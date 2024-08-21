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Понад 18 тис. т гумдопомоги для енергосектору отримала Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Галущенко
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала понад 18 тисяч тонн гуманітарної допомоги для потреб енергетики.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України у Кропивницькому.
"З березня 2022 року до України надійшло 1370 вантажів загальною вагою близько 18 200 тонн від 36 країн світу. Ми щиро вдячні нашим партнерам за постійну підтримку України та її енергетичного сектору", – зазначив міністр.
Також Галущенко наголосив, що робота над залученням допомоги від міжнародних партнерів триває безперервно. Очікується, що найближчим часом країни-донори надішлють ще 251 вантаж.
Топ коментарі
+8 Лис Микита #575773
показати весь коментар21.08.2024 13:32
+6 Валерій Кваша
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+3 ed ed #485201
показати весь коментар21.08.2024 13:30
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В епіцентрах продається.
Чому не в кілограмах або грамах?
Як саме вага гуманітарної допомоги пояснює народу України, що саме було отримане, як розподідлено і де працює аби полегшати стан енергогенуруючої системи по якій вдаоили рашисти?
Цей звіт доволі мутний і аж ніяк не професійний особливо в такі часи.
Цей звіт схожий на звіт продавця борошна, або вати, але яж ніяк міністра енергетики.