В армії РФ спостерігається дефіцит кадрів на тлі ситуації в Курській області, - британська розвідка
У розвідці Британії розповіли про дефіцит кадрів у російській армії, що пов’язано із ситуацією в Курській області.
Якпередає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії.
Як зазначається, згідно з розслідуванням російського видання "Важные истории", одним із підрозділів, які беруть участь у захисті від українського наступу в Курській області, є спеціалізований мотострілецький полк, сформований з військовослужбовців Повітряно-космічних сил (ПКС), що є незвичним явищем. Він був сформований у травні 2024 року і підпорядкований Північному угрупованню військ ЗС РФ. До його складу увійшли особи, які раніше обіймали спеціальні посади, такі як оператори радарів раннього попередження та оператори важких бомбардувальних полків дальньої авіації.
"Відведення особового складу з цих раніше пріоритетних сфер, імовірно, свідчить про постійний дефіцит кадрів. Використовуючи їх у ролі піхоти, їх використовують не за призначенням, що може зменшити здатність Росії знову отримати контроль над територією в Курській області", – йдеться у звіті.
Крім того зазначається, що високий рівень втрат означає, що Росія потребує постійного поповнення особового складу піхоти на передовій, що і надалі обмежуватиме здатність РФ створювати підрозділи з більш високим рівнем боєздатності.
Операція ЗСУ на Курщині
Нагадаємо, станом на вівторок, 20 серпня, під контролем ЗСУ 1263 квадратні кілометри території та 93 населені пункти у Курській області.
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- Стріляють, сер.
- Хмм, стріляють, весело там в них. Ну а що там в Воронежі ??
- Нудьга, сер.
нескінченні ресурси в живій силі..
то де ті ресурси?
І що техніки вистачить ще на два
роки війни....побачим
Всі їхні ресурси кинуті на донбас,
кожного дня минус 1200 орків.
Наступ армії вермахту в 1941 році коли війська входили в оборону противника як гярячий ніж у масло - це приклад достатньої кількості солдат та техніки.
В кацапів - це просто штурм ВСІЄЮ армією ОДНОГО донецького села протягом тижня.
По вашому ліліпутін просто затягує війну? щоб отримати "сексуальне" задоволення як маніяк чікотіло при виді стікаючої крові жертви?
Дайте відповдь - так чи ні - затягує чи просто немає сил щоб "рвонути"?
Ну і що що кацапи щось там хочуть? Я, наприклад, хочу мати у ліжку трьох топ моделей разом і що?
Те що у кацапів більше ресурсів чим в Україні - це факт - але це нічого НЕ ДОВОДИТЬ.
Проблема ліліпутна в другому - ЧИ ДОСТАТНЬО у ліліпутіна ресурсів щоб повністю і безобговорень перемогти?
Я кажу - НІ - НЕ ДОСТАТНЬО.
Коли у ліліпутіна "закінчаться" русурси щоб просуватися - він видасть за перемогу ту ситуацію яка складеться - і кацапи це схавають.
Тому - абсурдно обговорювати ТЕ ЩО назве ліліпутін перемогою - він назве "перемогою" любу дічь - а пропаганда переконає кацапів що ця "дічь" і є "перемогою".
Мабуть їхні генерали вирішили що вони зможуть здалеку визначати та попереджувати про дрони ЗСУ.
Замість радарів.
А це, взагалі, кінцева - збій навіть у сервісі з відстеження збоїв.
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