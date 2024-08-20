Окупанти готуються до штурмових дій у Вовчанську. У районі Глибокого ворог проводить повітряну розвідку, - ОТУ "Харків"
Упродовж минулої доби на Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Протягом доби відбулося 5 бойових зіткнень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ОТУ "Харків".
У районі населеного пункту Глибоке противник активізував повітряну розвідку та проводив міжпозиційні переміщення штурмових загонів 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії, одночасно евакуюючи свої втрати.
У районі населеного пункту Липці ворог поповнював свої сили штурмовими групами 7-го окремого мотострілецького полку, здійснюючи логістичне забезпечення.
Крім того, поблизу Стариці російські окупанти провели внутрішню ротацію особового складу на передових позиціях, а також здійснювали переміщення особового складу, боєкомплекту та продовольства в районах Бугруватки та Огірцевого.
У Вовчанську ворог посилив повітряну розвідку, проводить підготовку до штурмових дій. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А по району багатоповерхової забудови.
Бойові дії та втрати ворога
Упродовж минулої доби відбулося п'ять бойових зіткнень, один авіаудар із двох керованих авіабомб. Також окупанти завдали 56 ударів дронами-камікадзе та 443 рази обстріляли позиції Сил оборони України.
Від початку цієї доби триває ще чотири бойові зіткнення у районах Вовчанська та Липців.
Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів, наголосили в ОТУ "Харків".
Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становлять 78 осіб, одного окупанта взяли в полон.
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 86 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 танк;
- 10 артилерійських систем;
- 8 автомобілів;
- 5 одиниць спеціальної техніки;
- 57 БпЛА.
Також знищено 51 укриття для особового складу та один пункт управління безпілотниками.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль