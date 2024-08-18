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Наступ України на Курську область РФ є актом терору, підтриманий Вашингтоном і Заходом, - МЗС КНДР

Північна Корея прокоментувала наступ ЗСУ на Курську область РФ

У Північній Кореї заявили, що розцінюватимуть вторгення України на територію Курської області РФ як "неприпустимий акт терору, підтриманий Вашингтоном і Заходом".

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

У КНДР зазначили, що Пхеньян завжди стоятиме на боці Росії, яка прагне захистити свій суверенітет.

Як заявили державні ЗМІ КНДР, посилаючись на міністерство закордонних справ Північної Кореї, прагнення України вдертися в Росію є результатом "антиросійської конфронтаційної політики Сполучених Штатів, яка підштовхує ситуацію на межу Третьої світової війни".

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У Північній Кореї також заявили, що США нібито передали президенту України Володимиру Зеленському "астрономічну" кількість летальної зброї.

"Ми рішуче засуджуємо збройний напад на російську територію з боку маріонеткового режиму Зеленського під контролем і за підтримки США і Заходу як непрощенний акт агресії й терору", - йдеться в заяві МЗС Північної Кореї.

Читайте також: Операція України на Курщині - спроба штовхнути РФ на застосування ядерної зброї, - Лукашенко

Автор: 

КНДР (1211) росія (64984) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+43
Думка вгодованого школяра з личком дебіла є дуже важливою!
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18.08.2024 14:00
+27
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18.08.2024 14:02
+24
Собак ножами режете,
а это бандитизм.

В.Высоцкий
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18.08.2024 14:00
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Собак ножами режете,
а это бандитизм.

В.Высоцкий
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18.08.2024 14:00 Відповісти
Думка вгодованого школяра з личком дебіла є дуже важливою!
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18.08.2024 14:00 Відповісти
Просто у крємлєбздуна діарея від страху. І по його заказу відкрили свої брудні пащі всі його подільники. Бульбафюрер...оцей уї@ан ин...завтра Іран щось пи₴доне 100%...Венесуела ще пробздиться .
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18.08.2024 14:34 Відповісти
У Венесуелі свої проблеми! "Американці підняли "п"яту колону" проти "найнароднішого президента" Він уже збирається виводить війська на вулиці - демонстрантів розганять!
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18.08.2024 14:37 Відповісти
У цього негідника, дуже гарна освіта. Хай личико, не вводить вас в оману
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18.08.2024 14:41 Відповісти
З нетерпінням очікуємо повідомлення від телебачення КНДР.
Це фрагмент https://www.youtube.com/watch?v=WmjkX9wFIYA офіційного повідомлення . Там і звуковий супровід теж доставляє...

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18.08.2024 15:12 Відповісти
"Не верю." (с)
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18.08.2024 19:30 Відповісти
Мені особливо сподобалося, як корейські солдати лобами ледь не завалили дерево. )))

