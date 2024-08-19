501 ОБМП приєднався до наступу ЗСУ в Курській області, - Forbes

501-й окремий батальйон морської піхоти ВМС України приєднався до наступу ЗСУ в Курській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

"Близько 400 військовослужбовців батальйону перебувають на передовій, де виконують бойові завдання", - йдеться в матеріалі.

Як стверджують журналісти Forbes, у певному сенсі Курська кампанія ЗСУ для 501-го батальйону - "можливість спокути", оскільки у підрозділу "сумна історія уникнення бойових дій".

Зазначається, що до 2014 року цей батальйон дислокувався в Криму. Однак, коли росіяни вторглися на півострів і українські військовослужбовці отримали з Києва наказ на вихід на материкову Україну, то його виконали лише 64 морпіхи з 501-го батальйону. Сотні інших військовослужбовців підрозділу добровільно залишилися в Криму, фактично ставши на бік російських окупантів.

Згодом Міноборони України заново відтворило 501-й батальйон морської піхоти. У перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну його бійці приєдналися до гарнізону в Маріуполі.

Росіяни взяли в облогу Маріуполь, безжально морили голодом і бомбили гарнізон та мирне населення. Основна сила гарнізону - понад 2 тисячі осіб - трималася три місяці, зрештою відступивши до металургійного заводу Азовсталь, перед тим, як наприкінці травня 2022 року президент Володимир Зеленський віддав наказ командирам підрозділів зберегти життя особового складу шляхом здачі в полон.

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Як повідомляють у Forbes, 501-й батальйон морської піхоти здався в полон росіянам шістьма тижнями раніше - у перших числах квітня.

Протягом наступних двох із половиною років близько 20 морпіхів із цього батальйону повернулися в Україну в рамках обміну полоненими, але близько 250 їхніх побратимів, як і раніше, російські бранці.

501-й батальйон морської піхоти українському командуванню довелося заново відновлювати. Поповнений новими офіцерами та солдатами, підрозділ повернувся до участі в бойових дій у 2023 році - у Херсонській області.

До літа 2024 року батальйон передислокували на північ Харківської області - для захисту Вовчанська від російських атак.

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"Минулого тижня 501-й батальйон морської піхоти, очевидно, пройшов 160 км між Вовчанськом і Курськом", — зазначили в Forbes.