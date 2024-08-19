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У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики (оновлено)

Повітряна тривога у Києві та областях через балістику та БпЛА

Ввечері 18 серпня в Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворожої балістики та БпЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

Сумської, Полтавської, Харківської, Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей існує загроза застосування БпЛА.

Крім того, є загроза балістики з півночі. О 00:01 пролунав сигнал до відбою. Тривога через загрозу застосування балістичного озброєння тривала 17 хвилин. 

Загроза застосування ворожих БпЛА зберігається.

Читайте: У низці областей оголошували повітряну тривогу через активність ворожої авіації (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4121) Повітряні сили (2610) повітряна тривога (909) балістичні ракети (400)


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