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Новини Війна
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Україна та РФ не здатні на масштабний наступ. Обидві сторони можуть зайти у "глухий кут", - Пентагон

Звіт Пентагону про можливу патову ситуацію на фронті

Україні та Росії не вистачає військових ресурсів для проведення масштабних наступальних операцій одна проти одної. Це може свідчити про те, що обидві сторони наближаються до патової ситуації.

Про це йдеться у звіті Пентагону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Згідно з оцінками розвідувального управління, Україна все ще не має боєприпасів, які б відповідали можливостям Росії випускати близько 10 000 артилерійських снарядів на день, навіть після того, як у квітні Конгрес США розблокував надання нової військової допомоги.

Загроза патової ситуації на фронті

Зазначається, що українські війська залишаються здатними до оборонних операцій проти противника, але вони не зможуть розпочати широкомасштабний контрнаступ щонайменше ще пів року. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ передислоковує невеликі сили в Курську область, - речник Пентагону Райдер

"Росія, з іншого боку, прийняла стратегію виснаження України й зможе утримувати буферну зону, яку захопили її війська, але не має достатньо сил, "щоб загрожувати більш глибоким просуванням на утримувану Україною територію, таку як місто Харків", - йдеться у звіті Пентагону.

Це підтверджують слова колишнього голови Об’єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, який також прогнозує, що "конфлікт близький до того, щоб зайти в глухий кут".

Успіхи ЗСУ у застосуванні ATACMS у Криму

У звіті відзначається успішне застосування Україною наданих США ракетних систем ATACMS, які вразили кілька ключових російських військових об'єктів, зокрема в Севастополі та Криму.

За даними Пентагону, ці удари змусили російські війська посилити протиповітряну оборону в Криму найсучаснішими системами С-500, наприклад, для захисту мосту через Керченський міст, однак ППО ще не продемонструвала повну боєздатність та значних успіхів, особливо на території окупованого півострова.

Також читайте: Ситуація у Курській області не змінила позицію США щодо далекобійних ударів вглиб Росії, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1413) бойові дії (3666)


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Топ коментарі
+35
Просто США не могут нам простить что вместо отведенных нам трех дней мы пистим рашку, от которой у США дрожали всю жизнь колени, уже 3-й год.
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21.08.2024 10:57
+23
Досить декларацій; надайте більше зброї. Фронт на голодному пайку; знов обмеження по б/к.
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21.08.2024 10:38
+13
Про свою боягузливу позицію щодо ударів по аєродромах рф вони, звісно, промовчали.
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21.08.2024 10:39
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Так і я ж про це.
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21.08.2024 22:44 Відповісти
И после всего того что указали вы, нам намекают что мы зашли в тупик!? мы не зашли---нас туда загнали! Кто? Дед в ратиновом пальто! А куда зашли кацапы нам и нахер надо. Только вот в Покровск они зайдут быстрее чем в тупик.
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21.08.2024 20:46 Відповісти
Ну так - до цього ви й схиляєте , навмисно притримуючи зброю для ЗСУ , та ще й навішавши купу обмежень на ту що вже надали . Думаєте тут ніхто і нічого не розуміє - для чого все це робиться ?
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21.08.2024 10:42 Відповісти
це тільки прогнози
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21.08.2024 10:42 Відповісти
Ну так надайте нам більше зброї. Ато дрищете на кожному кроці
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21.08.2024 10:44 Відповісти
Є вихід !!!
Дайте дозвіл бити по рф, дайте ракети, снаряди, авіацію - глухий кут почне розкриватися у бік оркостану....
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21.08.2024 10:44 Відповісти
Бо бити то параші НІЗЯ
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21.08.2024 10:46 Відповісти
А вводити українські війська у рашку можна.
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21.08.2024 10:57 Відповісти
теж нізя, але Україна забула спитати дозвіл...
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21.08.2024 10:58 Відповісти
без нанесення ударів по мацкві та підеру все це пусте
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21.08.2024 11:01 Відповісти
Оточити маскву, перекрити всі комунікації і не наносити удари...креативно...
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21.08.2024 11:13 Відповісти
і навіщо цій гнійник? для відроження "хороших" руцьких? Нехай в метро живуть і воду з гнілой мацкви п'ють
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21.08.2024 11:59 Відповісти
Пентагон теж склоняє нас до переговорів?
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21.08.2024 10:46 Відповісти
давно
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22.08.2024 01:59 Відповісти
глухий кут це жити під обстрілами парашки і хотіти розмовляти мовою окупанта. все решта від лукавого
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21.08.2024 10:48 Відповісти
Ми себе тут відчуваємо не чужими". Розповідь першого евакуйованого з Суджі у Суми

