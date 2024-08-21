УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4507 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
677 12

Понад 18 тис. т гумдопомоги для енергосектору отримала Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Галущенко

Герман Галущенко

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала понад 18 тисяч тонн гуманітарної допомоги для потреб енергетики.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України у Кропивницькому.

"З березня 2022 року до України надійшло 1370 вантажів загальною вагою близько 18 200 тонн від 36 країн світу. Ми щиро вдячні нашим партнерам за постійну підтримку України та її енергетичного сектору", – зазначив міністр.

Також Галущенко наголосив, що робота над залученням допомоги від міжнародних партнерів триває безперервно. Очікується, що найближчим часом країни-донори надішлють ще 251 вантаж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року можна відновити 3 ГВт генерації за умови фінансування, - Галущенко

Автор: 

енергетика (2573) гуманітарна допомога (987) Галущенко (528)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Чому Галущенка ще досі не "розіп'яли" в трусіках,він ж більше змародерив,чим всі буряти,чеченці і дагистанці разом взяті?
показати весь коментар
21.08.2024 13:32
+6
Але ціни на електроенергію та податки треба підвищити. Допомогу просто так в офшори не переведеш
показати весь коментар
21.08.2024 13:33
+3
І ?
показати весь коментар
21.08.2024 13:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І ?
показати весь коментар
21.08.2024 13:30 Відповісти
що І,нее підійшло,то колір не такий,то інструкція не на китайській
показати весь коментар
21.08.2024 13:50 Відповісти
Чому не підійшло?
Все підійшло.
В епіцентрах продається.
показати весь коментар
21.08.2024 14:00 Відповісти
https://dumskaya.net/news/odesskie-kommunalshchiki-razdali-gumanitarnye-ge-184798/ua/ Справа «генераторів Труханова».
показати весь коментар
21.08.2024 13:30 Відповісти
Чому Галущенка ще досі не "розіп'яли" в трусіках,він ж більше змародерив,чим всі буряти,чеченці і дагистанці разом взяті?
показати весь коментар
21.08.2024 13:32 Відповісти
Але ціни на електроенергію та податки треба підвищити. Допомогу просто так в офшори не переведеш
показати весь коментар
21.08.2024 13:33 Відповісти
Отож, допомогу на рахунок в банку не покладеш - тому треба обідрати лохторат і насєлєніє...
показати весь коментар
21.08.2024 14:05 Відповісти
Дивний звіт від самого пана міністра Глущенко про стан енергети яка є наріжним каменем стійкості економіки України яка протистоїть у страшній війні ординцям-русішам.
Чому не в кілограмах або грамах?
Як саме вага гуманітарної допомоги пояснює народу України, що саме було отримане, як розподідлено і де працює аби полегшати стан енергогенуруючої системи по якій вдаоили рашисти?
Цей звіт доволі мутний і аж ніяк не професійний особливо в такі часи.
Цей звіт схожий на звіт продавця борошна, або вати, але яж ніяк міністра енергетики.
показати весь коментар
21.08.2024 14:22 Відповісти
Галущенко в сізо без права застави і без суду ( в нас його нема) на 20 років з конфіскацією.
показати весь коментар
21.08.2024 14:55 Відповісти
А хайло скільки вкрав?
показати весь коментар
21.08.2024 14:57 Відповісти
Треба до чиновників новий метод дізнання застосовувати - або щиросердечне зізнання, або поїздка на нуль на 2-3 дні і там щиросердечне зізнання.
показати весь коментар
21.08.2024 15:27 Відповісти
Этот глист уже примазался к некоему "Конгресу місцевих та регіональних влад". Что ему там делать? Чует, сволочь, что из кресла министра скоро вышвырнут, так место новое уже присмортрел, сученок
показати весь коментар
21.08.2024 16:03 Відповісти
 
 