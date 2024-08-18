Наступ України на Курську область РФ є актом терору, підтриманий Вашингтоном і Заходом, - МЗС КНДР

У Північній Кореї заявили, що розцінюватимуть вторгення України на територію Курської області РФ як "неприпустимий акт терору, підтриманий Вашингтоном і Заходом".

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

У КНДР зазначили, що Пхеньян завжди стоятиме на боці Росії, яка прагне захистити свій суверенітет.

Як заявили державні ЗМІ КНДР, посилаючись на міністерство закордонних справ Північної Кореї, прагнення України вдертися в Росію є результатом "антиросійської конфронтаційної політики Сполучених Штатів, яка підштовхує ситуацію на межу Третьої світової війни".

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У Північній Кореї також заявили, що США нібито передали президенту України Володимиру Зеленському "астрономічну" кількість летальної зброї.

"Ми рішуче засуджуємо збройний напад на російську територію з боку маріонеткового режиму Зеленського під контролем і за підтримки США і Заходу як непрощенний акт агресії й терору", - йдеться в заяві МЗС Північної Кореї.

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