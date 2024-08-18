Ситуація на кордоні з Білоруссю – без змін. Лукашенко продовжує нагнітати інформаційну обстановку, - ДПСУ

Українські прикордонники наразі не фіксують збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів біля кордону з Україною.

Про це заявив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Він прокоментував заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито перекидання "майже третини своєї армії" на кордон з Україною.

Як зазначив Демченко, білоруський диктатор продовжує нагнітати інформаційну обстановку агресивними заявами, які не відповідають дійсності.

"Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь – без змін. Як бачимо, риторика Лукашенка також не змінюється, постійно нагнітаючи ситуацію з регулярною періодичністю на догоду країні-терористці. Ми не спостерігаємо зараз збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів біля нашого кордону", - наголосив речник ДПСУ.

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