Олег Грищенко та його мати - перші евакуйовані цивільні росіяни із Суджі у Сумах, з якими поспілкувалися журналісти https://suspilne.media/sumy/817793-mi-sebe-tut-vidcuvaemo-ne-cuzimi-rozpovid-persogo-evakujovanogo-z-sudzi-u-sumi/?fbclid=IwY2xjawEyckxleHRuA2FlbQIxMQABHTB9pT_zhuJL2utdETYZCe0SoXI4A-lOy2fSFueZAemZNCn8R5ZYvoNjeQ_aem_d4sBkLz70pzEtnG05asv5w "Суспільне Суми". Разом з матір'ю вони тиждень жили у підвалі у Суджі, доки їх не вивезли у Суми українські військові. Чоловік вважає, що їм пощастило. Мріє повернутися на батьківщину, коли закінчиться війна.

https://konotop.in.ua/mi-sebe-tut-vidchuvayemo-ne-chuzhimi-rozpovid-pershogo-evakuyovanogo-z-sudzhi-u-sumi/

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21.08.2024 10:54 Відповісти
Може б краще генерала Ходжеса в Пентагон , бо більш "цинічних "друзів ніж ці, годі шукати.
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21.08.2024 10:56 Відповісти
Якщо не виробляти власні ракети - то да.
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21.08.2024 10:58 Відповісти
Можуть зайти. А можуть і не зайти. Аби тілько перднути.
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21.08.2024 11:02 Відповісти
Так дайте легкие крылатые ракеты на 280 и 900 км которые способен нести Ф16 и разрешите уничтожить военные заводы производящие ракеты и аэродромы с самолетами на территории Параши-и глухой угол закончится. Без ФАБов и без ракет находяшиеся под постаянными обстрелами нашими панирующими авиабомбами ДЖДАМ-которые супердешевые и которых у сша как говна-все российские линии укреплений и линияфронта посыпется. Вопрос только в достаточном количестве ракет. И цена вопроса-это не более 5-10 миллиардов долларов. Но именно в виде вышеперечисленного:пару сотен крылатых ракет на 900 км и десятки тыс дешевых планирующих авиабомб ДЖДАМ
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21.08.2024 11:05 Відповісти
оце мене вбиває. Забрали 3ій потенціал зброї в світі за пусті обіцянки. І зараз не дають зброю, щоб роздовбати кацапам те, що ви написали. То чиї вони союзники? потвори
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22.08.2024 02:02 Відповісти
Хто забрав? Подивись краще ,хто і при кому військові арсенали розпродали найкраще, теж хтось винен?
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22.08.2024 06:05 Відповісти
Наші партнери діють по принципу - ми вам даємо зброю, але трошки,,але стріляти з неї по території ворога не можна!
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21.08.2024 11:06 Відповісти
США -це і є патова ситуація.
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21.08.2024 11:06 Відповісти
Крапельна допомога від адміністрації Байдена і має на мету завести війну у "глухий кут". 4 місяці непостачання зброї від США під час кацапського наступу при залишках у 8.2 млрд на рахунках Пентагону для України - договорняк путлера з байденом.
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21.08.2024 11:09 Відповісти
Та ви шо?!!! Не здатні?! А ота курська НР вже не рахується, коли за тиждень опанували 1250 км2 та 93 містечка?!
Чи повторюємо чергову трампівську методичку: "навіщо їм зброя, коли все одно нічого не змооожуть!"
Пентагон! Тьху!
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21.08.2024 11:09 Відповісти
"понтогон" судить по собі як завжди 😂
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21.08.2024 11:10 Відповісти
Цинiзм зашкалює...мля
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21.08.2024 11:11 Відповісти
Мда...
- "Україна протримається два тижні"(С)
Україна дає кизди кацапам і подсрачами гонить їх з правого берега і київщини.
- "Україна не здатна до великого наступу і находиться в глухому куті" (С)
Україна продовжує захоплювати "канонічну кацапію" і мастирить оточення кількатисячного кацапського угрупування.

