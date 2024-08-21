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Новини
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Патріарх Болгарії Даниїл поскаржився послу США Мертену на "обмеження", щодо УПЦ МП в Україні

Болгарський патріарх обговорив з послом США становище УПЦ МП в Україні

Голова Болгарської православної церкви Даниїл у розмові з американським дипломатом Кеннетом Мертеном розповідав йому про "утиски" УПЦ МП в Україні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Православної церкви Болгарії, передає Цензор.НЕТ.

Так Даниїл заявив, що щодо "канонічної" Української православної церкви московського патріархату, яку очолює митрополит Онуфрій, "вводять різноманітні обмеження". За його словами, йдеться про обмеження свободи віросповідання, примусове вилучення церковного майна та пропаганда мовою ненависті.

"Патріарх Даниїл підкреслив, що УПЦ, з якою всі помісні православні церкви перебувають у євхаристійному спілкуванні, зазнає серйозних фактичних і правових обмежень у своїй пастирській діяльності внаслідок дискримінаційної політики окремих чинників в Україні", - зазначається в повідомленні на сайті.

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Він також висловив упевненість, що "демократичні сили світу", які спостерігають за релігійними процесами, візьмуть до уваги "ці тривожні тенденції" в Україні та сприятимуть гарантуванню свободи віросповідання, права віросповідання і недоторканності власності УПЦ МП.

Нагадаємо, 20 серпня 2024 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.

Також читайте: Всеукраїнська Рада Церков підтримала заборону УПЦ МП: Жодна організація, яка керується державою-агресором, не може діяти в Україні

Автор: 

Болгарія (780) УПЦ МП (1207)


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Топ коментарі
+51
ФСБшники всієї планети зашевелились - їхню найбільшу філію втрачають
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21.08.2024 02:04
+31
Привід болгарській владі замислитися щодо впливу Роісі на болгарську православну церкву.

Ну, якщо болгарська влада не хоче одного дня з'ясувати, що істотна частина "віруючих" працює на іншу державу.
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21.08.2024 02:11
+24
""канонічної" Української православної церкви московського патріархату"

От тільки серед переліку каноннічних православних церков ніякої УПЦ (МП) немає, тому це або філія РПЦ, що незаконно діє нне чужій території, або неканонічна секта.
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21.08.2024 02:23
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ФСБшники всієї планети зашевелились - їхню найбільшу філію втрачають
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21.08.2024 02:04 Відповісти
РПЦ в Україні приносило в казну *****-гундяєва щорічно 5 мільярдів доларів. Це фантастичне джерело прибутку для феесбе. Як там казав ***** "курочка по зьорнишку..."
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21.08.2024 03:38 Відповісти
Привід болгарській владі замислитися щодо впливу Роісі на болгарську православну церкву.

Ну, якщо болгарська влада не хоче одного дня з'ясувати, що істотна частина "віруючих" працює на іншу державу.
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21.08.2024 02:11 Відповісти
Вони братушек не образять.
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21.08.2024 07:53 Відповісти
""канонічної" Української православної церкви московського патріархату"

От тільки серед переліку каноннічних православних церков ніякої УПЦ (МП) немає, тому це або філія РПЦ, що незаконно діє нне чужій території, або неканонічна секта.
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21.08.2024 02:23 Відповісти
так звана "рпц" також не є кананічна - у них немає томосу від Вселенського Патріарха, зате є томас від тогваріща сраліна !!!



