УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11045 відвідувачів онлайн
Новини
4 951 32

Російська прокуратура запросила до 24 років колонії для полонених українських військових полку "Азов"

Російська прокуратура запросила до 24 років колонії для полонених українських військових полку «Азов»

Прокуратура Росії запросила до 24 років колонії для 23 полонених українських військових полку "Азов".

Про це пише російське видання "Медиазона", повідомляє Цензор.НЕТ.

Російська прокуратура просить засудити:

  • до 16 років позбавлення волі - Ніну Бондаренко, Наталю Гольфінер, Ірину Могітич та Владиславу Майбороду;
  • до 16,5 років - Марину Текіну;
  • до 17 років - Олену Аврамову, Олену Бондарчук та Лілію Павріанідіс;
  • до 19 років - Лілію Руденко;
  • до 19,5 років - Олега Жаркова;
  • до 21 року - Олександра Ірха;
  • до 22 років - Анатолія Грицика, Олега Міжгородського, Олександра Мухіна та Микиту Тімоніна;
  • до 23 років - Артема Гребешкова, Артура Грецького, Олексія Смикова, Ярослава Ждамарова та Олександра Мероченца;
  • до 24 років - Олега Тишкула.

Для вже обміняних військових Дмитра Лабінського і Давида Касаткіна звинувачення заочно запросило 23 та 24 роки колонії відповідно. Щодо загиблого в російському СІЗО Олександра Іщенка справу закрили, тож термін йому не запитували.

Видання пише, що оскільки жіночих колоній суворого режиму в Росії немає, для полонених українок прокуратура просить відбування терміну в колонії загального режиму, для чоловіків - суворий режим. У разі засудження перші кілька років чоловіки проведуть у вʼязниці, лише потім їх переведуть до колонії.

Загалом у цій справі фігурують 24 українці. Усі вони в різний час служили в "Азові". Деякі брали участь в обороні Маріуполя та "Азовсталі", інші на момент російського вторгнення вже залишили службу - їх затримали вдома або під час "фільтрації". Більшість затриманих жінок - кухарі, які готували для військових.

Читайте також: Офіс Генпрокурора розслідує вбивство в російському полоні "азовця" Іщенка

Автор: 

росія (64871) Азов (774) полонені (2248)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+32
Але ж ,,минекацапи,, так, толєрасти наші українці? Ми будемо годувати в санаторних умовах російських полонених, ми будемо їх культурно виховувати замість використання на будовах оборони чи чогось подібного. Бо минєтакіє, курва мать!
показати весь коментар
21.08.2024 20:23
+21
А як уявляла майбутнє азовців влада, яка відправила їх у росію?...
показати весь коментар
21.08.2024 20:25
+17
Зеля збрехав, що поручителями були ООН, та Міжнародний Червоний Хрест. Була тільки вимога Кацапії - здати.

показати весь коментар
21.08.2024 20:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але ж ,,минекацапи,, так, толєрасти наші українці? Ми будемо годувати в санаторних умовах російських полонених, ми будемо їх культурно виховувати замість використання на будовах оборони чи чогось подібного. Бо минєтакіє, курва мать!
показати весь коментар
21.08.2024 20:23 Відповісти
к тем кацапам, которые сдались без боя ещё и целыми подразделениями должно быть наилучшее отношение и санаторные условия содержания.
а ко всем остальным отношение предельно жесткое.
показати весь коментар
21.08.2024 20:44 Відповісти
Відношення не має бути матеріально ліпше ніж відношення до пересічного українця. Ці російські військові не герої для нас. Вони здалися, бо не мали змоги вбивати наших хлопців. Вони абсолютно рівновідповідальні з усіма іншими російськими солдатами. Вони мають відповідати за дії свого керівництва. Не потрібно розділяти строковик чи мобілізований, чи доброволець. Надів форму-ти противник ЗСУ.
показати весь коментар
21.08.2024 20:50 Відповісти
это наши друзья среди кацапов, и фактически они обычные гражданские, ошибочно одевшие форму.
чем больше кацапов сделают правильный выбор - не умирать за своего хозяина, тем у нас будет меньше потерь.
показати весь коментар
21.08.2024 21:22 Відповісти
Це не наші друзі. Ніразу. Це ситуативні невбивці українських військових. Просто їм не вдалося цього зробити.
показати весь коментар
21.08.2024 21:31 Відповісти
Они "могут" стать друзьями (или, хотя бы, перестать быть вам врагами). Но для этого с ними в плену "работать" надо (например, чтобы доказать военнослужащему, что он пойдя на войну стал преступником по его же, российским законам (ст.353 УК РФ - от 10 до 20 лет), дело 1 часа: объяснил; объяснил последствия; дал расписаться в том, что объяснил; простил на первый раз). А этого совершенно не делается.
показати весь коментар
22.08.2024 05:13 Відповісти
які здалися - на розмінування, хай виправляють шкоду, захоплених примусово - калічити та повертати
показати весь коментар
21.08.2024 21:16 Відповісти
А як уявляла майбутнє азовців влада, яка відправила їх у росію?...
показати весь коментар
21.08.2024 20:25 Відповісти
Рідні азовців нагадують Зєлі, що він обіцяв їм 3 місяці "в евакуації".
показати весь коментар
21.08.2024 20:50 Відповісти
Прекрасно уявляла і тому спонукала АЗОВ до здачі в полон щоб руками кацапів розправитися з патріотами
показати весь коментар
22.08.2024 00:40 Відповісти
Отже,треба мальчікам-срочнікам в полоні різати добову норму харчування і так,щоб обмін якомого швидше відбувся.
показати весь коментар
21.08.2024 20:29 Відповісти
Або попереднім оркам, за військ.злочини - пожиттєве
показати весь коментар
21.08.2024 20:30 Відповісти
операція "Екстрадикція"
показати весь коментар
21.08.2024 20:30 Відповісти
а яке майбутнє уявлялося для англійців, полонених у Сінгапурі, чи американців на Філіппінах (Друга Світова війна)?
показати весь коментар
21.08.2024 20:30 Відповісти
Зеля збрехав, що поручителями були ООН, та Міжнародний Червоний Хрест. Була тільки вимога Кацапії - здати.