Пустобрьохи...
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21.08.2024 11:17 Відповісти
Так саме ''союзнички'' такими поставками зброї і ведуть до патової ситуації. Напевне забули що будуть наступними! І жодні домовленності з *уйлом їх не врятують!
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21.08.2024 11:21 Відповісти
Ніякого глухого кута немає, Україна відіб'є цсі свої території та вийде на кордони 1991 року!
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21.08.2024 11:26 Відповісти
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21.08.2024 13:57 Відповісти
Салливан, разлогинься
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21.08.2024 11:27 Відповісти
Чего только не придумает западный истеблишмент, чтобы оправдать свое нежелание (неспособность?) форсированно запустить собственный ВПК. Войну на истощение, Запад проиграл РФ всухую! И теперь они придумывают всякие "Украина не способна...", "глухой кут ...", "мирные инициативы ..." и т.п.
Громогласные заявления Трампа о возможном прекращении военной поддержки Европы, заставили Европу ... ненавидеть Трампа. Не запустить собственный ВПК в три смены, не строить новые заводы - нет, такие варианты даже не обсуждаются в парламентах Европы. Исключение составляет только Польша.
А что же США? Конгресс США третий год не может добиться от Пентагона результатов аудита о количестве и РЕАЛЬНОМ состоянии вооружений и боеприпасов, находящихся на балансе Пентагона. И это затягивание с аудитом все больше и больше наводит на подозрение, что там все очень и очень печально. И Пентагон это знает. И именно поэтому, Пентагон пытается создать условия (своей дебильной аналитикой) чтобы не отправлять в Украину вооружение, которого у него нет. Ну как "нет" ... Например тех же Абрамсов числится на балансе Пентагона более 6 000. А те, что хоть завтра в бой (полностью исправны и боеспособны) не более 600.
И что в такой ситуации должен говорить Пентагон? Правду? Но тогда полетят генеральские головы и прощай сытая и богатая пенсия. И поэтому Пентагон говорит про "глухой кут" в войне.
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21.08.2024 11:28 Відповісти
"Запад проиграл РФ всухую!"
Заканчивайте свою мысль, потому что продолжение следующее: "А Украина ее выиграла и у т.н. рф, и у Запада и у Америки вместе взятых. Тем что живет, воюеет и работает. И существует, 3 год договрняков и принуждении ее к капитуляции. Так что мировой лидер - это не Штаты, они мировой лузер, а лидер уже один - Украина".
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21.08.2024 11:36 Відповісти
А що було б без західної підтримки? Як швидко в українській армії закінчилося б абсолютно все?
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21.08.2024 11:42 Відповісти
Почалися б бомбардування радіоактивними відходами (їх більше ніж достатьно), перекриття газо- та нафто- проводів, блокування транспортного сполучення, збиття цивільних літаків, втоплення пасажирських суден, ....
Продовжувати? Чи будеш розповідати про мораль, порядність та іншу х#йню?
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21.08.2024 11:47 Відповісти
Чим підривати, бомбити, топити? Асфальтом? І як би це завадило захопити оркам беззбройну Україну?
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21.08.2024 11:51 Відповісти
А вы рискните прекратить поддержку Украины... Рискните, тогда увидите. Если успеете.
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21.08.2024 12:21 Відповісти
А чого ж все це Зе зараз не робить?
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21.08.2024 12:13 Відповісти
Все там є просто американська оборонка дуже корумпована і там все покрито держтаємницею, якщо проведуть аудит вспливуть ціни закупівлі, обслуговування...

Уже по Україні провели аудит і знайшли що оборонні компанії поставляли бу техніку по вартості нової, звідки знайшлись 6 млрд. додаткових.... які потім Байден успішно не використав посилаючись що немає процедури

