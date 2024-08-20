США все ще обговорюють з Україною довгострокові цілі операції ЗСУ в Курській області, - речник Пентагону Райдер
Довгострокові цілі операції ЗСУ в Курській області РФ все ще є предметом обговорень Вашингтона з Києвом.
Про це під час брифінгу сказав речник Пентагону Патрік Райдер, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Райдер зазначив, що наступ Сил оборони України на Курську область Росії показав креативність і бойову доблесть українців.
За словами речника Пентагону, довгострокові цілі цієї операції є предметом обговорень Вашингтона з Києвом. Він сказав, що США ведуть ці розмови, щоб дізнатися більше про цілі України.
"Стосовно їхньої операції в Курську, то, як я вже згадував, вони явно змусили росіян до боротьби у відповідь. Це, безумовно, продемонструвало креативність і бойову доблесть українців. Але коли йдеться про те, які їхні довгострокові цілі тут, то ми це з ними все ще обговорюємо... Ми продовжуємо дискусії з українцями щодо того, на чому вони зосереджені. Ви чули, як президент Зеленський сказав, що це було для створення буферної зони, тож ми ведемо ці розмови, щоб дізнатися більше про їхні цілі", - заявив Райдер.
Крім цього, Райдер прокоментував можливість застосування далекобійних ракет ATACMS по території Росії, зазначивши, що політика США наразі залишається незмінною.
"Наша політика залишається незмінною в плані використання ударних сил і засобів дальнього радіуса дії для завдання глибоких ударів. Як ми вже говорили, проведення оборонних операцій через кордон дозволено. І я на цьому зупинюсь", - сказав спікер оборонного відомства США.
Він також наголосив, що США зосереджені на тому, щоб Україна була вільною і суверенною країною, здатною стримувати російську агресію в майбутньому.
Серед іншого під час брифінгу Райдер підтвердив, що наступного місяця відбудеться засідання Контактної групи "Рамштайн", але не уточнив дати і місця.
Раніше повідомлялося, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 6 вересня.
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Я вважаю, що це скоріше союзник росії, і вони перед амерами мають на колінах стояти, бо майже всі успіхи що має росія - то завдяки сша.
ОблігаціяБезумна?
американці своїм тупим педантизмом у військовій справі виганяють в ступор !
Українці в черговий раз показали США і Заходу як витирати червоні лінії буйла і множити на ноль його хвальону ядрьону єлду
https://us.yahoo.com/news/russian-military-says-takes-control-114014951.html
Ну как вы собираетесь вести информационную войну, если вы один в один копируете у кремлёвских пабликов их контент и даже не смотрите, что копируете?
Ладно, допустим вы взяли видео в кремлёвском паблике с их ватермаркой, хрен с ним. Но вы ж послушайте хотя бы, что говорит генерал Райдер!
А говорит он следующее:
💬"Мы ведём дискуссии с украинцами насчёт их фокуса, вы слышали, что президент Зеленский сказал, что [цель] - создать буферную зону. Мы ведём дискуссии, чтобы узнать больше о целях.
Но опять же, с перспективы США наш фокус - дать Украине возможность быть свободной и суверенной страной, которая сможет сдержать российскую агрессию в будущем.
Что касается их операции в Курске, они совершенно ясно заставили россиян испытать трудности с их ответом, продемонстрировали креативность и доблесть на поле боя, но что касается их долгосрочных целей - мы всё ещё это обсуждаем с ними".
Дайте цитату целиком тогда! Вы же просто процитировали вырванную из контекста подводку и донесли искажённый нарратив на 800-тысячную аудиторию. Я понимаю, когда это делают такие, как Шарий - давно понятно, на кого они работают. Но украинские государственные СМИ...