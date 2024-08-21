Понад 18 тис. т гумдопомоги для енергосектору отримала Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Галущенко

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала понад 18 тисяч тонн гуманітарної допомоги для потреб енергетики.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України у Кропивницькому.

"З березня 2022 року до України надійшло 1370 вантажів загальною вагою близько 18 200 тонн від 36 країн світу. Ми щиро вдячні нашим партнерам за постійну підтримку України та її енергетичного сектору", – зазначив міністр.

Також Галущенко наголосив, що робота над залученням допомоги від міжнародних партнерів триває безперервно. Очікується, що найближчим часом країни-донори надішлють ще 251 вантаж.

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