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Новини
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Білорусь була змушена перекинути до кордону з Україною майже третину своєї армії, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Білорусь перекинула майже третину своєї армії до кордону з Україною через нібито перебування там понад 120 тисяч українських військовослужбовців.

Про це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія 1", цитує Белта, передає Цензор.НЕТ.

"Бачачи їхню (України, – ред.) агресивну політику, ми ввели туди й розмістили в певних точках - так, як це в разі війни, оборони було б, - наших військових уздовж усього кордону. Ба більше, там працюють спецслужби, спецпідрозділи - "Альфа", "Алмаз" та інші - найбільш підготовлені, вони свою роботу роблять", - зазначив він. 

Білоруський диктатор вважає, українські війська у значній кількості розміщені на кордоні з Білоруссю, бо думають, що "Путін знову буде наступати з території Білорусі".

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"У відповідь я змушений був майже третину армії перекинути додатково на посилення того, що було", - зауважив Лукашенко.

Самопроголошений лідер Білорусі додав, що "смерті подібно, щоб ми свої війська з кордону з Україною прибрали, війна йде". 

Він поскаржився, що українські безпілотники постійно порушують білоруський кордон на сході країни, "якщо летять у Пітер, туди далі".

Читайте також: Операція України на Курщині - спроба штовхнути РФ на застосування ядерної зброї, - Лукашенко 

Раніше самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко закликав припинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів.

Автор: 

Білорусь (7925) кордон (4754) Лукашенко Олександр (2653)


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Топ коментарі
+19
Біла руська гарячка...
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18.08.2024 13:28
+14
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18.08.2024 13:35
+13
А чьо такоє? На Білорусь хтось напав? 😲
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18.08.2024 13:27
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А чьо такоє? На Білорусь хтось напав? 😲
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18.08.2024 13:27 Відповісти
- Але саша - «Alles für росия»
- В сміслє пашол накуй?
- НАААЙЙЙ!!!НАААЙЙЙ!!!НАААЙЙЙ!!!НАААЙЙЙ!!!НАААЙЙЙ!!!НАААЙЙЙ!!!
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18.08.2024 14:00 Відповісти
Як на територію ні, а як на населення так. Напало на них сцікливе та покірне холуйство перед сміттям людства с тавром "росіянін".
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18.08.2024 14:15 Відповісти
Біла руська гарячка...
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18.08.2024 13:28 Відповісти
пюрера попердолило.
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18.08.2024 13:55 Відповісти
Та він сам - гума для пердулєння, використана.
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18.08.2024 14:09 Відповісти
Білорусь була змушена перекинути

Змушена?
Це тобі просто закортіло (як і еуропейцям) почати імітувати на своїй території бурхливу і дуже-дуже войовничу діяльність.
І безпечно, і має виглядати грізно.
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18.08.2024 13:29 Відповісти
Каларадскі жук
Робіць грозны пук...
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18.08.2024 13:54 Відповісти
Вислужується перед старшим
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18.08.2024 13:30 Відповісти
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18.08.2024 13:35 Відповісти
Скоко-скоко ? Перекинули м'яса ? Ще один диктатор, якому подобається ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ людей своєї країни. Заради .... "дощу після спеки" ?
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18.08.2024 13:36 Відповісти
Не уточнив: КИМ була ЗМУШЕНА? Путіним?
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18.08.2024 13:41 Відповісти
120 тисяч. А чого так мало?
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18.08.2024 13:43 Відповісти
Патаму ша 3 гармія у свете.@@@@@@
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18.08.2024 13:50 Відповісти
Повзи нах... довбаний тарган.
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18.08.2024 13:45 Відповісти
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18.08.2024 13:50 Відповісти
Це три танки і два бульбана.
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18.08.2024 14:08 Відповісти
Ой як лячно Армія БССР 48 тис. Третина армії 16 тис. Що вона може проти 120 тис угрупування ЗСУ. Тарган просто хворий на всю лису голову
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18.08.2024 14:10 Відповісти
як ви, так можете говорити про бітумного кореша препіЗе!дента, мовчу вже про те, що найЗеличніший йому вагнерівців допоміг врятувати та цим навчив як літак із опозиціонером зупинити.
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18.08.2024 14:15 Відповісти
Ні хто не забутий. Нічого не забуто
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18.08.2024 16:48 Відповісти
Це просто параноїдальний розлад особистості. Бульбафюрер чомусь вирішив що через цей факт його до стінки не поставлять.🥴
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18.08.2024 14:38 Відповісти
Ще ''ядрьонної бімбою'' полякай (якщо *уйло дозволить). Хтось ще за напад з бульбашії має відповісти!
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18.08.2024 14:15 Відповісти
Лука вже побачив як путін захистив росію, і тепер несе з переляку різну біліберду.
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18.08.2024 14:31 Відповісти
а ці 120 тисяч (та нехай навіть 60 тисяч) бійців ЗСУ як би згодились на ЛБЗ...

Так що бульбофюрер, по факту - типовий союзник *****.
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18.08.2024 14:39 Відповісти
Эпический дебил. Понимает что Украина опасается повторного предательства белорусов но очко ему рвет от страха расплаты за первое предательство Белоруссии.

Да я знаю что эту страну надо бы называть Белорусь но увы она опять превратилась в подстилку России и опять стала совковской кремлевской вотчиной - Белоруссией
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18.08.2024 14:53 Відповісти
Так он же байстрюк - ********.
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18.08.2024 16:46 Відповісти
Тупа їбаніна вусата мабуть розуміє що їй щє недовго залишилось
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18.08.2024 14:53 Відповісти
Тупін ,у тебе від "лапші" Луки вуха не повідпадали?
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18.08.2024 15:02 Відповісти
Бульбосвинособаки набагато потворніші свинособак...Здохни,********..
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18.08.2024 15:02 Відповісти
До речі,іранські шахеди саме в білораші перефарбовують у чорний колір.
Так що білоруси хороші,лука поганий не проходить.
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18.08.2024 16:51 Відповісти
Майже третину своєї армії - це що усіх двох землекопів? А хто картоплю копати буде?
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18.08.2024 15:41 Відповісти
Як тобі *уйло накаже, то ти і 150 % перекинеш
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18.08.2024 16:20 Відповісти
Треть от чего? О_о? Мне послышалось слово армия?))) драник, видимо агонирует вместе с хлом))). Военные белорусы не будут воевать, т.к. им банально не дадут оружие, т.к драник знает куда они его направят. Поэтому просто несёт ложь.
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18.08.2024 17:22 Відповісти
Ну такое, будут не будут, никто не знает. Пришлют чиченов с кацапстана, и те погонят ********** вперед, как они гонят Ванек на Донбассе. Другое дело, что эти 15 тысяч , из которых 75% - срочники, ничего сделать не смогут.
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19.08.2024 02:34 Відповісти
Цей дурник справді вважає, що його армія має якесь значення для українців? Чи він думає, що в разі чого ці білоруси стануть його захищати?
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18.08.2024 19:45 Відповісти
 
 