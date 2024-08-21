Боррель на тлі операції ЗСУ в Курській області закликав зняти обмеження на використання Україною західної зброї

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав західні держави скасувати обмеження для України на використання їхньої зброї по російських військових цілях.

Відповідну заяву головний дипломат ЄС зробив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Боррель зазначив, що наступ ЗСУ на Курську область РФ "завдав серйозного удару по наративу" російського диктатора Володимира Путіна.

На цьому тлі дипломат закликав західні країни зняти обмеження для України на використання переданого ними озброєння.

"Зняття обмежень на використання сил і засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, мало б кілька важливих наслідків", - заявив Боррель.

Серед цих наслідків він назвав посилення самооборони України, зокрема щодо російських бомбардувань інфраструктури, порятунок життя українців та зменшення руйнувань, а також сприяння мирним зусиллям.

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Глава європейської дипломатії також згадав про свою нещодавню розмову з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою, під час якої запевнив у підтримці Євросоюзом боротьби України проти російської агресії.

"З нетерпінням чекаю зустрічі з ним у Брюсселі та дискусії з міністрами закордонних справ та оборони ЄС наступного тижня, щоб просунутися вперед у нашій підтримці України", - написав шеф європейської дипломатії.

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