Щонайменше 46 тис. компаній з російською участю виявлено в ЄС

У Євросоюзі нарахували щонайменше 46 тис. компаній з російською участю, які повинні будуть звітувати про свої трансакції відповідно до вимог 12 пакета санкцій проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство Moody’s.

В агентстві повідомили, що станом на липень 2024 року виявлено десятки тисяч таких компаній, найбільше - у Чехії (12 480), Болгарії (9581), Німеччині (4296), Латвії (3338) та Італії (2539).

Як зазначається, Рада Євросоюзу затвердила 12 пакет у грудні 2023 року. Одне з його положень передбачає запровадження нового заходу, що вимагає повідомляти про перекази від 100 тис. євро поза межі Євросоюзу від юридичних осіб із ЄС, які прямо чи опосередковано належать не менш ніж на 40% росіянам або юридичним особам, створеним у Росії.

Повідомляється, що ліміт у 100 тис. євро стосується як одноразових трансакцій, так і загальної суми за пів року без мінімального порогу для кожної трансакції. Ці правила спрямовані на запобігання потенційним порушенням санкцій, а також відстеження потоків грошей від пов’язаних з Росією європейських компаній.

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