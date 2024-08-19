У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики (оновлено)
Ввечері 18 серпня в Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворожої балістики та БпЛА.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.
Сумської, Полтавської, Харківської, Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей існує загроза застосування БпЛА.
Крім того, є загроза балістики з півночі. О 00:01 пролунав сигнал до відбою. Тривога через загрозу застосування балістичного озброєння тривала 17 хвилин.
Загроза застосування ворожих БпЛА зберігається.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль