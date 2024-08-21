Російська прокуратура запросила до 24 років колонії для полонених українських військових полку «Азов»

Прокуратура Росії запросила до 24 років колонії для 23 полонених українських військових полку "Азов".

Про це пише російське видання "Медиазона", повідомляє Цензор.НЕТ.

Російська прокуратура просить засудити:

до 16 років позбавлення волі - Ніну Бондаренко, Наталю Гольфінер, Ірину Могітич та Владиславу Майбороду;

до 16,5 років - Марину Текіну;

до 17 років - Олену Аврамову, Олену Бондарчук та Лілію Павріанідіс;

до 19 років - Лілію Руденко;

до 19,5 років - Олега Жаркова;

до 21 року - Олександра Ірха;

до 22 років - Анатолія Грицика, Олега Міжгородського, Олександра Мухіна та Микиту Тімоніна;

до 23 років - Артема Гребешкова, Артура Грецького, Олексія Смикова, Ярослава Ждамарова та Олександра Мероченца;

до 24 років - Олега Тишкула.

Для вже обміняних військових Дмитра Лабінського і Давида Касаткіна звинувачення заочно запросило 23 та 24 роки колонії відповідно. Щодо загиблого в російському СІЗО Олександра Іщенка справу закрили, тож термін йому не запитували.

Видання пише, що оскільки жіночих колоній суворого режиму в Росії немає, для полонених українок прокуратура просить відбування терміну в колонії загального режиму, для чоловіків - суворий режим. У разі засудження перші кілька років чоловіки проведуть у вʼязниці, лише потім їх переведуть до колонії.

Загалом у цій справі фігурують 24 українці. Усі вони в різний час служили в "Азові". Деякі брали участь в обороні Маріуполя та "Азовсталі", інші на момент російського вторгнення вже залишили службу - їх затримали вдома або під час "фільтрації". Більшість затриманих жінок - кухарі, які готували для військових.

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