Наступ України на Курську область РФ є актом терору, підтриманий Вашингтоном і Заходом, - МЗС КНДР
У Північній Кореї заявили, що розцінюватимуть вторгення України на територію Курської області РФ як "неприпустимий акт терору, підтриманий Вашингтоном і Заходом".
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
У КНДР зазначили, що Пхеньян завжди стоятиме на боці Росії, яка прагне захистити свій суверенітет.
Як заявили державні ЗМІ КНДР, посилаючись на міністерство закордонних справ Північної Кореї, прагнення України вдертися в Росію є результатом "антиросійської конфронтаційної політики Сполучених Штатів, яка підштовхує ситуацію на межу Третьої світової війни".
У Північній Кореї також заявили, що США нібито передали президенту України Володимиру Зеленському "астрономічну" кількість летальної зброї.
"Ми рішуче засуджуємо збройний напад на російську територію з боку маріонеткового режиму Зеленського під контролем і за підтримки США і Заходу як непрощенний акт агресії й терору", - йдеться в заяві МЗС Північної Кореї.
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а это бандитизм.
В.Высоцкий
Це фрагмент https://www.youtube.com/watch?v=WmjkX9wFIYA офіційного повідомлення . Там і звуковий супровід теж доставляє...
Якої адекватості ви чекали від режима ******** Кімів?
Саме час ліки прийняти.
Ну фсьо, тепер лишилось тільки знайти тих, кому не всеодно, що там каже кімчепух...
КНДРтимчасово окупованій частині Республіка Корея зазначили, що Пхеньян завжди стоятиме на боці Росії, яка прагне захистити свій суверенітет