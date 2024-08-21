Україна та РФ не здатні на масштабний наступ. Обидві сторони можуть зайти у "глухий кут", - Пентагон

Україні та Росії не вистачає військових ресурсів для проведення масштабних наступальних операцій одна проти одної. Це може свідчити про те, що обидві сторони наближаються до патової ситуації.

Про це йдеться у звіті Пентагону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Згідно з оцінками розвідувального управління, Україна все ще не має боєприпасів, які б відповідали можливостям Росії випускати близько 10 000 артилерійських снарядів на день, навіть після того, як у квітні Конгрес США розблокував надання нової військової допомоги.

Загроза патової ситуації на фронті

Зазначається, що українські війська залишаються здатними до оборонних операцій проти противника, але вони не зможуть розпочати широкомасштабний контрнаступ щонайменше ще пів року.

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"Росія, з іншого боку, прийняла стратегію виснаження України й зможе утримувати буферну зону, яку захопили її війська, але не має достатньо сил, "щоб загрожувати більш глибоким просуванням на утримувану Україною територію, таку як місто Харків", - йдеться у звіті Пентагону.

Це підтверджують слова колишнього голови Об’єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, який також прогнозує, що "конфлікт близький до того, щоб зайти в глухий кут".

Успіхи ЗСУ у застосуванні ATACMS у Криму

У звіті відзначається успішне застосування Україною наданих США ракетних систем ATACMS, які вразили кілька ключових російських військових об'єктів, зокрема в Севастополі та Криму.

За даними Пентагону, ці удари змусили російські війська посилити протиповітряну оборону в Криму найсучаснішими системами С-500, наприклад, для захисту мосту через Керченський міст, однак ППО ще не продемонструвала повну боєздатність та значних успіхів, особливо на території окупованого півострова.

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