Про те що вся техніка стара вже давно говорять військові, навіть тут було інтерв'ю з учасником наступу на Запоріжжі то він говорив що пушки Бредлі перестають стріляти під час бою тому що їм по 15 років
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21.08.2024 12:28 Відповісти
а по документам зайшли як нові. І вони нам розказують про корупцію.
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22.08.2024 02:04 Відповісти
У Бредлі немає пушки.Бредлі не може бути новою,з конвеера, а тільки зі складів, зі зберігання,вона не нова,але без користування і після ТО.
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22.08.2024 06:09 Відповісти
25-мм автоматична гармата
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22.08.2024 08:55 Відповісти
Їм так хочеться глухого кута, аж всир**ться.
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21.08.2024 11:30 Відповісти
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21.08.2024 11:31 Відповісти
Раніше блумберг був більш оптимістичним.
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21.08.2024 11:33 Відповісти
скільки можна вже пиз...іти, сотня літаків з відповідним озброєнням вирішить усе за місяць, згадайте совєцьку армію саддама і що від неї залишилось через місяць атак з повітря
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21.08.2024 12:24 Відповісти
Перечитайте інформацію щодо кількості задіяної проти Іраку авіації союзників , а потім масштабуйте це на розмір наших бойових дій . Ніхто не проти сотні літаків , але для кардинальної зміни цього буде замало (( як приклад - у кацапів та сотня є проти майже нічого у нас .......
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21.08.2024 12:33 Відповісти
бомбити треба не окопи а ГТС
тоді на войну не будет грошей
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21.08.2024 12:42 Відповісти
І яким боком це до коментаря про сотню літаків ? ((
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21.08.2024 16:08 Відповісти
масовий прорив ппо та запуск крилатих ракет з літаків по гтс
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21.08.2024 16:12 Відповісти
Що пропонуєте запускати ? ((
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21.08.2024 16:13 Відповісти
те шо дадуть з сотнею літаків
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21.08.2024 16:16 Відповісти
вони навіть те що дали не дозволяють по параші використовувати , а щоб дістати до газових родовищ трішки інше потрібно , свого такого навіть у проекті немає .
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21.08.2024 16:19 Відповісти
родовища нам до сраки, мова про ГТС
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21.08.2024 17:42 Відповісти
Ти проспав все (( Єдина діюча гілка у напрямку Європи через Україну проходить , для неї ні літаків , ні ракет не потрібно , просто не транспортуй газ , але тоді і сам точно без нього будеш , а те що у напрямку Китаю та Азербайджану чим збираєшся знищувати ?
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21.08.2024 19:51 Відповісти
Генерали Саддама були ним невдоволені, тому там мало хто й воював.
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21.08.2024 12:48 Відповісти
обидві сторони наближаються до патової ситуації

Лишилося патюкатися...
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21.08.2024 12:26 Відповісти
Взагалі то Залужний про це рік назад ще писав. І з тих пір нічого не змінилось, лише підтвердилось.
У позиційній війні Україна перемелить свої людські ресурси та перетвориться на бананову республіку.
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21.08.2024 12:37 Відповісти
"Четвёртые сутки..."


"...для того, чтобы понимать потенциал этого горения, наверное, нужно представлять, сколько там всего этого топлива. Очевидно, что к вечеру там уже горят не 22 резервуара, а больше. Тем не менее, хорошо бы представлять, сколько там ещё резервуаров может «дать шапку». И вот во вражеской прессе появилась информация именно такого характера. Там поясняют, как все это выглядит:

«Общая стоимость топлива, которое хранится на горящей базе Пролетарск, составляет около $200 млн, https://x.com/yarotrof/status/1825529432586543324 подсчитал журналист The Wall Street Journal Ярослав Трофимов на основании внутренней российской цены дизеля (около $500 за тонну). Всего на базе, которая относится к государственном резерву, находятся 74 резервуара с топливом каждый емкостью 5 тысяч тонн. В пересчете на рубли стоимость находящегося в них дизеля составляет около 18 млрд рублей».

Если допустить, что по состоянию на сейчас, там горит 30-35 ёмкостей, то это даже не половина того, что может гореть в принципе. Отсюда понятно, почему пожарные стараются держаться подальше от эпицентра пожара и только лениво поливать те ёмкости, которые ещё не загорелись. Ведь очевидно, что каждая ёмкость, теряя свою герметичность, приводит к разливу 5000 т горящего топлива, и посреди этой волны никто не пожелает оказаться, а тем более этого не захотят те, кто точно понимает, чем это чревато. А далее российская пресса прикидывает масштаб ущерба в том случае, если все топливо, хранящиеся на базе, в конце концов, сгорит.

«По данным российского Минфина, это сравнимо с годовым бюджетом таких городов, как Орел (14,6 млрд рублей), Курск (16,4 млрд рублей) или Ижевск (21,4 млрд рублей), а также в 1,5 раза превышает размер казны, например, Смоленска (12 млрд рублей) или Иваново (11,1 млрд)».

В общем, просто сказать, что наши военные удачно зашли на эту базу, значит, ничего не сказать. Почти четверть миллиарда долларов, сожженные ударами всего двух дронов, это просто высший пилотаж.
https://dl-news.defence-line.org/?p=38898
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21.08.2024 13:03 Відповісти
До речі: Ця пісня вкрадена кацапами, загуглить повстанську пісню "мій друже ковалю"
https://youtu.be/1FzpmaE9fe4?si=bNWndibdiD56hfqU

https://dl-news.defence-line.org/?p=38898#comment-62440
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21.08.2024 13:05 Відповісти
КАНИСТРА

