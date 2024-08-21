В армії РФ спостерігається дефіцит кадрів на тлі ситуації в Курській області, - британська розвідка

У розвідці Британії розповіли про дефіцит кадрів у російській армії, що пов’язано із ситуацією в Курській області.

Якпередає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії.

Як зазначається, згідно з розслідуванням російського видання "Важные истории", одним із підрозділів, які беруть участь у захисті від українського наступу в Курській області, є спеціалізований мотострілецький полк, сформований з військовослужбовців Повітряно-космічних сил (ПКС), що є незвичним явищем. Він був сформований у травні 2024 року і підпорядкований Північному угрупованню військ ЗС РФ. До його складу увійшли особи, які раніше обіймали спеціальні посади, такі як оператори радарів раннього попередження та оператори важких бомбардувальних полків дальньої авіації.

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"Відведення особового складу з цих раніше пріоритетних сфер, імовірно, свідчить про постійний дефіцит кадрів. Використовуючи їх у ролі піхоти, їх використовують не за призначенням, що може зменшити здатність Росії знову отримати контроль над територією в Курській області", – йдеться у звіті.

Крім того зазначається, що високий рівень втрат означає, що Росія потребує постійного поповнення особового складу піхоти на передовій, що і надалі обмежуватиме здатність РФ створювати підрозділи з більш високим рівнем боєздатності.

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Операція ЗСУ на Курщині

Нагадаємо, станом на вівторок, 20 серпня, під контролем ЗСУ 1263 квадратні кілометри території та 93 населені пункти у Курській області.