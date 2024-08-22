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Новини
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Індія підтримує діалог і дипломатичні зусилля щодо якнайшвидшого відновлення миру й стабільності в Україні, - Моді

моді

В Індії вважають, що немає такої проблеми чи конфлікту, який можна розвʼязати на полі бою, тому Індія підтримує дипломатичні зусилля щодо якомога швидшого завершення війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час брифінгу з главою польського уряду Дональдом Туском у Варшаві.

"Ситуація в Україні і в регіоні західної Азії викликає серйозне занепокоєння. Ми глибоко переконані, що немає такої проблеми чи конфлікту, який можна розвʼязати на полі бою. Невинні люди втрачають життя у кожній кризі, це є величезним викликом для усієї цивілізації. Тому ми підтримуємо діалог, а також дипломатичні зусилля щодо якомога швидшого відновлення миру і стабільності", - заявив Моді.

Крім того, Моді зауважив, що Індія готова співпрацювати з іншими дружніми народами заради забезпечення якомога більшої підтримки миротворчих зусиль для відновлення миру в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Індії Моді під час візиту до Києва поділиться перспективами врегулювання війни

Раніше повідомлялося, що в п'ятницю, 23 серпня, Нарендра Моді прибуде до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

У Держдепі США візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну назвали "дуже важливим".

Автор: 

Індія (665) Нарендра Моді (47)


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Топ коментарі
+16
Ти з Пакистаном розв"жи миротворець туєв, та пепестань жерти кацапську нафту.
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22.08.2024 14:36
+13
Просто нагадую, що в той день, коли ракетами рівняли Охмадит, цей напищений ублюдок обнімався з пуйлом в москві. Воно фінансує третину путінскої війни і припхалося сюди говорити про мир.
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22.08.2024 15:25
+8
Главное, чтобы он 24-го был в Киеве и посмотрел, как кацапы будут поздравлять Украину под вой сирен...
Может прозреет !?
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22.08.2024 14:19
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22.08.2024 14:06 Відповісти
Главное, чтобы он 24-го был в Киеве и посмотрел, как кацапы будут поздравлять Украину под вой сирен...
Может прозреет !?
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22.08.2024 14:19 Відповісти
Пуйло наказало втікти до 24 го, інакше можна переродитися у корову.
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22.08.2024 14:33 Відповісти
Нвіщо воно сюди припхалося? Дешева нафта трохи за іншим напрямком.....
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22.08.2024 14:32 Відповісти
Ти з Пакистаном розв"жи миротворець туєв, та пепестань жерти кацапську нафту.
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22.08.2024 14:36 Відповісти
Моді просто "жопою чує", що Путін "закусив вудила" і розпалює конфлікт ще більше А це значить, що у Європи все швидше закінчується терпець І тоді країни НАТО знімуть обмеження зі зброї та посилять санкції ще більше - почнуть кацапський "тіньовий флот" зажимать І "річка халявної нафти за копійки" почне перетворюваться на "струмочок з комариного х*я" От ї їде вмовлять нас "притримать коней"- щою і війна не закінчувалася і санкції не посилювалися "Халява, СЕР!"
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23.08.2024 07:05 Відповісти
Просто нагадую, що в той день, коли ракетами рівняли Охмадит, цей напищений ублюдок обнімався з пуйлом в москві. Воно фінансує третину путінскої війни і припхалося сюди говорити про мир.
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22.08.2024 15:25 Відповісти
Муді, вже помив писок після лобизань?
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22.08.2024 18:24 Відповісти
Просто нагадує у той час коли вся країна думала що Бубочка ЗЕ на Різдво катався у Буковелі на лижах. Воно насправді таємно зустрічалося у Омані з Патрушевим....
І цей зрадник і досі президент.... Просто нагадую
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22.08.2024 20:48 Відповісти
Чтоб на етих чертовых индусов напала епидемия чумы а мы будет призывать их к смирению и стабильности
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22.08.2024 15:28 Відповісти
"Ситуація в Україні і в регіоні західної Азії викликає серйозне занепокоєння. Ми глибоко переконані, що немає такої проблеми чи конфлікту, який можна розвʼязати на полі бою. Невинні люди втрачають життя у кожній кризі, це є величезним викликом для усієї цивілізації. Тому ми підтримуємо діалог, а також дипломатичні зусилля щодо якомога швидшого відновлення миру і стабільності", - заявив Моді.Лицемірний і фальшивий прорашистський покидьок і ср,аколиз.Ти чому не співав цю "муйню" рашистському вбивці в часи, коли він знищував Грозний і населення Ічкерії, окупація Грузії.в 2014 році окупація українського Криму і Донбасу ???
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22.08.2024 16:29 Відповісти
Йому досить нагадать : "Джамму і Кашмір" А також Китайсько-індійський прикордонний конфлікт 2020 року - збройні сутички між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Індією та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Китаєм через спірний регіон https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B9-%D0%A7%D0%B8%D0%BD Аксай-Чин .
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22.08.2024 17:00 Відповісти
По каким линиям этот герой индийского кино нас с парашей "замирять" собрался???
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22.08.2024 17:20 Відповісти
Говорить нелюд, який спонсорує війну проти України. Щоб бути миротворцем, треба спочатку мати совість та порядність. А ти - хитрожопа потвора, яка хоче і рибку з'їсти, і на ... сісти.
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22.08.2024 17:26 Відповісти
Якщо не пройдеться по розвалинам Охмадіту, то його обнімання з лисою пліснявою не прощаються.
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22.08.2024 18:00 Відповісти
какого хереса гребаные хермаки тянут сюда всю эту восточную орду, то китайцы, то индюки, да они спят и видят как нас сожрать и каждые 50 лет лезут в европу, им дают пиз...лей, отползают, зализывают жопу и опять лезут. ну хоть кто-нибудь историю почитайте и остановите этот бред монголотатарскокитайскокацапский раз и навсегда
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22.08.2024 18:29 Відповісти
расплодилось как тараканов полтора млрд и возомнили себя вяликими потому, что их дохрена, а то, что три четверти зубы чистят там, где и жопу моют (на ряке на паласкалке) то все х...ня, главное нас много и мы все грязные
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22.08.2024 18:36 Відповісти
думаю, не три чверті а дев'ять з десяти.
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22.08.2024 20:50 Відповісти
Туди ж і трупи скидають, а потім воду звідти п'ють, бо річка Ганг свята.

Миротворців розвелося як бліх на безхатній собаці
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22.08.2024 22:09 Відповісти
Моді ввімкнув режим "муді", але все одно не дотягує до сонцесяйного Віслюка за потужністю словесного проносу.
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23.08.2024 01:40 Відповісти
 
 