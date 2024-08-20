США все ще обговорюють з Україною довгострокові цілі операції ЗСУ в Курській області, - речник Пентагону Райдер

Довгострокові цілі операції ЗСУ в Курській області РФ все ще є предметом обговорень Вашингтона з Києвом.

Про це під час брифінгу сказав речник Пентагону Патрік Райдер, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Райдер зазначив, що наступ Сил оборони України на Курську область Росії показав креативність і бойову доблесть українців.

За словами речника Пентагону, довгострокові цілі цієї операції є предметом обговорень Вашингтона з Києвом. Він сказав, що США ведуть ці розмови, щоб дізнатися більше про цілі України.

"Стосовно їхньої операції в Курську, то, як я вже згадував, вони явно змусили росіян до боротьби у відповідь. Це, безумовно, продемонструвало креативність і бойову доблесть українців. Але коли йдеться про те, які їхні довгострокові цілі тут, то ми це з ними все ще обговорюємо... Ми продовжуємо дискусії з українцями щодо того, на чому вони зосереджені. Ви чули, як президент Зеленський сказав, що це було для створення буферної зони, тож ми ведемо ці розмови, щоб дізнатися більше про їхні цілі", - заявив Райдер.

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Крім цього, Райдер прокоментував можливість застосування далекобійних ракет ATACMS по території Росії, зазначивши, що політика США наразі залишається незмінною.

"Наша політика залишається незмінною в плані використання ударних сил і засобів дальнього радіуса дії для завдання глибоких ударів. Як ми вже говорили, проведення оборонних операцій через кордон дозволено. І я на цьому зупинюсь", - сказав спікер оборонного відомства США.

Він також наголосив, що США зосереджені на тому, щоб Україна була вільною і суверенною країною, здатною стримувати російську агресію в майбутньому.

Серед іншого під час брифінгу Райдер підтвердив, що наступного місяця відбудеться засідання Контактної групи "Рамштайн", але не уточнив дати і місця.

Раніше повідомлялося, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 6 вересня.

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