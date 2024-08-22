Індія підтримує діалог і дипломатичні зусилля щодо якнайшвидшого відновлення миру й стабільності в Україні, - Моді
В Індії вважають, що немає такої проблеми чи конфлікту, який можна розвʼязати на полі бою, тому Індія підтримує дипломатичні зусилля щодо якомога швидшого завершення війни в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час брифінгу з главою польського уряду Дональдом Туском у Варшаві.
"Ситуація в Україні і в регіоні західної Азії викликає серйозне занепокоєння. Ми глибоко переконані, що немає такої проблеми чи конфлікту, який можна розвʼязати на полі бою. Невинні люди втрачають життя у кожній кризі, це є величезним викликом для усієї цивілізації. Тому ми підтримуємо діалог, а також дипломатичні зусилля щодо якомога швидшого відновлення миру і стабільності", - заявив Моді.
Крім того, Моді зауважив, що Індія готова співпрацювати з іншими дружніми народами заради забезпечення якомога більшої підтримки миротворчих зусиль для відновлення миру в Україні.
Раніше повідомлялося, що в п'ятницю, 23 серпня, Нарендра Моді прибуде до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
У Держдепі США візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну назвали "дуже важливим".
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Может прозреет !?
І цей зрадник і досі президент.... Просто нагадую
Миротворців розвелося як бліх на безхатній собаці