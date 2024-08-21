Удар РФ по дитячому кафе на Запоріжжі: Шість дітей перебувають у лікарні, двоє - у тяжкому стані

Після російського удару по дитячому кафе у селищі Малокатеринівка Запорізької області у лікарні перебувають шість дітей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомили у лікарні.

"Троє дітей середньої тяжкості з акубаротравмою без мінно-вибухових пошкоджень. Одна дівчинка з мінно-вибуховим пошкодженнями м'яких тканин лівого плеча. На сьогодні вона вже прооперована, у свідомості, розмовляє. Одна дитина – нейро-хірургічна операція, зараз в операційній", – розповів головний лікар Запорізької дитячої лікарні Юрій Борзенко.

Крім того, він повідомив, що два хлопчики перебувають у тяжкому стані – є підозра на пошкодження спинного мозку.

"Ми зараз не можемо сказати це пошкодження спинного мозку – чи це забій. Були вийняті уламки і це тільки покаже час, як зафункціонує спинний мозок", – пояснив лікар.

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Нагадаємо, учора, 20 серпня, внаслідок російських обстрілів Запорізької області загинув 14-річний хлопець і чоловік, ще 6 дітей травмовано - це хлопці 17, 16, 15, 14 років та дівчата 10 і 11 років. Поранення дістали і 28-річний чоловік та три жінки.