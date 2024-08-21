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Новини
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Російський генерал Лапін весною розпустив раду оборони Курської області, а це зіграло на користь ЗСУ, - WSJ

лапін

Цієї весни генерал-полковник армії РФ Олександр Лапін, який мав стежити за безпекою в Курській області, розпустив раду щодо нагляду над захистом цього прикордонного регіону. Через це на кордоні з Росією утворилася прогалина в обороні, якою і скористалися ЗСУ під час операції на Курщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Wall Street Journal.

За даними видання, українські сили застали росіян зненацька й непідготовленими і під час наступу на Курську область.

WSJ зазначає, що Лапін не сам "відчинив ворота" для наступу на цей регіон - на цьому напрямку виникла критична нестача людей. Однак його помилка є типовою для вищого керівництва, яке часто відірване від реалій поля бою, наголошує видання.

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Невідомо, чи допомогла б розпущена Лапіним міжвідомча рада, до якої входили військові офіцери та представники місцевих і регіональних органів безпеки, організувати узгоджену відповідь з боку Москви. Але без централізованого органу, відповідального за реакцію Росії, зусилля Кремля з витіснення українських сил досі були хаотичними та неефективними.

Це призвело до того, що російські силові відомства, такі як Міністерство внутрішніх справ і Федеральна служба безпеки, а також Міністерство оборони Росії намагаються самостійно відповісти на прорив кордону.

За словами російських воєнних кореспондентів, за кілька днів до вторгнення України в РФ, командування Лапіна надсилало до Москви доповіді, в яких попереджало, що українські війська нарощують свою чисельність на лінії фронту. Але цей трюк використовувався обома сторонами раніше як тактика психологічної війни, кажуть росіяни, знайомі з прикордонними маневрами. Тому Москва відкинула ці попередження Лапіна.

Коли українські війська зайшли на нічийну територію між Україною і РФ, вони не зустріли жодного опору, а всередині Росії не було сил територіальної оборони, які б допомогли їх сповільнити. Першими їх зустріли призовники з 488 мотострілецького полку та 144 мотострілецької бригади, які не мали б воювати.

За нормальних обставин вони мали б близько 120 одиниць бронетехніки, включаючи танки та бронетранспортери. Однак у своєму першому збройному зіткненні призовники, ймовірно, мали від 10 до 20 одиниць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російське міноборони оголосило про створення угруповань військ "Бєлгород", "Брянськ" і "Курськ", - росЗМІ

WSJ також згадує, що такий провал Лапіна трапляється вже не вперше. Саме він очолював угруповання російських військ на Харківщині у вересні 2022 року, коли українські війська за трохи більше ніж тиждень звільнили майже всю область.

Нині Лапін очолює ленінградський військовий округ.

Операція ЗСУ на Курщині

Нагадаємо, станом на вівторок, 20 серпня, під контролем ЗСУ 1263 квадратні кілометри території та 93 населені пункти у Курській області.

Автор: 

ЗСУ (7483) Курськ (1082) наступ (222)


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Топ коментарі
+15
Таких "талантів" треба рашистам берегти і висувати на керівні посади)))
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21.08.2024 12:04
+13
Прямо як Резніков, якому не подобалося, що Кличко організовує тероборону
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21.08.2024 12:08
+8
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21.08.2024 12:58
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На Олєжку Ляшку схожий.
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21.08.2024 12:03 Відповісти
дурні газетчики!
у кацапів не було і не має головного -
бажання спротиву.

кацапстан це купа 140 мл. піска.
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21.08.2024 13:28 Відповісти
Гей? як шляшко? не знав - ото скрепи
Те що на Курщині кацапи виділяли кошти на укріплення а їх розікрали - суцільне іпсо.
Ніхто нічого не крав - бо кошти НЕ ВИДІЛЯЛИСЯ - бо їх немає в ліліпутіна.
Це так працює.
Робиться іпсо-вкид що виділено - будується - насправді нічого не виділено і не будується
А коли виявляється що немає - робиться черговий іпсо-вкид - розікрали - мол бояре злодії а ліліпутін - кароший бо давав дєнгі.
Насправід - 80% подібної інфи - іпсо - ліліпутін НЕ виділяє бо немає.
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21.08.2024 13:47 Відповісти
Таких "талантів" треба рашистам берегти і висувати на керівні посади)))
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21.08.2024 12:04 Відповісти
лапін--агент ГУР? Заарештувати негайно!
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21.08.2024 12:05 Відповісти
бАданову респект? Завербував......
Чи просто мізків не вистачило подумати?
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21.08.2024 13:20 Відповісти
Распустілісь тут, панімаєшь!
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21.08.2024 12:05 Відповісти
папін не міг САМОЛІЧНО распустити раду оборони.
За наказом ліліпутна - раду розпустили бо НЕМАЄ коштів на її фінансування...
... также як і НЕ БУЛО коштів будувати укріплення
ІПСО - що ліліпутін виділяв а бояре крали - неможна вкрасти те, чтого немає в природі
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21.08.2024 13:50 Відповісти
Так написали, типу та рада щось реально робила, а не розпилювала бабло на відкатах і зарплатах... Так навпаки, якби вона була - було б краще. Одна додаткова ланка у корупційній системі грає нам на користь
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21.08.2024 12:07 Відповісти
Прямо як Резніков, якому не подобалося, що Кличко організовує тероборону
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21.08.2024 12:08 Відповісти
Наградіть нємєдлєнно!
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21.08.2024 12:10 Відповісти
Аналог нашої Верещучки
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21.08.2024 12:22 Відповісти
Лапін скоро сяде . Герасімов мабуть теж . І вони це знають .
Чому цього вже не сталося , та тому що ***** завжди витримує паузу перед тим як зносити голови . Така вже в нього фішка .
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21.08.2024 12:22 Відповісти
Та дрібниці це.
Наш президент півроку ігнорував попередження про напад кацапів та готував країну до шашликів.
Оце кацапам зіграло на руку, так зіграло...
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21.08.2024 12:23 Відповісти
саме так !