показати весь коментар
21.08.2024 20:31 Відповісти
Злочинці - терористи прийшли в Україну від імені злочинної терористичної держави для завоювання територіії суверенної держави, всупереч міжнародному праву , ігноруючи державний кордон України, взяли в полон азовців, які захищали державний суверенітет України і тепер судять їх згідно своїх терористичних законів колоніальної держави ХІХ століття. Не зважаючи на те, що на календарі вже ХХІ століття. Тисячолітній рашизм виповз із своїх холодних печер часів андрія боголюбського і продовжує свою ходу по українській землі спопеляючи все на своєму шляху, не жаліючи власний народ і полонених азовців. Де ж міжнародна солідарність для порятунку незаконно ув'язнених азовців? Її не видно. Рашизм безперешкодно чинить міжнародне свавілля...
показати весь коментар
21.08.2024 20:46 Відповісти
Я б із задоволенням після війни поїхав по паРаші з автоматом для винищення родичів цих кацапських прокурорів і суддів. Тільки безжалісне винищення спадкоємців цих осіб зможе привести їх до тями і не творити злочини проти людей
показати весь коментар
22.08.2024 00:44 Відповісти
"для полонених українок прокуратура просить відбування терміну в колонії загального режиму, "
"Більшість затриманих жінок - кухарі"

Тобто кацапи просто намагаються у своїй людоїдський манері умовну "вартість" полонених. Типу як за одну дурепу Савченко вони виміняли завдяки розголосу аж 2х офіцерів ГРУ.
показати весь коментар
21.08.2024 20:49 Відповісти
Треба заборонити міняти чеченців поки не віддадуть азовців
показати весь коментар
21.08.2024 20:54 Відповісти
Пыня как бубочка действует - с.ыкло боится девок.
показати весь коментар
21.08.2024 20:54 Відповісти
Жодного кадировця не допускати до списків обміну крім наших хлопців з Азову.
показати весь коментар
21.08.2024 20:54 Відповісти
Сорвались твари военнопленных в статус заключённых переводить под скорый суд загоняя. И скорее без права на удо и аппеляцию, пересмотр. Тогда мы их почти не вернём никогда. Только через помилование и конечно не этой властью что там сейчас. Надо чеченов ловить---тут иного выхода не будет.
показати весь коментар
21.08.2024 20:59 Відповісти
Ну то вони для того й осудили дівчат-кухарок, щоб тепер на них кадирівців виміняти, а не віддавати бійців.
показати весь коментар
21.08.2024 22:41 Відповісти
Цензор пише з помилками. Правильно буде "Свинособача прокурватура"
показати весь коментар
21.08.2024 21:00 Відповісти
i курвська о *****...
показати весь коментар
21.08.2024 22:42 Відповісти
Не питання.
Даваймо пожиттєве на уранових копальнях російським строковикам.

Скілтки їх там зараз? 3 тисячі чи шо...
показати весь коментар
21.08.2024 21:05 Відповісти
А ми кацапів наче хряків відгодовуємо, пилинки здуваємо. Аби не дай боже якусь ''конвенцію'' не порушити. Чому оті різні ''гамнесті'' мовчать на порушення кацапами? Може і нам їх послати до кацапів!
показати весь коментар
21.08.2024 22:22 Відповісти
Как бы решение напрашивается само собой - проверка на вшивость все пленных козломордых, и при малейшем подозрении - суд и те же 24 года по рогам. Потом равноценный обмен.
показати весь коментар
21.08.2024 22:59 Відповісти
Дати всім кадирківським вівцейопам пожиттєве та ще й офіцерів до купи. Кацапня сама тоді благатиме, щоб їх на азовців поміняти. Але ж зелена пNздота боїться українських націоналістів ще більше, ніж москальня.
показати весь коментар
22.08.2024 00:05 Відповісти
А полонених кацапів зелена влада не судить - вони 'хорошиє рускіє', після договорняка ще будуть дружить з зеленими і торгувать
показати весь коментар
22.08.2024 00:56 Відповісти
То є показова екзекуція. Москалі то *******:
Штоп другім нєпавадна била.
Цього слідувало очікувати. Я не маю цифр по кількості в полоні і звільнених, але складається враження, що москалі поставили за завдання поступову страту всіх полонених. В цьому разі здаватися в полон було шаленою помилкою, бо при прориві кількість живих була би більшою.
показати весь коментар
22.08.2024 10:07 Відповісти
 
 