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21.08.2024 05:05 Відповісти
В те времена, далекие. Государства, а восточная церьков всегда была под опекой государств сами себе давали томос, не считая нужным выпрашивать у Константинополя. А спустя 50 лет Константинополь признавал их томос и упоминал их в службе
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21.08.2024 08:02 Відповісти
та що ви не кажете ??? ви це серйозно ??? под "опекай гасударства" так звана "церква" була тільки на паРаші-мацковії, коли кацапи окупанти апсолютно незаконно анексували і перенесли на мацковію Київській Патріархат !!! вони навіть пробували отримати томос від Вселенського Патріарха запросивши його до себе на мацковію. В результаті протримали Вселенського Патріарха 1 рік в полоні, потім відпустили відкупившись великою кількістю соболиних, песцевих шкірок та золота !!! і при цьому брехали на увесь православний світ що отримали томос - правда його ніхто, ніколи не бачив !!! потім на початку XVII сторіччя дибільний кацапській царь-самозванець цю патріархію знищив, утворивши синод і підпорядкувавши цю масковіцьку "церкву" собі, за принципом Англіканської Церкви де король В.Британії є головою Церкви !!! але остаточно цю стару "церкву" знищили в 1918-43 рр., червоні комуно-нацисти, ч_леніна-сталіна після двірцевого держперевороту на мацковії 25 жовтня (7 листопада) 1917 року !!! тому дибілу йосьці сраліну (джугашвілі) довелося відроджувати, на вимогу партнерів по антигітлерівській коаліції, головно Рузвельта і Черчіля, цю "рпц" по фактьу з нуля !!! і відродив він її не як Церкву, а як філію нквд/кгб а тепер фсб !!!
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21.08.2024 08:31 Відповісти
Значить й ці на Рашистів працюють.
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21.08.2024 02:26 Відповісти
впливу гундяя на церкву бмп мп в Болгарії не було і нема!
але перші, за хто щось почяли підозрювати це чмп мп в Чехії!
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21.08.2024 02:33 Відповісти
У січні 2019 року у Болгарії визнання Православної церкви України спричинило конфлікт серед єпископів Православної церкви Болгарії, оскільки під час голосування синоду з українського питання 8 голосів на чолі з місцевим патріархом було «за» і 7 «проти» визнання ПЦУ.

Влітку 2024 року Болгарську православну церкву очолив проросійськи налаштований патріарх Даниїл.
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21.08.2024 02:35 Відповісти
бреше болгарський патріарх як дише...
і якшо ми за Бога?
а не за крашені яйця - то до Бога йому би i скаржитися,
а не посла США...
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21.08.2024 02:45 Відповісти
Тут дело темное. За две тысячи лет Господь ни разу, даже не намекнул что мы все делаем правильно.
А может он считает что в службе портвейн более уместен чем кагор?
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21.08.2024 08:07 Відповісти
а може ми робимо шось неправільно? - вже і Божа винуватий - партнери, союзникі, чорт з рогами - тільки не ми!
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21.08.2024 11:19 Відповісти
А може. Може і ми.
Тогда это нам наказанье господне. И противится этому, идти против оли Божьей. А може и не?
Вот при коммунистах было на много проще. Владимир Ильич нам, с того света, говорил"
-Правильной дорогой идёте, товарищи.
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21.08.2024 13:02 Відповісти
які в сраці комуністи?
младо? - так вони вже в опі і вибори відмінили, яких щє реформ вам треба?
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21.08.2024 13:34 Відповісти
Там вообще-то Содом и Гоммора - финансовый центр доллар, гей-парадов, негров, сотоны и русофобии. Батюшка, вы сами-то поняли к кому обратились за помошью?
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21.08.2024 02:45 Відповісти
перша консерва пішла
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21.08.2024 02:52 Відповісти
цей Globus у них ще з совєцькіх часів зберігся, а у нас зараз своїх свіжих консервів вистачає.
Головне - не обляпатись при споживанні
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21.08.2024 05:12 Відповісти
У неї "вчителька" достойна - ВАНА Та теж ухилялася від голосування з питань що були проти Росії Тільки ВАНА просто тікала на час голосування з зали засідань!
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21.08.2024 07:28 Відповісти
висловив упевненість, що "демократичні сили світу", які спостерігають за релігійними процесами, візьмуть до уваги "ці тривожні тенденції" в Україні та сприятимуть гарантуванню свободи віросповідання, права віросповідання і недоторканності власності УПЦ МП.
=============

- А может, батюшка, вы еще и партейный?!
- Оочень может быть...!

