Індія підтримує діалог і дипломатичні зусилля щодо якнайшвидшого відновлення миру й стабільності в Україні, - Моді

В Індії вважають, що немає такої проблеми чи конфлікту, який можна розвʼязати на полі бою, тому Індія підтримує дипломатичні зусилля щодо якомога швидшого завершення війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час брифінгу з главою польського уряду Дональдом Туском у Варшаві.

"Ситуація в Україні і в регіоні західної Азії викликає серйозне занепокоєння. Ми глибоко переконані, що немає такої проблеми чи конфлікту, який можна розвʼязати на полі бою. Невинні люди втрачають життя у кожній кризі, це є величезним викликом для усієї цивілізації. Тому ми підтримуємо діалог, а також дипломатичні зусилля щодо якомога швидшого відновлення миру і стабільності", - заявив Моді.

Крім того, Моді зауважив, що Індія готова співпрацювати з іншими дружніми народами заради забезпечення якомога більшої підтримки миротворчих зусиль для відновлення миру в Україні.

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Раніше повідомлялося, що в п'ятницю, 23 серпня, Нарендра Моді прибуде до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

У Держдепі США візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну назвали "дуже важливим".