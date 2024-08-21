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Новини
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В армії РФ спостерігається дефіцит кадрів на тлі ситуації в Курській області, - британська розвідка

Курськ

У розвідці Британії розповіли про дефіцит кадрів у російській армії, що пов’язано із ситуацією в Курській області.

Якпередає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії.

Як зазначається, згідно з розслідуванням російського видання "Важные истории", одним із підрозділів, які беруть участь у захисті від українського наступу в Курській області, є спеціалізований мотострілецький полк, сформований з військовослужбовців Повітряно-космічних сил (ПКС), що є незвичним явищем. Він був сформований у травні 2024 року і підпорядкований Північному угрупованню військ ЗС РФ. До його складу увійшли особи, які раніше обіймали спеціальні посади, такі як оператори радарів раннього попередження та оператори важких бомбардувальних полків дальньої авіації.

Також читайте: Кремль готує росіян до "нової нормальності" щодо боїв у Курській області, - росЗМІ

"Відведення особового складу з цих раніше пріоритетних сфер, імовірно, свідчить про постійний дефіцит кадрів. Використовуючи їх у ролі піхоти, їх використовують не за призначенням, що може зменшити здатність Росії знову отримати контроль над територією в Курській області", – йдеться у звіті.

Крім того зазначається, що високий рівень втрат означає, що Росія потребує постійного поповнення особового складу піхоти на передовій, що і надалі обмежуватиме здатність РФ створювати підрозділи з більш високим рівнем боєздатності.

Також читайте: РФ передислоковує невеликі сили в Курську область, - речник Пентагону Райдер

Операція ЗСУ на Курщині

Нагадаємо, станом на вівторок, 20 серпня, під контролем ЗСУ 1263 квадратні кілометри території та 93 населені пункти у Курській області.

Автор: 

армія рф (17160) Велика Британія (5534) розвідка (3854) Курськ (1082)


