Росіяни почали будівництво постійних протидронних оборонних споруди біля Керченського мосту. Їх зводять паралельно мосту, - ВМС ЗСУ

Росіяни вздовж Кримського мосту облаштовують якусь споруду, яка нагадує саме міст.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук

"Ця споруда росіян викликає подив, можливо, вони намагаються якимсь чином продублювати Кримський міст. Та враховуючи те, що ця конструкція не є фундаментальною, а також враховуючи наближення сезону штормів, які починаються з середини осені, питань щодо цільового призначення чергової незаконної прибудови. дуже багато.

Щодо Кримського мосту, то росіяни не можуть використовувати його на повну як з технічної, так і з безпекової точки зору. Бо якщо автомобільну частину після пошкоджень вони відремонтували, то цього не можна сказати про залізницю. Наша ж робота продовжується, то ця незаконна споруда рано чи пізно припинить своє існування", - розповів речник.

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