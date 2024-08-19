Білий дім заперечив, що США блокують запит Британії на використання Україною Storm Shadow для ударів по РФ, - The Telegraph

Сполучені Штати не отримували запит від Великої Британії на надання дозволу Україні для ударів ракетами Storm Shadow по території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Офіційний представник адміністрації Байдена повідомив виданню, що Білий дім не отримував офіційного запиту на дозвіл для України застосовувати далекобійні британські ракети Storm Shadow для ударів по російській території.

За даними The Telegraph, прем'єр Великої Британії Стармер наразі перебуває під новим тиском щодо зняття обмежень на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по Росії.

Зазначається, що використання Storm Shadow для ударів по території РФ можливе за згоди Великої Британії та Франції, які спільно їх розробили, а також США.

Страмер підтримав заборону консерваторів на використання Storm Shadow для завдання ударів по цілях у глибині Росії через побоювання, що це може призвести до ескалації з Москвою, яка має ядерну зброю.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія понад місяць очікує від США згоди на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по РФ.

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