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18.08.2024 19:42 Відповісти
Та ти шооо! 😲 А вторгнення кацапів на українські території у 2014-му і особливо у 3022-му - це що?
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18.08.2024 14:01 Відповісти
"захист національих інтересів".
Якої адекватості ви чекали від режима ******** Кімів?
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18.08.2024 14:03 Відповісти
А що буде у 3022-м?
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18.08.2024 15:02 Відповісти
На мацковскіх болотаз бцдуть квакати жаби.
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18.08.2024 17:59 Відповісти
Пролунав голос з дирки в туалеті
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18.08.2024 14:01 Відповісти
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18.08.2024 14:02 Відповісти
Ох, их уже двое. Асад и Ын, последний правда долго думал, скорее всего с Пу торговался - что он получит за такие заявления. Пару жд составов пшеницы - точно. Асад тот совсем дешевая марионетка - торговаться у него политических полномочий нету.
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18.08.2024 14:03 Відповісти
Трое, ещё бульбатаракан
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18.08.2024 14:04 Відповісти
О, цікаво, а корейськи песики жруть вгодованих хом"яків.?
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18.08.2024 14:03 Відповісти
Таки надо возрадить Р-36М, и скинуть Пухляшу 8 тонн взрывчатки на голову.
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18.08.2024 14:03 Відповісти
ще одна козляра, поцілована в пупець ******, вирішила випорожнитись.
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18.08.2024 14:04 Відповісти
Треба ж комусь вчергове пуйлу дупу підлизнути, бо щось друзі по ОДКБ у нього швидко закінчуються.
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18.08.2024 14:14 Відповісти
То ще питання хто кому підлизнув .
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18.08.2024 15:14 Відповісти
Кого цікавить думка відгодованого хряка? А за передачу ракет, які лупасять по Україні, прийдеться відповісти!
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18.08.2024 14:04 Відповісти
Хіба когось турбує думка маленького але товстого людожера???
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18.08.2024 14:05 Відповісти
зверхцинізм зашкалює жиртреста, лукашеску і *****.
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18.08.2024 14:07 Відповісти
А наше МЗС що?
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18.08.2024 14:09 Відповісти
А перед ким заперечувати? Перед цими недолюдками?
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18.08.2024 14:30 Відповісти
Та повинно ж МЗС якось своє утримання відбивати..он хоча б вякнули у відповідь..
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18.08.2024 14:32 Відповісти
Ніби у нас дипломатичний зв'язок з Ином є?
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18.08.2024 14:48 Відповісти
А напад *уйла підтриманий китайцями що тоді?
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18.08.2024 14:11 Відповісти
О, хворі прокинулися!
Саме час ліки прийняти.
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18.08.2024 14:11 Відповісти
Хто це там заявляє?Країна,котра за рівнем життя,економіки...входить в 10ку лідерів світу?А, це карєйци)))
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18.08.2024 14:13 Відповісти
воно висирає те що йому напишуть... За харчі ще й не таке скаже кон чен ий
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18.08.2024 14:16 Відповісти
ця пародія на людину, міг би ще й тупнути ніжкою, і оголосити похід на всесвіт, чого дрібнитись
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18.08.2024 14:17 Відповісти
Не суй носа туди,куди собака свій х....віст не засуне. Сидиш там в своїй кореї, і сам ножа на сусідів точиш.
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18.08.2024 14:18 Відповісти
А кацапсяче повномасштабне вторгнення та анексія земель України це шо тоді?
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18.08.2024 14:19 Відповісти
А кому цікава думка цих травоїдів?🤔
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18.08.2024 14:29 Відповісти
Підтягуються потроху. Ще Іран і Венесуела лишились. Ну і Талібан.
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18.08.2024 14:33 Відповісти
Биологический вырожденец. И все кучкуются возле. Х....пыни.
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18.08.2024 14:40 Відповісти
Скажи мне, кто твой друг... Классика.
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18.08.2024 14:42 Відповісти
А от і реакція китайських шакалів під'їхала)
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18.08.2024 14:48 Відповісти
Корейських. Китай просто"народна республіка", а Корея ще й "демократична"
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18.08.2024 14:52 Відповісти
Саме китайських бо це проксі Китаю. Корейська версія ДНР
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18.08.2024 14:54 Відповісти
А як же його ракети, які рашка пуляє по Україні?
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18.08.2024 14:50 Відповісти
Коли будуть ******* тупе КНДР по повній, Україна повинна буде долучитися теж по повній
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18.08.2024 14:52 Відповісти
пуйло підключив до скиглиння про "терор" на його думку "важку артилерію" насправді ж усіх світових ізгоїв - асада, кимчина, таргана луку, мабуть ще хамяйні підтягнеться з бораном.Ну і хто буде до них дослухатися, разі що "срущий в чімодан" трохи взбодриться і почне енергійніше наповнювати валізу .
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18.08.2024 14:55 Відповісти
А Борату подобається. )))

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18.08.2024 15:22 Відповісти
А ми тожи https://www.youtube.com/watch?v=jYvcdhCbzJw іврапєйца!
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18.08.2024 15:19 Відповісти
Емменталю обʼївся. Мордяку розпирає вже.
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18.08.2024 15:40 Відповісти
Собака гавкає,а караван іде...
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18.08.2024 15:55 Відповісти
Бандит виправдовує бандита. А напад на Україну-це що? Де заява з цього приводу? Амеби.
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18.08.2024 16:03 Відповісти
єто какойто валюнтарізьм
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18.08.2024 16:12 Відповісти
Хто б ще підтримав московську орду, як не чучхейські криси
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18.08.2024 16:21 Відповісти
Редкий экземпляр с редкими ожиревшими мозгами
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18.08.2024 16:29 Відповісти
Що кажуть ці брехливі огидні нелюди-людожери діти Сатани як *****, КНДР та іньші всім пох7й.
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18.08.2024 17:09 Відповісти
А вхід російський військ на суверенну територію держави Україна, по корейському Кіму, це акт сусідського миролюбства.
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18.08.2024 17:13 Відповісти
Татишо?!
Ну фсьо, тепер лишилось тільки знайти тих, кому не всеодно, що там каже кімчепух...
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18.08.2024 18:50 Відповісти
Наступ расєї на Україну є актом терору, підтриманий КНР і КНДР
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18.08.2024 21:32 Відповісти
Мразіш
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18.08.2024 21:44 Відповісти
У КНДР тимчасово окупованій частині Республіка Корея зазначили, що Пхеньян завжди стоятиме на боці Росії, яка прагне захистити свій суверенітет
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19.08.2024 00:54 Відповісти
 
 