОЮ УЖЕ ЇЇ УЗАКОНИЛИ
,,запросіть іще дозвіл про користування трофейною зброєю у ООН,,