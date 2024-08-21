Патріарх Болгарії Даниїл поскаржився послу США Мертену на "обмеження", щодо УПЦ МП в Україні

Голова Болгарської православної церкви Даниїл у розмові з американським дипломатом Кеннетом Мертеном розповідав йому про "утиски" УПЦ МП в Україні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Православної церкви Болгарії, передає Цензор.НЕТ.

Так Даниїл заявив, що щодо "канонічної" Української православної церкви московського патріархату, яку очолює митрополит Онуфрій, "вводять різноманітні обмеження". За його словами, йдеться про обмеження свободи віросповідання, примусове вилучення церковного майна та пропаганда мовою ненависті.

"Патріарх Даниїл підкреслив, що УПЦ, з якою всі помісні православні церкви перебувають у євхаристійному спілкуванні, зазнає серйозних фактичних і правових обмежень у своїй пастирській діяльності внаслідок дискримінаційної політики окремих чинників в Україні", - зазначається в повідомленні на сайті.

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Він також висловив упевненість, що "демократичні сили світу", які спостерігають за релігійними процесами, візьмуть до уваги "ці тривожні тенденції" в Україні та сприятимуть гарантуванню свободи віросповідання, права віросповідання і недоторканності власності УПЦ МП.

Нагадаємо, 20 серпня 2024 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.

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