Атака дронів у Тернополі 20 серпня: Досі фіксують перевищення вмісту хлору в повітрі

У Тернополі продовжують проводити заміри атмосферного повітря на межі забруднення у визначених точках. У місті досі фіксують підвищений вміст хлору та соляної кислоти в повітрі після атаки РФ на промисловий об'єкт 20 серпня.

Про це повідомляє ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", передає Цензор.НЕТ.

"На 10.30 21.08.2024 р. за результатами розрахунків досі спостерігається перевищення ГДК вмісту хлору та соляної кислоти в атмосферному повітрі на території м. Тернопіль, згідно з вимогами наказу МОЗ № 813 від 10.05.2024 року "Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць", - йдеться у повідомленні.

Зокрема в мікрорайоні Новий Світ вміст соляної кислоти становить 0,52 мг/м3 при нормі – 0,2 мг/м3. На вулиці Білецькій хлор – 0,6 мг/м3 при нормі 0,1 мг/м3; соляна кислота – 0,52 мг/м3. На вулиці Об'їзній вміст хлору становив 0,3 мг/м3; соляна кислота – 0,21 мг/м3.

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Вміст пилу, оксиду вуглецю, формальдегіду, фенолу у повітрі становив кількість, що нижче чутливості приладу.

Жителів Тернополя закликають дотримуватись рекомендацій: без потреби не виходити з дому, максимально обмежити перебування дітей, людей похилого віку, хворих із хронічними захворюваннями легень на вулиці, зачинити вікна в приміщеннях, ретельно мити продукти, принесені з двору.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня 2024 року російські військові атакували Україну дронами-камікадзе. Під час повітряної тривоги в деяких регіонах, зокрема й на Тернопільщині, чули звуки вибухів. Зранку міський голова Тернополя Сергій Надал закликав мешканців зачинити вікна, адже у повітрі може бути відчутний запах горілості.

Згодом стало відомо, що росіяни завдали удару безпілотниками по промисловому об’єкту в Тернополі.

Після нічної атаки РФ на промисловий об'єкт Тернопільщини вміст хлору в повітрі перевищено у 4-10 разів.

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