Білорусь була змушена перекинути до кордону з Україною майже третину своєї армії, - Лукашенко
Білорусь перекинула майже третину своєї армії до кордону з Україною через нібито перебування там понад 120 тисяч українських військовослужбовців.
Про це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія 1", цитує Белта, передає Цензор.НЕТ.
"Бачачи їхню (України, – ред.) агресивну політику, ми ввели туди й розмістили в певних точках - так, як це в разі війни, оборони було б, - наших військових уздовж усього кордону. Ба більше, там працюють спецслужби, спецпідрозділи - "Альфа", "Алмаз" та інші - найбільш підготовлені, вони свою роботу роблять", - зазначив він.
Білоруський диктатор вважає, українські війська у значній кількості розміщені на кордоні з Білоруссю, бо думають, що "Путін знову буде наступати з території Білорусі".
"У відповідь я змушений був майже третину армії перекинути додатково на посилення того, що було", - зауважив Лукашенко.
Самопроголошений лідер Білорусі додав, що "смерті подібно, щоб ми свої війська з кордону з Україною прибрали, війна йде".
Він поскаржився, що українські безпілотники постійно порушують білоруський кордон на сході країни, "якщо летять у Пітер, туди далі".
Раніше самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко закликав припинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів.
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- В сміслє пашол накуй?
- НАААЙЙЙ!!!НАААЙЙЙ!!!НАААЙЙЙ!!!НАААЙЙЙ!!!НАААЙЙЙ!!!НАААЙЙЙ!!!
Змушена?
Це тобі просто закортіло (як і еуропейцям) почати імітувати на своїй території бурхливу і дуже-дуже войовничу діяльність.
І безпечно, і має виглядати грізно.
Робіць грозны пук...
Так що бульбофюрер, по факту - типовий союзник *****.
Да я знаю что эту страну надо бы называть Белорусь но увы она опять превратилась в подстилку России и опять стала совковской кремлевской вотчиной - Белоруссией
Так що білоруси хороші,лука поганий не проходить.