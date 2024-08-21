Україна та РФ не здатні на масштабний наступ. Обидві сторони можуть зайти у "глухий кут", - Пентагон
Україні та Росії не вистачає військових ресурсів для проведення масштабних наступальних операцій одна проти одної. Це може свідчити про те, що обидві сторони наближаються до патової ситуації.
Про це йдеться у звіті Пентагону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Згідно з оцінками розвідувального управління, Україна все ще не має боєприпасів, які б відповідали можливостям Росії випускати близько 10 000 артилерійських снарядів на день, навіть після того, як у квітні Конгрес США розблокував надання нової військової допомоги.
Загроза патової ситуації на фронті
Зазначається, що українські війська залишаються здатними до оборонних операцій проти противника, але вони не зможуть розпочати широкомасштабний контрнаступ щонайменше ще пів року.
"Росія, з іншого боку, прийняла стратегію виснаження України й зможе утримувати буферну зону, яку захопили її війська, але не має достатньо сил, "щоб загрожувати більш глибоким просуванням на утримувану Україною територію, таку як місто Харків", - йдеться у звіті Пентагону.
Це підтверджують слова колишнього голови Об’єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, який також прогнозує, що "конфлікт близький до того, щоб зайти в глухий кут".
Успіхи ЗСУ у застосуванні ATACMS у Криму
У звіті відзначається успішне застосування Україною наданих США ракетних систем ATACMS, які вразили кілька ключових російських військових об'єктів, зокрема в Севастополі та Криму.
За даними Пентагону, ці удари змусили російські війська посилити протиповітряну оборону в Криму найсучаснішими системами С-500, наприклад, для захисту мосту через Керченський міст, однак ППО ще не продемонструвала повну боєздатність та значних успіхів, особливо на території окупованого півострова.
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Дайте дозвіл бити по рф, дайте ракети, снаряди, авіацію - глухий кут почне розкриватися у бік оркостану....
Олег Грищенко та його мати - перші евакуйовані цивільні росіяни із Суджі у Сумах, з якими поспілкувалися журналісти https://suspilne.media/sumy/817793-mi-sebe-tut-vidcuvaemo-ne-cuzimi-rozpovid-persogo-evakujovanogo-z-sudzi-u-sumi/?fbclid=IwY2xjawEyckxleHRuA2FlbQIxMQABHTB9pT_zhuJL2utdETYZCe0SoXI4A-lOy2fSFueZAemZNCn8R5ZYvoNjeQ_aem_d4sBkLz70pzEtnG05asv5w "Суспільне Суми". Разом з матір'ю вони тиждень жили у підвалі у Суджі, доки їх не вивезли у Суми українські військові. Чоловік вважає, що їм пощастило. Мріє повернутися на батьківщину, коли закінчиться війна.
https://konotop.in.ua/mi-sebe-tut-vidchuvayemo-ne-chuzhimi-rozpovid-pershogo-evakuyovanogo-z-sudzhi-u-sumi/
Чи повторюємо чергову трампівську методичку: "навіщо їм зброя, коли все одно нічого не змооожуть!"
Пентагон! Тьху!
- "Україна протримається два тижні"(С)
Україна дає кизди кацапам і подсрачами гонить їх з правого берега і київщини.
- "Україна не здатна до великого наступу і находиться в глухому куті" (С)
Україна продовжує захоплювати "канонічну кацапію" і мастирить оточення кількатисячного кацапського угрупування.
Пустобрьохи...
Громогласные заявления Трампа о возможном прекращении военной поддержки Европы, заставили Европу ... ненавидеть Трампа. Не запустить собственный ВПК в три смены, не строить новые заводы - нет, такие варианты даже не обсуждаются в парламентах Европы. Исключение составляет только Польша.
А что же США? Конгресс США третий год не может добиться от Пентагона результатов аудита о количестве и РЕАЛЬНОМ состоянии вооружений и боеприпасов, находящихся на балансе Пентагона. И это затягивание с аудитом все больше и больше наводит на подозрение, что там все очень и очень печально. И Пентагон это знает. И именно поэтому, Пентагон пытается создать условия (своей дебильной аналитикой) чтобы не отправлять в Украину вооружение, которого у него нет. Ну как "нет" ... Например тех же Абрамсов числится на балансе Пентагона более 6 000. А те, что хоть завтра в бой (полностью исправны и боеспособны) не более 600.
И что в такой ситуации должен говорить Пентагон? Правду? Но тогда полетят генеральские головы и прощай сытая и богатая пенсия. И поэтому Пентагон говорит про "глухой кут" в войне.
Заканчивайте свою мысль, потому что продолжение следующее: "А Украина ее выиграла и у т.н. рф, и у Запада и у Америки вместе взятых. Тем что живет, воюеет и работает. И существует, 3 год договрняков и принуждении ее к капитуляции. Так что мировой лидер - это не Штаты, они мировой лузер, а лидер уже один - Украина".
Продовжувати? Чи будеш розповідати про мораль, порядність та іншу х#йню?
