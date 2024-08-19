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501 ОБМП приєднався до наступу ЗСУ в Курській області, - Forbes

Морська піхота

501-й окремий батальйон морської піхоти ВМС України приєднався до наступу ЗСУ в Курській області.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

"Близько 400 військовослужбовців батальйону перебувають на передовій, де виконують бойові завдання", - йдеться в матеріалі.

Як стверджують журналісти Forbes, у певному сенсі Курська кампанія ЗСУ для 501-го батальйону - "можливість спокути", оскільки у підрозділу "сумна історія уникнення бойових дій".

Зазначається, що до 2014 року цей батальйон дислокувався в Криму. Однак, коли росіяни вторглися на півострів і українські військовослужбовці отримали з Києва наказ на вихід на материкову Україну, то його виконали лише 64 морпіхи з 501-го батальйону. Сотні інших військовослужбовців підрозділу добровільно залишилися в Криму, фактично ставши на бік російських окупантів.

Згодом Міноборони України заново відтворило 501-й батальйон морської піхоти. У перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну його бійці приєдналися до гарнізону в Маріуполі.

Росіяни взяли в облогу Маріуполь, безжально морили голодом і бомбили гарнізон та мирне населення. Основна сила гарнізону - понад 2 тисячі осіб - трималася три місяці, зрештою відступивши до металургійного заводу Азовсталь, перед тим, як наприкінці травня 2022 року президент Володимир Зеленський віддав наказ командирам підрозділів зберегти життя особового складу шляхом здачі в полон.

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Як повідомляють у Forbes, 501-й батальйон морської піхоти здався в полон росіянам шістьма тижнями раніше - у перших числах квітня.

Протягом наступних двох із половиною років близько 20 морпіхів із цього батальйону повернулися в Україну в рамках обміну полоненими, але близько 250 їхніх побратимів, як і раніше, російські бранці.

501-й батальйон морської піхоти українському командуванню довелося заново відновлювати. Поповнений новими офіцерами та солдатами, підрозділ повернувся до участі в бойових дій у 2023 році - у Херсонській області.

До літа 2024 року батальйон передислокували на північ Харківської області - для захисту Вовчанська від російських атак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни заявили, що ЗСУ знищили третій міст на Курщині. КАРТА

"Минулого тижня 501-й батальйон морської піхоти, очевидно, пройшов 160 км між Вовчанськом і Курськом", — зазначили в Forbes.

Автор: 

бойові дії (3731) Курськ (1098) морська піхота (44)