После таких слов Ипполит Матвеич не выдержал и смачно плюнул в отцу Федору в лицо (с)

Что они под своей собственностью подразумевают? Лавру, которую существовала еще в те времена когда на месте кремля лоси в жмурки играли?
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21.08.2024 02:57 Відповісти
не лосі !!! там жаби квакали !!!

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21.08.2024 05:24 Відповісти
Натомість цей батюшка аж в сані Патріарха не виступив на весь світ постати проти агресивних і кровожерливих дій путіна який руками руського війська вбиває дітей і старих, жінок і чоловіків, і все живе Богом створене!
Святі отці що робиться?
Світ перевернувся!
Як служитель Бога та ще в такому сані не знає заповедей Божих, одна з яких «Не убий!»
Скількі людей по всьму світу і в самій росії вбито маніакальною владою путіна? Одна? Дві? Сотні тисяч!! А мільйони лишилися дазу над головою!

І оце опудало, інакше і не скажеш, не побіг скрізь скаржитися аби путіна зупинили, в ім'я спасіння тисяч людей і во славу Божу, аби виконати головний його заповіт!
Це страшний духовний занепад,задушлива духовна деградація, руйнування всіх надбань Господа які він ніс і нам дав проходячі страшеі страждання😢😢😢
Вибач мене Господи, але так боляче бачити як ті хто вдягнув рясу не поважають твоїх страждань🙏🙏🙏
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21.08.2024 08:48 Відповісти
Бабло відпливає від "православних джихадистів" з ФСБ МП,дві третини парафій втрачають і 70% пожертв,а це значить,що в світі знизиться кількість замовних політичних вбивств,терактів і зменшиться кількість педофілів.
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21.08.2024 03:01 Відповісти
з Крима все почялося? - все українським прапором над Кримом і закінчиться.
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21.08.2024 03:08 Відповісти
гнинозубі пруть на Україну!
буба рапортує за курськ - який жодному українцю і на ***** не вперся....
за Покровськ ні слова...
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21.08.2024 03:30 Відповісти
дуже не хотілося все це перевішувати все на вас, сини..
але ми всралися - тепера ви...
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21.08.2024 05:39 Відповісти
Відпрацьовують кацапське бабло.
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21.08.2024 03:53 Відповісти
анал табу! - це наша зелена влада.
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21.08.2024 04:25 Відповісти
кацапсіни, а ви шо і правда сподіваєтеся захопити Україну?
ну ха ха ха...
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21.08.2024 04:51 Відповісти
за такі слова; "Так Даниїл заявив, що щодо "канонічної" Української православної церкви московського патріархату, яку очолює митрополит Онуфрій, "вводять різноманітні обмеження"." - відповідати треба !!! якщо він важає цю так звану "упц мп" філію так званої "рпц" , яка у свою чергу завжди була з моменту її створення у вересні 1943 рок і є філією нквд/кгб/фсб, то нехай предʼявить гонорово томос або для "упц мп", або для "рпц" виданий Вселенським Патріархом !!!

