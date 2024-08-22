Росіяни почали будівництво постійних протидронних оборонних споруди біля Керченського мосту. Їх зводять паралельно мосту, - ВМС ЗСУ
Росіяни вздовж Кримського мосту облаштовують якусь споруду, яка нагадує саме міст.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук
"Ця споруда росіян викликає подив, можливо, вони намагаються якимсь чином продублювати Кримський міст. Та враховуючи те, що ця конструкція не є фундаментальною, а також враховуючи наближення сезону штормів, які починаються з середини осені, питань щодо цільового призначення чергової незаконної прибудови. дуже багато.
Щодо Кримського мосту, то росіяни не можуть використовувати його на повну як з технічної, так і з безпекової точки зору. Бо якщо автомобільну частину після пошкоджень вони відремонтували, то цього не можна сказати про залізницю. Наша ж робота продовжується, то ця незаконна споруда рано чи пізно припинить своє існування", - розповів речник.
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Нерельно на ВСІЙ довжині керчинського моста побудувати стійку до штормів та корозії тонку металеву загороджу.
Це інженерно неможливо.
Можливо паралельно мосту побудувати ще одни міст - але це дуже дорого і довго.
це коли надводні дрони будуть тандемом йти
думаю ліліпутін скоріше шкодує про неї чим радіє.
На тому напрямку жодна з сторін не може наступати із за мінних полів.
Тому ліліпутін НІКОЛИ не буде мінувати територію Курщини - що дуже добре.