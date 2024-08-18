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Ситуація на кордоні з Білоруссю – без змін. Лукашенко продовжує нагнітати інформаційну обстановку, - ДПСУ

ДПСУ відповіла на заяву Лукашенка про перекидання армії Білорусі до кордону

Українські прикордонники наразі не фіксують збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів біля кордону з Україною.

Про це заявив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Він прокоментував заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито перекидання "майже третини своєї армії" на кордон з Україною.

Як зазначив Демченко, білоруський диктатор продовжує нагнітати інформаційну обстановку агресивними заявами, які не відповідають дійсності.

"Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь – без змін. Як бачимо, риторика Лукашенка також не змінюється, постійно нагнітаючи ситуацію з регулярною періодичністю на догоду країні-терористці. Ми не спостерігаємо зараз збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів біля нашого кордону", - наголосив речник ДПСУ.

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Автор: 

Білорусь (7925) Держприкордонслужба ДПСУ (5943) кордон (4754) Лукашенко Олександр (2653) Демченко Андрій (342)


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Топ коментарі
+4
Лукашенко продовжує нагнітати інформаційну обстановку

Лєв Толстой любіл іграть на балалайкє.
Но нє умєл. (с)
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18.08.2024 15:18
+3
Ох я й посміюся - коли полк імені Кастуся Калиновського після припинення війни в Україні з розгорнутими біло-червоно-білими стягами перейде кордон БРСР! "Встречай - Маци-Радзина!"
Хтось тут писав - поки дійдуть до Мінська - стануть КОРПУСОМ! І Лука це відчуває своєю задницею!
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18.08.2024 16:28
+2
так я писав так що у бульбофюрера погана карта і на мізері йому такий потяг засунуть що він не разрахуется навіть якщо коленьку у евнухи у ханбалик- пекін продасть
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18.08.2024 16:37
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лука продовжує ******* ротом
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18.08.2024 15:04 Відповісти
хай рипнеться в Україну - полк Калиновського стане Народно-визвольною армією Білорусі
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18.08.2024 15:12 Відповісти
Лукашенко продовжує нагнітати інформаційну обстановку

Лєв Толстой любіл іграть на балалайкє.
Но нє умєл. (с)
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18.08.2024 15:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PGlexCJDzP0 Пісенька про кулемет / кавер на ірландську народну пісню Whiskey in the jar
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18.08.2024 15:52 Відповісти
Сумлінно виконує завдання москальського фюрера
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18.08.2024 16:18 Відповісти
Ох я й посміюся - коли полк імені Кастуся Калиновського після припинення війни в Україні з розгорнутими біло-червоно-білими стягами перейде кордон БРСР! "Встречай - Маци-Радзина!"
Хтось тут писав - поки дійдуть до Мінська - стануть КОРПУСОМ! І Лука це відчуває своєю задницею!
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18.08.2024 16:28 Відповісти
так я писав так що у бульбофюрера погана карта і на мізері йому такий потяг засунуть що він не разрахуется навіть якщо коленьку у евнухи у ханбалик- пекін продасть
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18.08.2024 16:37 Відповісти
Цікаво - у білорусів є виробництво пінобетону і цегли з пустотами? Нам якраз пригодиться - відбудовувать села, які кацапи зруйнували З таких блоків "коробку" будинку можна вивести за день Так що хай Лука вже готує будівельні бригади - "гріхи спокутувать"!
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18.08.2024 16:44 Відповісти
Ти бачив - як на мене "вишивата" напосілася сьогодні? За Костенка? Я уже "посіпака зеленої шмарклі боневтіка оманського"!
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18.08.2024 16:51 Відповісти
Там ще інформація проскочила,що білораша фарбує шахеди в чорний колір,в єлабузі завод перевантажений.
Велика подяка вам,сябри.Ще один міф про братні народи...
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18.08.2024 16:45 Відповісти
Ти сам у сказане віриш? Для того щоб ПОФАРБУВАТЬ "шахєд" - везти у БРСР А потім - назад повертать в Росію? Ти хоч знаєш що ******** метод фарбування - зовсім інший? Збирають корпус Ставлять двигун Можливо - частину апаратури Потім покривають фюзеляж фарбою Потім установлюють рулі закрилки ліхтарі та інше зовнішнє обладнання А тепер подумай - навіщо напівзібрані БПЛА тягать через всю європейську частину Росії?
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18.08.2024 19:08 Відповісти
 
 