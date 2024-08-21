Російська прокуратура запросила до 24 років колонії для полонених українських військових полку "Азов"
Прокуратура Росії запросила до 24 років колонії для 23 полонених українських військових полку "Азов".
Про це пише російське видання "Медиазона", повідомляє Цензор.НЕТ.
Російська прокуратура просить засудити:
- до 16 років позбавлення волі - Ніну Бондаренко, Наталю Гольфінер, Ірину Могітич та Владиславу Майбороду;
- до 16,5 років - Марину Текіну;
- до 17 років - Олену Аврамову, Олену Бондарчук та Лілію Павріанідіс;
- до 19 років - Лілію Руденко;
- до 19,5 років - Олега Жаркова;
- до 21 року - Олександра Ірха;
- до 22 років - Анатолія Грицика, Олега Міжгородського, Олександра Мухіна та Микиту Тімоніна;
- до 23 років - Артема Гребешкова, Артура Грецького, Олексія Смикова, Ярослава Ждамарова та Олександра Мероченца;
- до 24 років - Олега Тишкула.
Для вже обміняних військових Дмитра Лабінського і Давида Касаткіна звинувачення заочно запросило 23 та 24 роки колонії відповідно. Щодо загиблого в російському СІЗО Олександра Іщенка справу закрили, тож термін йому не запитували.
Видання пише, що оскільки жіночих колоній суворого режиму в Росії немає, для полонених українок прокуратура просить відбування терміну в колонії загального режиму, для чоловіків - суворий режим. У разі засудження перші кілька років чоловіки проведуть у вʼязниці, лише потім їх переведуть до колонії.
Загалом у цій справі фігурують 24 українці. Усі вони в різний час служили в "Азові". Деякі брали участь в обороні Маріуполя та "Азовсталі", інші на момент російського вторгнення вже залишили службу - їх затримали вдома або під час "фільтрації". Більшість затриманих жінок - кухарі, які готували для військових.
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а ко всем остальным отношение предельно жесткое.
чем больше кацапов сделают правильный выбор - не умирать за своего хозяина, тем у нас будет меньше потерь.
"Більшість затриманих жінок - кухарі"
Тобто кацапи просто намагаються у своїй людоїдський манері умовну "вартість" полонених. Типу як за одну дурепу Савченко вони виміняли завдяки розголосу аж 2х офіцерів ГРУ.
Даваймо пожиттєве на уранових копальнях російським строковикам.
Скілтки їх там зараз? 3 тисячі чи шо...
Штоп другім нєпавадна била.
Цього слідувало очікувати. Я не маю цифр по кількості в полоні і звільнених, але складається враження, що москалі поставили за завдання поступову страту всіх полонених. В цьому разі здаватися в полон було шаленою помилкою, бо при прориві кількість живих була би більшою.