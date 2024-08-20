Окупанти готуються до штурмових дій у Вовчанську. У районі Глибокого ворог проводить повітряну розвідку, - ОТУ "Харків"

Упродовж минулої доби на Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Протягом доби відбулося 5 бойових зіткнень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ОТУ "Харків".

У районі населеного пункту Глибоке противник активізував повітряну розвідку та проводив міжпозиційні переміщення штурмових загонів 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії, одночасно евакуюючи свої втрати.

У районі населеного пункту Липці ворог поповнював свої сили штурмовими групами 7-го окремого мотострілецького полку, здійснюючи логістичне забезпечення.

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Крім того, поблизу Стариці російські окупанти провели внутрішню ротацію особового складу на передових позиціях, а також здійснювали переміщення особового складу, боєкомплекту та продовольства в районах Бугруватки та Огірцевого.

У Вовчанську ворог посилив повітряну розвідку, проводить підготовку до штурмових дій. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А по району багатоповерхової забудови.

Бойові дії та втрати ворога

Упродовж минулої доби відбулося п'ять бойових зіткнень, один авіаудар із двох керованих авіабомб. Також окупанти завдали 56 ударів дронами-камікадзе та 443 рази обстріляли позиції Сил оборони України.

Від початку цієї доби триває ще чотири бойові зіткнення у районах Вовчанська та Липців.

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Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів, наголосили в ОТУ "Харків".

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становлять 78 осіб, одного окупанта взяли в полон.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 86 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк;

10 артилерійських систем;

8 автомобілів;

5 одиниць спеціальної техніки;

57 БпЛА.





Також знищено 51 укриття для особового складу та один пункт управління безпілотниками.

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