але на захист України стали українці.

в рашці цього й близько немає
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21.08.2024 13:31 Відповісти
Наш Верховний нещодавно Головнокомандувача ЗСУ змінив, разом із Начштабу.
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21.08.2024 12:25 Відповісти
але Україна НЕ впала, бо маємо...

"діп ЗСУ" - стійкий до інфекцій організм
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21.08.2024 13:33 Відповісти
Не впала, але проблеми отримала.
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21.08.2024 14:39 Відповісти
надо чтобы он продержался еще месяц до назначения следующего генерала.
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21.08.2024 12:26 Відповісти
От навіщо ви людину підставляєте під каток репресій? Ви же бачите, що не дивлячись на те, що він москаль, а зробив гарну справу. Так може ще зробив би що гарного для руйнування мордора. а так посадять до стрелкова, якщо взагалі не пристрелять.
================
Я би ще ордена дав, публічно. Лапіну, як викритому агенту з призвищем, а останні 12 по Позивних. Щоб ніто не догадався.
Моль
Пряность
Косолапий
Оленевод
Бухая.
Конорейкин
Саламат
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21.08.2024 12:27 Відповісти
А завхоза?
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21.08.2024 13:22 Відповісти
ТoiletСleaner
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21.08.2024 13:31 Відповісти
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21.08.2024 13:34 Відповісти
Если не провел разминирование,не запустил шаттлы и не кричал - ""финансирование армии это популизм",то до украинских идиотов и предателей ему еще далеко.
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21.08.2024 12:32 Відповісти
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21.08.2024 12:58 Відповісти
для чого палити агентуру?
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21.08.2024 13:08 Відповісти
От і ще один "камінчик" у версію про "договорняк" з кацапами щодо "курської операції".
Ми їм здаємо остаточно Донеччину з найбільшими покладами літію в Європі (не рахуючи вже окупованого Запоріждя) а натомість, для відводу очей в задуренного піпла, нам "дозволяють" взяти кілька сіл на Курщині, де три хати та два бобра.
І справа ж не лише в літії (літій, в підсумку, отримає Китай, який вже прибрав до рук, наприклад, всі родовища літію в Південній Америці, з мовчазної згоди неомарксистів-"демократів"). За одно ми здаємо під окупацію й все інше: людей, міста, промислову та логістичну інфраструктуру, стратегічні рубежі оборони і так далі. Підриваємо економічну і промислову потугу України в довгостроковій перспективі.
Бо, наприклад, те ж таки коксівне вугілля, для виплавки сталі (яка є однією з основ українського експорту, а отже й економіки) ми отримаємо саме з Донецького вугільного басейну.
Втрата лише цього ресурсу вже критично відобразиться на економіці України, на суміжних галузях, металургії, машинобудування, ВПК тощо, а отже й на надходженнях до бюджету, а, відповідно й на соціальних програмах, можливостях для економічного зростання, проведення реформ і т.д.
Все це робиться з метою максимально послабити Україну в довгостроковій перспективі та зробити її максимально вразливою щодо чергового нападу росії надалі.
Окрім того, що ми вже, замість сконцентрувати ресурси й резерви для оборони, максимально розпорошуємо їх та "зточуємо" впусту на Курщині та залишає без належного захисту Донеччину, та підставляємо під наступний удар росіян відповідно, Дніпропетровщину, Запоріжжя, Харківщині, Полтавщину тощо.
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21.08.2024 13:54 Відповісти
Так для наших зелених стратєгів головне -піар для свого елєкторату,коли комендантом 4 тисячної Суджі призначають цілого генерал -майора( хоча максимум для містечка такого рівня це- капітан чи майор, Ну звичайно для зелеботів- то перемога , а для всіх притомних українців - це ганьба
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21.08.2024 14:16 Відповісти
Мене бісить ,коли різні "стратєги " починають розповідати ,що у Рашки немає резервів , виявляється що в 30 мільйонної України резерви є ,а в 150 мільйонної Рашки + Крим і Лугандонія - резервів немає ,шановні ви рахувати вмієте ? От на Донеччині і видно в кого є резерви ,а в кого їх не має. І ще не відомо чим ця "курська ейфорія " закінчиться (не весь же час наші будуть ловити кацапських строковиків по лісосмугах ,доведеться воювати і з контрактниками і найманцями ,от тоді і будемо робити висновки) ,а генералів в Рашці вистачає і без Лапіна,так само і військ.
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21.08.2024 14:06 Відповісти
 
 