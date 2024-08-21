Російський генерал Лапін весною розпустив раду оборони Курської області, а це зіграло на користь ЗСУ, - WSJ

Цієї весни генерал-полковник армії РФ Олександр Лапін, який мав стежити за безпекою в Курській області, розпустив раду щодо нагляду над захистом цього прикордонного регіону. Через це на кордоні з Росією утворилася прогалина в обороні, якою і скористалися ЗСУ під час операції на Курщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Wall Street Journal.

За даними видання, українські сили застали росіян зненацька й непідготовленими і під час наступу на Курську область.

WSJ зазначає, що Лапін не сам "відчинив ворота" для наступу на цей регіон - на цьому напрямку виникла критична нестача людей. Однак його помилка є типовою для вищого керівництва, яке часто відірване від реалій поля бою, наголошує видання.

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Невідомо, чи допомогла б розпущена Лапіним міжвідомча рада, до якої входили військові офіцери та представники місцевих і регіональних органів безпеки, організувати узгоджену відповідь з боку Москви. Але без централізованого органу, відповідального за реакцію Росії, зусилля Кремля з витіснення українських сил досі були хаотичними та неефективними.

Це призвело до того, що російські силові відомства, такі як Міністерство внутрішніх справ і Федеральна служба безпеки, а також Міністерство оборони Росії намагаються самостійно відповісти на прорив кордону.

За словами російських воєнних кореспондентів, за кілька днів до вторгнення України в РФ, командування Лапіна надсилало до Москви доповіді, в яких попереджало, що українські війська нарощують свою чисельність на лінії фронту. Але цей трюк використовувався обома сторонами раніше як тактика психологічної війни, кажуть росіяни, знайомі з прикордонними маневрами. Тому Москва відкинула ці попередження Лапіна.

Коли українські війська зайшли на нічийну територію між Україною і РФ, вони не зустріли жодного опору, а всередині Росії не було сил територіальної оборони, які б допомогли їх сповільнити. Першими їх зустріли призовники з 488 мотострілецького полку та 144 мотострілецької бригади, які не мали б воювати.

За нормальних обставин вони мали б близько 120 одиниць бронетехніки, включаючи танки та бронетранспортери. Однак у своєму першому збройному зіткненні призовники, ймовірно, мали від 10 до 20 одиниць.

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WSJ також згадує, що такий провал Лапіна трапляється вже не вперше. Саме він очолював угруповання російських військ на Харківщині у вересні 2022 року, коли українські війська за трохи більше ніж тиждень звільнили майже всю область.

Нині Лапін очолює ленінградський військовий округ.

Операція ЗСУ на Курщині

Нагадаємо, станом на вівторок, 20 серпня, під контролем ЗСУ 1263 квадратні кілометри території та 93 населені пункти у Курській області.