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Топ коментарі
+15
Яка ще "спокута"? Нах цю дічь ліпити? Це вже зовсім інші люди. Ото тільки що номер залишився той самий.
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19.08.2024 13:58
+8
Если столько лишних бригад, почему не хватает людей на самых важных направлениях фронта? Странно все это.
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19.08.2024 14:02
+8
зечмо вчора ввечері в гундосі розказав де і які підрозділи воюють.... а зебіли в екстазі від херпідуна
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19.08.2024 14:43
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Яка ще "спокута"? Нах цю дічь ліпити? Це вже зовсім інші люди. Ото тільки що номер залишився той самий.
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19.08.2024 13:58 Відповісти
"...про це пише https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/08/18/a-notorious-marine-battalion-has-joined-ukraines-invasion-of-russia/?ss=aerospace-defense Forbes ".
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19.08.2024 17:14 Відповісти
Давайте одразу увесь список всіх підрозділів на Курщині, поіменно. Союзничкі обісцяні.
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19.08.2024 13:59 Відповісти
зечмо вчора ввечері в гундосі розказав де і які підрозділи воюють.... а зебіли в екстазі від херпідуна
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19.08.2024 14:43 Відповісти
Так кацапи все і без них знають ,бо в кацапському ГРУ немає клоунів типу кірюхи бодунова.
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19.08.2024 14:56 Відповісти
Що за новина? Хлопці воюють,а не збирають сумні історії. Може досить дези бо уже писали,що німці Ірис не хотять передавати,а він уже в пакеті допомоги. Наривпаюся на бан,Може збирачам таких новин на фронт,хоч і на Курщину, а то не сайт,а жовта преса
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19.08.2024 13:59 Відповісти
Если столько лишних бригад, почему не хватает людей на самых важных направлениях фронта? Странно все это.
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19.08.2024 14:02 Відповісти
пАттужний злив Донбасу.... пляті !!!
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19.08.2024 14:21 Відповісти
Можливо тому що на найважливіших напрямках фронту у кацапів абсолютна перевага у авіації та бронетехніці, і простим закидуванням піхоти у ті місця проблему не вирішити.
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19.08.2024 14:39 Відповісти
це не зовсім так. Авіація рф працює однаково по всій лінії зіткнення, до того ж наші укріплення на Донбассі все ж краще ніж на Курщині де ми тільки намагаємось закріпитись.
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19.08.2024 16:31 Відповісти
Все конечно хорошо но чтобы наступать на вражеской территории нужно вначале у себя дома остановить наступление врага. А то что мы окажемся в моцкве а рашисты в Киеве?
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19.08.2024 14:07 Відповісти
Ну так раіся ж велика - купа нафти, газу, інших вуглеводнів. От поки вони дайдуть до Чопа то ми вже будемо у Владивостоці. А в далі будемо продавати їх ресурси і за це купляти більше дронів та ракет. Так і переможемо. План століття, я вважаю.
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19.08.2024 14:12 Відповісти
"шикарний" план
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19.08.2024 14:22 Відповісти
Ага доїдемо на поїзді до Владивостока ,навіщо цю дурню писати ,ми ж не на гівномарафоні.
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19.08.2024 14:59 Відповісти
не я це почав:

"А то что мы окажемся в моцкве а рашисты в Киеве? "
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20.08.2024 10:32 Відповісти
Надеріть руснявим пдарам дупи, хлопці..
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19.08.2024 14:19 Відповісти
Головне ,щоб кацапи нам одне місце не надерли
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19.08.2024 15:01 Відповісти
ПОКРОВСЬК, ТОРЕЦЬК.... !!!!!!!!!!!!!
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19.08.2024 14:20 Відповісти
Коли зав`язались позиційні бої, Зеполеон вирішив вводити нові бригади щоб їх там стерти... Геніальний план, і що може піти не так...
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19.08.2024 14:25 Відповісти
західна преса значно частіше піддуває *****, ніж засуджує та закликає зупинити його
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19.08.2024 14:36 Відповісти
а чому не до захисту Покровська?
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19.08.2024 14:38 Відповісти
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19.08.2024 14:41 Відповісти
З такими темпами скоро на Донбасі одні бусифіковані мобіки залишаться.
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19.08.2024 14:53 Відповісти
Так тут все просто, фронт в україні злили, афера з курською областю - чим більше ми туди витягнемо свіжих сил і техніки тим скоріш орки перемелють їх. Йде саме справжне знищення ЗСУ.
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19.08.2024 15:03 Відповісти
Зельц открыл второй фронт и теперь дёргает людей с донецкого направления, а там чем дыры закрывать в обороне, твоей зелёной жопой?!
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19.08.2024 16:15 Відповісти
Після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E анексії Росією Криму лише 58 військовослужбовців батальйону з 308-ми вирішили продовжити службу у збройних силах України. Згодом до них приєдналися ще 6 побратимівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/501-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-6 [6] . Більшість військовослужбовців разом з командиром підполковником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA) Олександром Саєнком зрадила присягу народу України, набула російського громадянства й поповнила лави https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ВМФ Російської Федерації https://uk.wikipedia.org/wiki/501-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-7 [7] .

вікіпедія про 501 батальйон
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19.08.2024 16:40 Відповісти
Ті, що зрадили, зараз не воюють в батальйоні - там наразі зовсім інші люди.
Тому стаття у Форбсі - це повна діч!
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19.08.2024 17:18 Відповісти
 
 