Росіяни збільшили кількість перевірок цивільного населення на окупованих територіях півдня, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях півдня росіяни збільшили кількість перевірок на вулицях, зокрема дозволили звичайним солдатам проводити вибіркові перевірки цивільного населення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційні адміністрації дозволили звичайним солдатам здійснювати вибіркові перевірки документів та вмісту телефону. Традиційно росіян цікавлять ті, хто не мають російський паспорт та канали інформації на телефоні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, також російські правоохоронці активно викликають на допити осіб, які повернулися на ТОТ переоформлювати майно.

"Окупантів цікавлять відомості про Сили оборони й наявність родичів в українській армії, в окремих випадках росіяни проводили обшуки майна", - додали в ЦНС.

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