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Топ коментарі
+3
- Берримор, а що там в Курську ?
- Стріляють, сер.
- Хмм, стріляють, весело там в них. Ну а що там в Воронежі ??
- Нудьга, сер.
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21.08.2024 14:16
+2
А дехто глаголить,що у кацапів
нескінченні ресурси в живій силі..
то де ті ресурси?
І що техніки вистачить ще на два
роки війни....побачим
Всі їхні ресурси кинуті на донбас,
кожного дня минус 1200 орків.
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21.08.2024 14:27
+1
Так бракує кадрів, що ми все втрачаємо населені пункти і втрачаємо. Тепер нам лапшу не тільки генштаб і гавнокомандуючий, а ще і британська розвідка пробує навішати?
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21.08.2024 14:32
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То можна відкорковувати шампанське?
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21.08.2024 14:11 Відповісти
Біле світле можна
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21.08.2024 14:16 Відповісти
- Берримор, а що там в Курську ?
- Стріляють, сер.
- Хмм, стріляють, весело там в них. Ну а що там в Воронежі ??
- Нудьга, сер.
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21.08.2024 14:16 Відповісти
А дехто глаголить,що у кацапів
нескінченні ресурси в живій силі..
то де ті ресурси?
І що техніки вистачить ще на два
роки війни....побачим
Всі їхні ресурси кинуті на донбас,
кожного дня минус 1200 орків.
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21.08.2024 14:27 Відповісти
Людські ресурси по суті безлімітні. Техніки також вистачає. Є деякі проблеми у потужностях для її відновлення.
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21.08.2024 14:33 Відповісти
повна ахінея
Наступ армії вермахту в 1941 році коли війська входили в оборону противника як гярячий ніж у масло - це приклад достатньої кількості солдат та техніки.
В кацапів - це просто штурм ВСІЄЮ армією ОДНОГО донецького села протягом тижня.
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21.08.2024 14:40 Відповісти
Ви помиляєтесь. Атакують вони на багатьох напрямках. Найбільше зусиль просто сконцентровано на певному, там вони зараз мають успіхи. І я б не порівнявав армію Німеччини 40-х років та методи ведення війни тоді і зараз з російською армією зараз. Втрачаючи в день по два батальона піхоти вони у змозі їх постійно поповнювати. Тому ніякої ахінею у цьому не має.
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21.08.2024 14:53 Відповісти
Тобто ви вважаєте що ліліпутніу НЕ потрібна швидка повна і безоговорочна перемога на полі бою?
По вашому ліліпутін просто затягує війну? щоб отримати "сексуальне" задоволення як маніяк чікотіло при виді стікаючої крові жертви?
Дайте відповдь - так чи ні - затягує чи просто немає сил щоб "рвонути"?
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21.08.2024 15:55 Відповісти
Ми втрати початкову суть розмови. Вони хочуть перемоги не менше ніж ми. У них як і у нас є прорахунки. Тому лінія фронта така яка є. Чи є у нього ресурси щоб вже умовно швидко закінчити війну своєю перемогою. Так, вони у нього є.
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21.08.2024 16:05 Відповісти
Умовно швидко це за скільки? Кажіть прямо. Навіть у ліліпутні не знають скільки треба часу - а ви знаєте - щож цікаво буде почитати.
Ну і що що кацапи щось там хочуть? Я, наприклад, хочу мати у ліжку трьох топ моделей разом і що?
Те що у кацапів більше ресурсів чим в Україні - це факт - але це нічого НЕ ДОВОДИТЬ.
Проблема ліліпутна в другому - ЧИ ДОСТАТНЬО у ліліпутіна ресурсів щоб повністю і безобговорень перемогти?
Я кажу - НІ - НЕ ДОСТАТНЬО.
Коли у ліліпутіна "закінчаться" русурси щоб просуватися - він видасть за перемогу ту ситуацію яка складеться - і кацапи це схавають.
Тому - абсурдно обговорювати ТЕ ЩО назве ліліпутін перемогою - він назве "перемогою" любу дічь - а пропаганда переконає кацапів що ця "дічь" і є "перемогою".
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21.08.2024 16:12 Відповісти
"Людський ресурс" і "кадри" - це трішки різні речі Перше - це "людина з руками і ногами" А друге - це "навчена людина" Толку з того навіть якщо вони призначать солдата з роти охорони авіаційного батальйону забезпечення на посаду гранатометника мотострілецького взводу? Вони ж навіть окопи копать не навчені! Яка користь від нього на полі бою?
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21.08.2024 14:49 Відповісти
Якщови думаєте, що у них погана офіцерська школа чи не достатній рівень підготовки особового складу, мушу вас огорчити, це не так. Тут питання у кількості. Армія більша, тому кількість "довбограїв" у них відповідно більша. А призначення солдат на посади, це вічна проблема, яка стосується і нашої армії.
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21.08.2024 14:56 Відповісти
Ти в армії служив? Коли саме? Скільки? На якій посаді? З якими національностями проходив службу? Бо я вчився у військовому училищі ще в радянські часи Служив з різними національностями Багато років - прямо в російських регіонах І знаю ціну російським "кадрам"!
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21.08.2024 15:06 Відповісти
Так, звичайно що служив. Ви були в радянській армії. Не знаю де саме. Але, напевно не варто оцінювати тільки по тому навчальному закладу, де ви були. Часи інші. Я б не применшував можливості ворога.
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21.08.2024 15:31 Відповісти
У 2008 році було святкування річниці випуску З"їхалися однокурсники Гульнули Ночували в готелі Зі мною в номері був чоловік з сусіднього взводу В доброму "підпитії" він з гіркотою сказав "С уходом из армии "хахлов" мы много утратили в интеллектуальном и профессиональном плане Некого назначать на должности!" А людина знала ЩО казала - він тоді служив начальником управління кадрів ВПС одного з округів
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21.08.2024 15:38 Відповісти
Ну будьмо чесні, є у них кому воювати, кому командувати, кому навчати... результати на мапі. Тому не варто їх знецінювати. Вони сильний та підступний ворог. Просто нам потрібно бути сильнішими та підступнішими. Тоді буде результат. А тішитись, що вони наче "тупиє" і т.д. і т.п. Ну більшість тішиться. Потім читаємо новини, там кацапи просунулись, там захопили начелений пункт, там влучили в підприєиство...
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21.08.2024 15:57 Відповісти
Залишайся зі своєю "чесністю" там де сидиш Мене бісить те що ти не володієш інформацією - але впевнений у своїй правоті
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21.08.2024 16:03 Відповісти
Так, у вас прям мєга ексклюзивна інформація 30-ти річної давності на основі власних висновків та бухої розмови із "однією людиною, що знала, що каже". Також бажаю вам залишатись на тому місці, з якої ви дивитись "марафончик" і "перемагаєте" щодня.
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21.08.2024 16:09 Відповісти
Та пішов ти "в даль світлу!" Нема нічого гіршого - коли людина, яка служила в армії строкову службу якимсь "підмітайлом" - корчить з себе "знавця військової справи"!!
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21.08.2024 16:12 Відповісти
Шановний, не нервуйтесь, тиск може піднятися, тромб відірватися, а воно вам треба? Ще раз вам раджу увімкнути г+г, подивитися на мосейчук. Одразу "жить станєт лутше, жить станєт вєсєлєй". Ввечері гляньте новий відосик "навеличнішого". Ну, в плані, займітся звичними для вас справами.
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21.08.2024 16:20 Відповісти
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21.08.2024 16:34 Відповісти
Так бракує кадрів, що ми все втрачаємо населені пункти і втрачаємо. Тепер нам лапшу не тільки генштаб і гавнокомандуючий, а ще і британська розвідка пробує навішати?
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21.08.2024 14:32 Відповісти
До його складу увійшли особи, які раніше обіймали спеціальні посади, такі як оператори радарів раннього попередження Джерело:

Мабуть їхні генерали вирішили що вони зможуть здалеку визначати та попереджувати про дрони ЗСУ.
Замість радарів.
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21.08.2024 14:40 Відповісти
На болотах сьогодні без інтернету: лягли усі можливі сервіси - і Telegram, і Steam, і Discord, Twitch, Dots 2, Ростелеком та Roblox.

А це, взагалі, кінцева - збій навіть у сервісі з відстеження збоїв.

🍿
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21.08.2024 14:55 Відповісти
З Мурманську , командирів підводних човнів погнали на есвео командувати піхотою ...
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21.08.2024 16:53 Відповісти
Там 140 млн голів, як може не хватати?
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21.08.2024 19:27 Відповісти
 
 