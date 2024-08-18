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Стефанчук анонсував розгляд в Раді питання обігу трофейної зброї: Давайте зробимо все по закону

Спікер парламенту Руслан Стефанчук

Верховна Рада України незабаром розгляне питання щодо механізму легалізації трофейної зброї, яка була здобута в ході бойових дій.

Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Народний депутат наголосив, що йдеться не про вільний обіг цивільної зброї на території країни, а саме про трофейну.

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"Безперечно, питання трофейної зброї ми також плануємо виносити на цей перший військовий пакет, який буде у Верховній Раді", - заявив він.

Говорячи про можливі види озброєння, які це може стосуватися, Стефанчук зауважив, що "в окремих криївках і досі є зброя Другої світової війни", що може свідчити про раціональність громадян, які "знають, де і що зберігати".

"Але досі в нас не було механізму легалізувати це. Зараз ми заводимо абсолютно легальний законний механізм - як зброя, отримана в боях, може бути легалізована", - сказав нардеп.

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Також Стефанчук додав, що цей законопроект погоджений з міністерством внутрішніх справ, який несе відповідальність за облік зброї, та висловив думку, що "це стане дуже хорошим механізмом".

"Давайте перестанемо обманювати одне одного... Давайте зробимо все по закону, щоб люди були спокійні, що у них є це право, і розуміли, як воно може бути реалізоване", - заявив спікер Ради.

Автор: 

ВР (14945) зброя (7442) легалізація (142) Стефанчук Руслан (753) трофеї (185)


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Топ коментарі
+25
По закону ця свиня повинна вже висіти на мотузці.
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18.08.2024 01:57
+17
По закону ця лялька ОПи має сидіти .
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18.08.2024 05:27
+15
Ага, вам повірити - себе обманути. Так її і ринуться всі легалізувати.
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18.08.2024 03:20
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По закону ця свиня повинна вже висіти на мотузці.
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18.08.2024 01:57 Відповісти
Не дуже віриться що ті хто здобули трофейну зброю в бою,захочуть залишитись без неї.
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18.08.2024 05:36 Відповісти
Помните гинеколога которому цыганка, за деньги, предлагала мохнатку показать?
Этот автомат так за войну надоест, шо тягать ещё и трофейный. А рыть схрон и делать нычки. Зачем? У ветерана и так одна нычка под Иловайском, две под Дебальцево. В Бахмуте уже не рыл.
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18.08.2024 09:43 Відповісти
Давайте зробимо все по закону, щоб люди були спокійні
==============

А як же, усі спокійні будуть. Уже зараз починається, що з найменшого приводу гранати кидають у глибокому тилу.

А те, що у нас робиться точно за законом, то виходить завжди через жопу. Он закон про нагородну зброю - в результаті її отримували всі кому не лінь (зрозуміло, хто при грошах і при знайомствах). Зараз же почнуть собі «трофейні кулемети» оформляти, насамперед, хто лінія фронту - це максимум у кафе на узбережжі Одеси був...
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18.08.2024 02:03 Відповісти
Ага, вам повірити - себе обманути. Так її і ринуться всі легалізувати.
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18.08.2024 03:20 Відповісти
Всі не катят. Речь идёт только о легализации трофейного оружия, которое было добыто в ходе боевых действий. Источник:
У тракториста Миколи шпалер может быть только намарадёреный, т,е украденный у ЗСУ. Всё военное имущество на территории Украины принадлежит ЗСУ.
Казацкое "что в дою взято, то свято" осталось в 19-ом веке.
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18.08.2024 09:49 Відповісти
По закону ця лялька ОПи має сидіти .
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18.08.2024 05:27 Відповісти
Хтось у кріслі спікера ВР занервував?
Чого б це? У вашої партєйки всеосяжна підтримка
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18.08.2024 05:47 Відповісти
А по якому закону...?
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18.08.2024 07:16 Відповісти
Закона, как всегда нет, но:
по нормам международного гуманитарного права военные трофеи принадлежат государству, а не отдельным военнослужащим. Однако военнослужащие, задекларировав оружие, согласно упомянутому выше законопроекту, имеют право использовать это оружие по его назначению - для защиты себя, окружающих, государства от посягательств со стороны врага.
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18.08.2024 10:01 Відповісти
Закону про зброю, ніякого, а, тим більш, адекватного, досі немає від слова "взагалі"
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18.08.2024 10:21 Відповісти
Дивлячись на сьогоднішню владу, розумієш, що зброї багато не буває🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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18.08.2024 07:21 Відповісти
Хіба немає важливіших питань.?
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18.08.2024 07:24 Відповісти
Схоже нам 50 річним кізда, зелені вилупки у якості ресурсу всіх утилізують, щоб у подальшому пенсії не платити
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18.08.2024 07:27 Відповісти
Пішов нах, свинтус!
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18.08.2024 07:27 Відповісти
У мене в лісі, а я якраз живу під лісом, танк стоїть, у циган купила, то що треба і його легалізувати? Вже раз повірили, шашлички з Українців робите. Розумні люди перед нападом, городи оливковою олією поливали.
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18.08.2024 07:48 Відповісти
Розумні люди перед нападом, в феврале огороды копали, и что то от литола очищали. "пиджаки" в вашем случае "спідниці" олією поливали. І тільки "самі розумні" єстети використовували оливкову.
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18.08.2024 09:54 Відповісти
Зброя в Україні по-закону??!!! Не смішіть!!! До війни обіг зброї був без контрольний, а під час війни, то вже взагалі!!! Дозвільна ситсема лише косить бабки за реєстрацію, перереєстрацію. Вони процюють з тими, хто прийшов до них реєструвати зброю. А у кого вона давно прихована лежить, про тих менти і гадки не мають, поки з неї когось не завалять!
Для того, щоб було все, як тут написали "по-закону", треба щоб був сам закон, а саме "Закон України про придбання, володіння, зберігання, транспортування, застосування зброї, ***********, в тому числі і трофейної". Ось тоді все буде по-закону. Але в Україні і по-закону.
Нєєє...)!!!
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18.08.2024 07:53 Відповісти
Ага вже біжу хвалитися що маю трофейну зброю .
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18.08.2024 09:06 Відповісти
Ти с.ка зелена по закону маєте в тюрмі сидіти наволоч за ту корупцію яку ви мерзоти розвели
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18.08.2024 09:07 Відповісти
зараз усі зелені покидьки озброються трофейною зброєю.
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18.08.2024 09:15 Відповісти
Більше. нічим займатися
ЗСУ ВІДБИВШИ ЗБРОЮ УЖЕ ЇЇ УЗАКОНИЛИ
,,запросіть іще дозвіл про користування трофейною зброєю у ООН,,
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18.08.2024 09:21 Відповісти
Хрюханчук хоче,щоб військові сплачували дань,якомусь зеленому кнуру,щоб той не пережкоджав кобзонити моск@лів їхньою ж зброєю.
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18.08.2024 09:27 Відповісти
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18.08.2024 11:16 Відповісти
Яка ненавидна пика🤮,Хряк -одним словом.
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18.08.2024 13:07 Відповісти
 
 