Російський генерал Лапін весною розпустив раду оборони Курської області, а це зіграло на користь ЗСУ, - WSJ
Цієї весни генерал-полковник армії РФ Олександр Лапін, який мав стежити за безпекою в Курській області, розпустив раду щодо нагляду над захистом цього прикордонного регіону. Через це на кордоні з Росією утворилася прогалина в обороні, якою і скористалися ЗСУ під час операції на Курщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Wall Street Journal.
За даними видання, українські сили застали росіян зненацька й непідготовленими і під час наступу на Курську область.
WSJ зазначає, що Лапін не сам "відчинив ворота" для наступу на цей регіон - на цьому напрямку виникла критична нестача людей. Однак його помилка є типовою для вищого керівництва, яке часто відірване від реалій поля бою, наголошує видання.
Невідомо, чи допомогла б розпущена Лапіним міжвідомча рада, до якої входили військові офіцери та представники місцевих і регіональних органів безпеки, організувати узгоджену відповідь з боку Москви. Але без централізованого органу, відповідального за реакцію Росії, зусилля Кремля з витіснення українських сил досі були хаотичними та неефективними.
Це призвело до того, що російські силові відомства, такі як Міністерство внутрішніх справ і Федеральна служба безпеки, а також Міністерство оборони Росії намагаються самостійно відповісти на прорив кордону.
За словами російських воєнних кореспондентів, за кілька днів до вторгнення України в РФ, командування Лапіна надсилало до Москви доповіді, в яких попереджало, що українські війська нарощують свою чисельність на лінії фронту. Але цей трюк використовувався обома сторонами раніше як тактика психологічної війни, кажуть росіяни, знайомі з прикордонними маневрами. Тому Москва відкинула ці попередження Лапіна.
Коли українські війська зайшли на нічийну територію між Україною і РФ, вони не зустріли жодного опору, а всередині Росії не було сил територіальної оборони, які б допомогли їх сповільнити. Першими їх зустріли призовники з 488 мотострілецького полку та 144 мотострілецької бригади, які не мали б воювати.
За нормальних обставин вони мали б близько 120 одиниць бронетехніки, включаючи танки та бронетранспортери. Однак у своєму першому збройному зіткненні призовники, ймовірно, мали від 10 до 20 одиниць.
WSJ також згадує, що такий провал Лапіна трапляється вже не вперше. Саме він очолював угруповання російських військ на Харківщині у вересні 2022 року, коли українські війська за трохи більше ніж тиждень звільнили майже всю область.
Нині Лапін очолює ленінградський військовий округ.
Операція ЗСУ на Курщині
Нагадаємо, станом на вівторок, 20 серпня, під контролем ЗСУ 1263 квадратні кілометри території та 93 населені пункти у Курській області.
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у кацапів не було і не має головного -
бажання спротиву.
кацапстан це купа 140 мл. піска.
Те що на Курщині кацапи виділяли кошти на укріплення а їх розікрали - суцільне іпсо.
Ніхто нічого не крав - бо кошти НЕ ВИДІЛЯЛИСЯ - бо їх немає в ліліпутіна.
Це так працює.
Робиться іпсо-вкид що виділено - будується - насправді нічого не виділено і не будується
А коли виявляється що немає - робиться черговий іпсо-вкид - розікрали - мол бояре злодії а ліліпутін - кароший бо давав дєнгі.
Насправід - 80% подібної інфи - іпсо - ліліпутін НЕ виділяє бо немає.
Чи просто мізків не вистачило подумати?
За наказом ліліпутна - раду розпустили бо НЕМАЄ коштів на її фінансування...
... также як і НЕ БУЛО коштів будувати укріплення
ІПСО - що ліліпутін виділяв а бояре крали - неможна вкрасти те, чтого немає в природі
Чому цього вже не сталося , та тому що ***** завжди витримує паузу перед тим як зносити голови . Така вже в нього фішка .
Наш президент півроку ігнорував попередження про напад кацапів та готував країну до шашликів.
Оце кацапам зіграло на руку, так зіграло...
але на захист України стали українці.
в рашці цього й близько немає
"діп ЗСУ" - стійкий до інфекцій організм
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Я би ще ордена дав, публічно. Лапіну, як викритому агенту з призвищем, а останні 12 по Позивних. Щоб ніто не догадався.
Моль
Пряность
Косолапий
Оленевод
Бухая.
Конорейкин
Саламат
Ми їм здаємо остаточно Донеччину з найбільшими покладами літію в Європі (не рахуючи вже окупованого Запоріждя) а натомість, для відводу очей в задуренного піпла, нам "дозволяють" взяти кілька сіл на Курщині, де три хати та два бобра.
І справа ж не лише в літії (літій, в підсумку, отримає Китай, який вже прибрав до рук, наприклад, всі родовища літію в Південній Америці, з мовчазної згоди неомарксистів-"демократів"). За одно ми здаємо під окупацію й все інше: людей, міста, промислову та логістичну інфраструктуру, стратегічні рубежі оборони і так далі. Підриваємо економічну і промислову потугу України в довгостроковій перспективі.
Бо, наприклад, те ж таки коксівне вугілля, для виплавки сталі (яка є однією з основ українського експорту, а отже й економіки) ми отримаємо саме з Донецького вугільного басейну.
Втрата лише цього ресурсу вже критично відобразиться на економіці України, на суміжних галузях, металургії, машинобудування, ВПК тощо, а отже й на надходженнях до бюджету, а, відповідно й на соціальних програмах, можливостях для економічного зростання, проведення реформ і т.д.
Все це робиться з метою максимально послабити Україну в довгостроковій перспективі та зробити її максимально вразливою щодо чергового нападу росії надалі.
Окрім того, що ми вже, замість сконцентрувати ресурси й резерви для оборони, максимально розпорошуємо їх та "зточуємо" впусту на Курщині та залишає без належного захисту Донеччину, та підставляємо під наступний удар росіян відповідно, Дніпропетровщину, Запоріжжя, Харківщині, Полтавщину тощо.