С тех пор, как была дописана предыдущая статья, в сети появилась https://t.me/novini_zsu/251531 новое видео живописного взрыва очередной цистерны с топливом на нефтебазе «Кавказ», ростовской области. Похоже на то, что события там развиваются в правильном направлении и все 74 ёмкости таки оправдают наши ожидания. По крайней мере, взорвавшаяся пару часов назад ёмкость сделала это живописно и скорее всего, заразительно, для стоящих рядом цистерн. В общем, ночь обещает быть совсем не скучной и уж точно - не тёмной. Там будет достаточно светлячков для освещения местности.
https://dl-news.defence-line.org/?p=38911
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21.08.2024 13:08 Відповісти
Побольше, пожалуй: там 1/2 авиационного керосина (он дороже дизтоплива - 877 долларов за тонну).
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22.08.2024 05:28 Відповісти
Навіть якщо наш наступ відбудеться через півроку та виб'є кацапів з окупованих територій (хоча би Криму), то це буде дуже добре!
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21.08.2024 13:06 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=38911 Линия обороны
КУРСКА ВОЛОСТЬ


Военные министр лаптей опрометчиво выступил с заявлением о том, что боевые действия в Курской области растянутся на месяцы. Это он рассказал в интервью российской прессе, и на вопрос о том, случится ли это до конца года, ответил уклончиво, мол, мы постараемся. Таким образом он попытался показать, что готов рассказывать правду и тем самым он отличается от своего предшественника - оленевода. И все бы хорошо, но когда он впервые вошёл в кабинет военного министра, видимо, не заметил скромную табличку с надписью «вагон для некурящих». Именно поэтому он и расточал такие речи, не понимая, что нечто подобное можно делать только с разрешения царя, а в результате, он получил нежданчик такого вида:

«Задачу освободить Курскую область от украинских войск до 7 октября - своего дня рождения - путин недавно поставил военным, рассказал наш источник в Минобороны. Этот приказ расстроил и обескуражил Андрея Белоусова. Министр обороны, напомним, считает: на то, чтобы выбить врага из Курской области, нужно несколько месяцев. И опасается, что до 7 октября эту задачу выполнить будет «крайне сложно».

А самое пикантное в этой истории заключается в том, что буквально пару дней назад, на вопрос журналистов о том, что путин поставил задачу выдавить ВСУ из Курской области до 1 октября, он ответил, что это - бред украинской пропаганды, в которой нельзя верить. И что характерно, формально он прав. Всё-таки 1 октября это не 7 октября, как ни крути.
https://dl-news.defence-line.org/?p=38911
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21.08.2024 13:12 Відповісти
У 2022 - му ми чули від Остіна, що Україна отримає все (озброєння), а потім побачили, що кожний вид озброєння американці ніби останній кусок хліба передають та й ще в таких обсягах, щоб з голоду не померли (снарядного). А нині вони роблять для себе "дивовижний висновок" - виявляється, якщо не надавати достатньо зброї, то буде глухий кут! Це просто геніально!
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21.08.2024 13:50 Відповісти
Что хотел сказать-то Пентагон?
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21.08.2024 15:22 Відповісти
нічого. Вони знають що вони гниди
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22.08.2024 02:07 Відповісти
У Придністров'ї є великі склади артнабоїв.
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21.08.2024 19:39 Відповісти
Ну,так)порівняти всі ваші війни з нашою ,то ви там герої)Ніколи не воювали з більшим за себе чи сильнішим : ані за площею ,ані за розміром ввп,ані за розміром армії чи то в чисельності ,чи в маттехзабезпеченні)))
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21.08.2024 19:42 Відповісти
Кончена ляклива мразота - Байден, Саліван, Бьорнс енд Ко. Та й до цієї тупої чорної п...ди - Камали Гаріс є питання. Жодного разу не чув від неї хоч одне слово на підтримку України
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21.08.2024 19:49 Відповісти
Проблема нестачі *********** в армії завжди була нерозв'язною, і, схоже, за кілька років ця проблема не вирішиться.
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21.08.2024 22:30 Відповісти
Германия под санкциями в ограниченьіх ресурсах,в условиях постоянной бомбежки вьіпустила 30000 крьілатьіх ракет фау-1, что несли 500кг взрьівчатки на 1000 км,и не жаловалась: " Дайте зброї,дайте гроші"
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22.08.2024 06:17 Відповісти
Вялікая непереможна я америкососія не здатна зробити ***********. Клоунада якась. Дайте десяту частину своїх f16, і також кількість нормальних ракет до них і десяту частину атакамсів і ми виїбемг рашку до самого зауралья. Бажання у "партнерів" нема... та і у наших також не краще, лише "********" на умі. А гинуть через це найкращі воїни (((
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22.08.2024 09:46 Відповісти
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