Патріарх Болгарії Даниїл поскаржився послу США Мертену на "обмеження", щодо УПЦ МП в Україні
Голова Болгарської православної церкви Даниїл у розмові з американським дипломатом Кеннетом Мертеном розповідав йому про "утиски" УПЦ МП в Україні.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Православної церкви Болгарії, передає Цензор.НЕТ.
Так Даниїл заявив, що щодо "канонічної" Української православної церкви московського патріархату, яку очолює митрополит Онуфрій, "вводять різноманітні обмеження". За його словами, йдеться про обмеження свободи віросповідання, примусове вилучення церковного майна та пропаганда мовою ненависті.
"Патріарх Даниїл підкреслив, що УПЦ, з якою всі помісні православні церкви перебувають у євхаристійному спілкуванні, зазнає серйозних фактичних і правових обмежень у своїй пастирській діяльності внаслідок дискримінаційної політики окремих чинників в Україні", - зазначається в повідомленні на сайті.
Він також висловив упевненість, що "демократичні сили світу", які спостерігають за релігійними процесами, візьмуть до уваги "ці тривожні тенденції" в Україні та сприятимуть гарантуванню свободи віросповідання, права віросповідання і недоторканності власності УПЦ МП.
Нагадаємо, 20 серпня 2024 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.
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Ну, якщо болгарська влада не хоче одного дня з'ясувати, що істотна частина "віруючих" працює на іншу державу.
От тільки серед переліку каноннічних православних церков ніякої УПЦ (МП) немає, тому це або філія РПЦ, що незаконно діє нне чужій території, або неканонічна секта.
але перші, за хто щось почяли підозрювати це чмп мп в Чехії!
Влітку 2024 року Болгарську православну церкву очолив проросійськи налаштований патріарх Даниїл.
і якшо ми за Бога?
а не за крашені яйця - то до Бога йому би i скаржитися,
а не посла США...
А может он считает что в службе портвейн более уместен чем кагор?
Тогда это нам наказанье господне. И противится этому, идти против оли Божьей. А може и не?
Вот при коммунистах было на много проще. Владимир Ильич нам, с того света, говорил"
-Правильной дорогой идёте, товарищи.
младо? - так вони вже в опі і вибори відмінили, яких щє реформ вам треба?
Головне - не обляпатись при споживанні
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- А может, батюшка, вы еще и партейный?!
- Оочень может быть...!
После таких слов Ипполит Матвеич не выдержал и смачно плюнул в отцу Федору в лицо (с)
Что они под своей собственностью подразумевают? Лавру, которую существовала еще в те времена когда на месте кремля лоси в жмурки играли?
Святі отці що робиться?
Світ перевернувся!
Як служитель Бога та ще в такому сані не знає заповедей Божих, одна з яких «Не убий!»
Скількі людей по всьму світу і в самій росії вбито маніакальною владою путіна? Одна? Дві? Сотні тисяч!! А мільйони лишилися дазу над головою!
І оце опудало, інакше і не скажеш, не побіг скрізь скаржитися аби путіна зупинили, в ім'я спасіння тисяч людей і во славу Божу, аби виконати головний його заповіт!
Це страшний духовний занепад,задушлива духовна деградація, руйнування всіх надбань Господа які він ніс і нам дав проходячі страшеі страждання😢😢😢
Вибач мене Господи, але так боляче бачити як ті хто вдягнув рясу не поважають твоїх страждань🙏🙏🙏
буба рапортує за курськ - який жодному українцю і на ***** не вперся....
за Покровськ ні слова...
але ми всралися - тепера ви...
ну ха ха ха...
не може священник, який сповідує християнську віру, підтримувати знищення народів, українського, чи будь-якого іншого, і не може захищати тих, хто підтримує такі геноциди,
Болгарія розколота політично, і цьому, не аби як, сприяють болгарські попи, там ще президентом влаштувався якийсь телепень Радєв, який дуже любить Путіна
Хто сказав, що вкрасти в народу це свята справа?
Де є таке в Біблії?
Храми це власність Бога і народу!
.В софийском кафедральном соборе Святой Недели во время отпевания произошел чудовищной силы взрыв. Произошел в условиях массового скопления народа, буквально в многосотенной толпе. Причем для пущей верности взрыв тротила был дополнен пуском ядовитого газа.
На месте погибли134 человека(среди них целых класс девочек-гимназисток,певших в церковном хоре). Еще сотни раненых, включая едва живые, извлеченные из-под обломков тела,отправлены в больницы, где в длительных мучениях умерли около ста.Общее число убитых -213 человек. Были еще, разумеется, искалеченные, осиротевшие,потерявшие родных и близких. Взрыв был произведен накануне Пасхи - на Страстной неделе, в Великий четверг.