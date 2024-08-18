Стефанчук анонсував розгляд в Раді питання обігу трофейної зброї: Давайте зробимо все по закону

Верховна Рада України незабаром розгляне питання щодо механізму легалізації трофейної зброї, яка була здобута в ході бойових дій.

Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Народний депутат наголосив, що йдеться не про вільний обіг цивільної зброї на території країни, а саме про трофейну.

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"Безперечно, питання трофейної зброї ми також плануємо виносити на цей перший військовий пакет, який буде у Верховній Раді", - заявив він.

Говорячи про можливі види озброєння, які це може стосуватися, Стефанчук зауважив, що "в окремих криївках і досі є зброя Другої світової війни", що може свідчити про раціональність громадян, які "знають, де і що зберігати".

"Але досі в нас не було механізму легалізувати це. Зараз ми заводимо абсолютно легальний законний механізм - як зброя, отримана в боях, може бути легалізована", - сказав нардеп.

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Також Стефанчук додав, що цей законопроект погоджений з міністерством внутрішніх справ, який несе відповідальність за облік зброї, та висловив думку, що "це стане дуже хорошим механізмом".

"Давайте перестанемо обманювати одне одного... Давайте зробимо все по закону, щоб люди були спокійні, що у них є це право, і розуміли, як воно може бути реалізоване", - заявив спікер Ради.