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Новини Війна
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Окупанти готуються до штурмових дій у Вовчанську. У районі Глибокого ворог проводить повітряну розвідку, - ОТУ "Харків"

У Вовчанську російські війська готуються до штурмових дій

Упродовж минулої доби на Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Протягом доби відбулося 5 бойових зіткнень. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ОТУ "Харків".

У районі населеного пункту Глибоке противник активізував повітряну розвідку та проводив міжпозиційні переміщення штурмових загонів 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії, одночасно евакуюючи свої втрати.

У районі населеного пункту Липці ворог поповнював свої сили штурмовими групами 7-го окремого мотострілецького полку, здійснюючи логістичне забезпечення.

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Крім того, поблизу Стариці російські окупанти провели внутрішню ротацію особового складу на передових позиціях, а також здійснювали переміщення особового складу, боєкомплекту та продовольства в районах Бугруватки та Огірцевого.

У Вовчанську ворог посилив повітряну розвідку, проводить підготовку до штурмових дій. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А по району багатоповерхової забудови. 

Бойові дії та втрати ворога

Упродовж минулої доби відбулося п'ять бойових зіткнень, один авіаудар із двох керованих авіабомб. Також окупанти завдали 56 ударів дронами-камікадзе та 443 рази обстріляли позиції Сил оборони України.

Від початку цієї доби триває ще чотири бойові зіткнення у районах Вовчанська та Липців.

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Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів, наголосили в ОТУ "Харків".

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становлять 78 осіб, одного окупанта взяли в полон. 

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 86 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 танк; 
  • 10 артилерійських систем;
  • 8 автомобілів;
  • 5 одиниць спеціальної техніки;
  • 57 БпЛА.

Також знищено 51 укриття для особового складу та один пункт управління безпілотниками.

Також читайте: Ворог здійснив у районі Липців поповнення бойових розрахунків, у Вовчанську окупанти здійснили перегрупування штурмових груп, - ОТУ "Харків"

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3745)


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