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21.08.2024 04:54 Відповісти
пардоньте вже мене але я вже хочу бачіти ту самицю на якої стефан застиг, уснув...
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21.08.2024 05:16 Відповісти
Схоже цей данілка ще той пі@@рас
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21.08.2024 05:32 Відповісти
попи, які захищають фсб-не відомство Гундяєва, що відкрито проголосив похід на знищення українців (тому що він не хоче визнати їх існування), окрім того що є ворогами України, є ще й лицемірними безбожниками,
не може священник, який сповідує християнську віру, підтримувати знищення народів, українського, чи будь-якого іншого, і не може захищати тих, хто підтримує такі геноциди,
Болгарія розколота політично, і цьому, не аби як, сприяють болгарські попи, там ще президентом влаштувався якийсь телепень Радєв, який дуже любить Путіна
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21.08.2024 05:50 Відповісти
Послу США покуй на цього терпілу. Він напевно адвентист 7 дня.
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21.08.2024 06:34 Відповісти
а що такого поганого є в адвентистах 7-го дня ??? вони значно кращі за кацапських фсб попів-3.14дерасів - до джехаду, знищення українців як нації не закликають !!!
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21.08.2024 06:55 Відповісти
А я хіба писав що вони погані? Їм просто байдуже до фсбшного "православія".
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21.08.2024 07:30 Відповісти
Та ні він просто як ви пишете пох іст
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21.08.2024 07:03 Відповісти
А що в цього попа приход в україні що засовав ножками
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21.08.2024 07:02 Відповісти
В нього не приход в Україні а керівництво в москві.
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21.08.2024 07:20 Відповісти
Цікаво, а у болгарських спець служб нічого не муляє після такого каммінґ'ауту?
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21.08.2024 07:18 Відповісти
Я переконаний, що боротися з сектою упц мп потрібно по-справжньому, а не окремими фіктивними недозаконами. Була така секта "Біле Братство", до речі теж створена і керована кгб-фсб. Заборона нічого не давала, бо структура діяла підпільно. Ефект дав карний кодекс, коли верхівка і так званий клір були притягнуті до реальної ( а не фейкової, як то домашній орешт, чи електронний браслет) кримінальної відповідальності за важкими кримінальними статтями на значні теоміни, а звичайна паства без керманичів розбіглася. Верхівка і клір так званої упц мп настільки замарана злочинами проти держави, устрою, економічними злочинами, що садити тпм можна, якщо є бажання відсотків 80-90 кліру: це і державна зрада (допомога окупаційним структурам і різним гіркінам-бабаям у поваленні законних органів влади ще у 2014-му році, агентурна і пропагандистська діяльність на користь окупантів і навіть участь у незаконних збройних формуваннях). Не пригадую, щоб батюшки були засуджені і реально тягнули термін у житомирських кар'єрах. Можу закластися, що і з прийнятим законом цього не буде. А буде такий от сморід, тикання пальцями різних орбанів з гуттєрешами і імітація переслідування від зеленої влади. Це просто популізм.
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21.08.2024 07:21 Відповісти
а чому не скаржився коли ***** гундяев абьявил нам ..священную вайну.. от имени ***** в.в. ?????
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21.08.2024 07:28 Відповісти
Філія фсб в Європі відгукнулися)))
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21.08.2024 07:45 Відповісти
О, перший пішов!
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21.08.2024 08:42 Відповісти
Щодо власності. Це ж яким чином народом збудоване стало власністю церкви?!
Хто сказав, що вкрасти в народу це свята справа?
Де є таке в Біблії?
Храми це власність Бога і народу!
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21.08.2024 08:53 Відповісти
100 лет назад,16 апреля1925 года, состоялся самый кровавый теракт ХХ столетия. О нем немногие знают, особенно в Эрэфии. Ибо организован он был из Москвы по плану Коминтерна и силами Разведупра РККА (нынешнее ГРУ).

.В софийском кафедральном соборе Святой Недели во время отпевания произошел чудовищной силы взрыв. Произошел в условиях массового скопления народа, буквально в многосотенной толпе. Причем для пущей верности взрыв тротила был дополнен пуском ядовитого газа.
На месте погибли134 человека(среди них целых класс девочек-гимназисток,певших в церковном хоре). Еще сотни раненых, включая едва живые, извлеченные из-под обломков тела,отправлены в больницы, где в длительных мучениях умерли около ста.Общее число убитых -213 человек. Были еще, разумеется, искалеченные, осиротевшие,потерявшие родных и близких. Взрыв был произведен накануне Пасхи - на Страстной неделе, в Великий четверг.

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21.08.2024 09:08 Відповісти
І чим це відрізняється від Волгодонська? Чи Каширського шоссе? Чи Буйнакська або "Норд-Оста"?
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21.08.2024 11:18 Відповісти
І після цього ''наші'' мп-шні попи будуть заявляти про розрив з кацапським сатанатом!
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21.08.2024 09:14 Відповісти
 
 