Уже по Україні провели аудит і знайшли що оборонні компанії поставляли бу техніку по вартості нової, звідки знайшлись 6 млрд. додаткових.... які потім Байден успішно не використав посилаючись що немає процедури
Про те що вся техніка стара вже давно говорять військові, навіть тут було інтерв'ю з учасником наступу на Запоріжжі то він говорив що пушки Бредлі перестають стріляти під час бою тому що їм по 15 років
тоді на войну не будет грошей
Лишилося патюкатися...
У позиційній війні Україна перемелить свої людські ресурси та перетвориться на бананову республіку.
"...для того, чтобы понимать потенциал этого горения, наверное, нужно представлять, сколько там всего этого топлива. Очевидно, что к вечеру там уже горят не 22 резервуара, а больше. Тем не менее, хорошо бы представлять, сколько там ещё резервуаров может «дать шапку». И вот во вражеской прессе появилась информация именно такого характера. Там поясняют, как все это выглядит:
«Общая стоимость топлива, которое хранится на горящей базе Пролетарск, составляет около $200 млн, https://x.com/yarotrof/status/1825529432586543324 подсчитал журналист The Wall Street Journal Ярослав Трофимов на основании внутренней российской цены дизеля (около $500 за тонну). Всего на базе, которая относится к государственном резерву, находятся 74 резервуара с топливом каждый емкостью 5 тысяч тонн. В пересчете на рубли стоимость находящегося в них дизеля составляет около 18 млрд рублей».
Если допустить, что по состоянию на сейчас, там горит 30-35 ёмкостей, то это даже не половина того, что может гореть в принципе. Отсюда понятно, почему пожарные стараются держаться подальше от эпицентра пожара и только лениво поливать те ёмкости, которые ещё не загорелись. Ведь очевидно, что каждая ёмкость, теряя свою герметичность, приводит к разливу 5000 т горящего топлива, и посреди этой волны никто не пожелает оказаться, а тем более этого не захотят те, кто точно понимает, чем это чревато. А далее российская пресса прикидывает масштаб ущерба в том случае, если все топливо, хранящиеся на базе, в конце концов, сгорит.
«По данным российского Минфина, это сравнимо с годовым бюджетом таких городов, как Орел (14,6 млрд рублей), Курск (16,4 млрд рублей) или Ижевск (21,4 млрд рублей), а также в 1,5 раза превышает размер казны, например, Смоленска (12 млрд рублей) или Иваново (11,1 млрд)».
В общем, просто сказать, что наши военные удачно зашли на эту базу, значит, ничего не сказать. Почти четверть миллиарда долларов, сожженные ударами всего двух дронов, это просто высший пилотаж.
https://dl-news.defence-line.org/?p=38898
https://youtu.be/1FzpmaE9fe4?si=bNWndibdiD56hfqU
https://dl-news.defence-line.org/?p=38898#comment-62440
С тех пор, как была дописана предыдущая статья, в сети появилась https://t.me/novini_zsu/251531 новое видео живописного взрыва очередной цистерны с топливом на нефтебазе «Кавказ», ростовской области. Похоже на то, что события там развиваются в правильном направлении и все 74 ёмкости таки оправдают наши ожидания. По крайней мере, взорвавшаяся пару часов назад ёмкость сделала это живописно и скорее всего, заразительно, для стоящих рядом цистерн. В общем, ночь обещает быть совсем не скучной и уж точно - не тёмной. Там будет достаточно светлячков для освещения местности.
https://dl-news.defence-line.org/?p=38911
КУРСКА ВОЛОСТЬ
Военные министр лаптей опрометчиво выступил с заявлением о том, что боевые действия в Курской области растянутся на месяцы. Это он рассказал в интервью российской прессе, и на вопрос о том, случится ли это до конца года, ответил уклончиво, мол, мы постараемся. Таким образом он попытался показать, что готов рассказывать правду и тем самым он отличается от своего предшественника - оленевода. И все бы хорошо, но когда он впервые вошёл в кабинет военного министра, видимо, не заметил скромную табличку с надписью «вагон для некурящих». Именно поэтому он и расточал такие речи, не понимая, что нечто подобное можно делать только с разрешения царя, а в результате, он получил нежданчик такого вида:
«Задачу освободить Курскую область от украинских войск до 7 октября - своего дня рождения - путин недавно поставил военным, рассказал наш источник в Минобороны. Этот приказ расстроил и обескуражил Андрея Белоусова. Министр обороны, напомним, считает: на то, чтобы выбить врага из Курской области, нужно несколько месяцев. И опасается, что до 7 октября эту задачу выполнить будет «крайне сложно».
А самое пикантное в этой истории заключается в том, что буквально пару дней назад, на вопрос журналистов о том, что путин поставил задачу выдавить ВСУ из Курской области до 1 октября, он ответил, что это - бред украинской пропаганды, в которой нельзя верить. И что характерно, формально он прав. Всё-таки 1 октября это не 7 октября, как ни крути.
https://dl-news.defence-line.org/?p=38911