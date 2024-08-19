УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10339 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 048 20

Білий дім заперечив, що США блокують запит Британії на використання Україною Storm Shadow для ударів по РФ, - The Telegraph

Удари Storm Shadow по РФ: У США не блокують запит Британії

Сполучені Штати не отримували запит від Великої Британії на надання дозволу Україні для ударів ракетами Storm Shadow по території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Офіційний представник адміністрації Байдена повідомив виданню, що Білий дім не отримував офіційного запиту на дозвіл для України застосовувати далекобійні британські ракети Storm Shadow для ударів по російській території.

За даними The Telegraph, прем'єр Великої Британії Стармер наразі перебуває під новим тиском щодо зняття обмежень на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по Росії.

Зазначається, що використання Storm Shadow для ударів по території РФ можливе за згоди Великої Британії та Франції, які спільно їх розробили, а також США.

Страмер підтримав заборону консерваторів на використання Storm Shadow для завдання ударів по цілях у глибині Росії через побоювання, що це може призвести до ескалації з Москвою, яка має ядерну зброю.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія понад місяць очікує від США згоди на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд Британії не проти використання Україною танків Challenger у наступі на Курщині, - The Sunday Times

Автор: 

Велика Британія (5563) США (22634)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
хто дуже бреше ! підозрюю що обоє !
показати весь коментар
19.08.2024 14:10
+7
Блазні. Як же їх ковбасить від кацапського блефу.
показати весь коментар
19.08.2024 14:15
+5
Чувствуется рука саливана.
показати весь коментар
19.08.2024 14:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хто дуже бреше ! підозрюю що обоє !
показати весь коментар
19.08.2024 14:10 Відповісти
Там складна ситуація Прем'єр підтримує надання ракет але проти уряд і керівництво партії які в більшості випадків оглядаються за океан...

ну а щодо американців вони своєю позицію не приховувають... що не дозволяють удари західною далекобійною зброєю по оркам
показати весь коментар
19.08.2024 14:23 Відповісти
"Іван киває на Петра. Петро киває на Івана" (с)

показати весь коментар
19.08.2024 16:24 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2024 14:15 Відповісти
Блазні. Як же їх ковбасить від кацапського блефу.
показати весь коментар
19.08.2024 14:15 Відповісти
не знаєшь кому з них і вірити
показати весь коментар
19.08.2024 14:16 Відповісти
Я сприймаю це як дозвіл. Вперед!
показати весь коментар
19.08.2024 14:24 Відповісти
ця брехня , має двох родичів. США І АНГЛІЮ."Два чоботи- пара "
показати весь коментар
19.08.2024 14:34 Відповісти
сцыкуны ((((, кого мы в союзники записали ???(((
показати весь коментар
19.08.2024 14:45 Відповісти
тих хто нас роззброїв
показати весь коментар
20.08.2024 02:17 Відповісти
Ігри патріотів?
показати весь коментар
19.08.2024 14:50 Відповісти
Чувствуется рука саливана.
показати весь коментар
19.08.2024 14:55 Відповісти
Після путчу 21 липня, коли Байдена "попросили" відмовитися від участі у виборах, функції Саллівана перейшли до Філа Гордона, заступника національної безпеки Камали Харріс.
показати весь коментар
19.08.2024 15:07 Відповісти
але функції президента залишились у Байдена, якого саливони продовжують полохати на ніч казками
показати весь коментар
19.08.2024 15:13 Відповісти
Формально так. Насправді він зараз не просто кульгава качка, але качка в яблуках. Фактично відбувся палацовий переворот і влада перейшла до команди Харріс. Але так навіть зручніше, можна займатися виборами і ні за що не відповідати. У Вашингтоні утворився вакуум влади.
показати весь коментар
19.08.2024 15:19 Відповісти
нікуди влада не перейшла. просто зараз зручний час, коли пів-року можно ***** не робить (тобто не приймать ніяких рішень, які можуть нашкодити ослам).
показати весь коментар
19.08.2024 15:36 Відповісти
Цей Філ Гордон відомий як затятий прихильник «умиротворення» і «деескалації», порівняно з ним навіть Салліван виглядає як «яструб». І Камала збирається (якщо виграє) це лайно призначити державним секретарем.
показати весь коментар
19.08.2024 16:10 Відповісти
Но єто не точно.
показати весь коментар
20.08.2024 19:58 Відповісти
тіпа м'яч на британській стороні поля? Зараз вже поцифістам від лейбаристів прийдеться щось вигадувати. Якійсь *********уімблдонський турнір прямо.
показати весь коментар
19.08.2024 15:08 Відповісти
2 країни що нас роззброїли. Зброю вони гарно забрали, а зараз починається гра в дурачка. Ми б да, але от сша. А сша: а ми ж тоже за, а чого ви не за. І так по колу
показати весь коментар
20.08.2024 02:18 Відповісти
 
 