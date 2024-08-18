Білорусь була змушена перекинути до кордону з Україною майже третину своєї армії, - Лукашенко

Білорусь перекинула майже третину своєї армії до кордону з Україною через нібито перебування там понад 120 тисяч українських військовослужбовців.

Про це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія 1", цитує Белта, передає Цензор.НЕТ.

"Бачачи їхню (України, – ред.) агресивну політику, ми ввели туди й розмістили в певних точках - так, як це в разі війни, оборони було б, - наших військових уздовж усього кордону. Ба більше, там працюють спецслужби, спецпідрозділи - "Альфа", "Алмаз" та інші - найбільш підготовлені, вони свою роботу роблять", - зазначив він.

Білоруський диктатор вважає, українські війська у значній кількості розміщені на кордоні з Білоруссю, бо думають, що "Путін знову буде наступати з території Білорусі".

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"У відповідь я змушений був майже третину армії перекинути додатково на посилення того, що було", - зауважив Лукашенко.

Самопроголошений лідер Білорусі додав, що "смерті подібно, щоб ми свої війська з кордону з Україною прибрали, війна йде".

Він поскаржився, що українські безпілотники постійно порушують білоруський кордон на сході країни, "якщо летять у Пітер, туди далі".

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Раніше самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко закликав припинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів.