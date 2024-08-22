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Новини
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Росіяни почали будівництво постійних протидронних оборонних споруди біля Керченського мосту. Їх зводять паралельно мосту, - ВМС ЗСУ

кримський,міст

Росіяни вздовж Кримського мосту облаштовують якусь споруду, яка нагадує саме міст.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук

"Ця споруда росіян викликає подив, можливо, вони намагаються якимсь чином продублювати Кримський міст. Та враховуючи те, що ця конструкція не є фундаментальною, а також враховуючи наближення сезону штормів, які починаються з середини осені, питань щодо цільового призначення чергової незаконної прибудови. дуже багато.

Щодо Кримського мосту, то росіяни не можуть використовувати його на повну як з технічної, так і з безпекової точки зору. Бо якщо автомобільну частину після пошкоджень вони відремонтували, то цього не можна сказати про залізницю. Наша ж робота продовжується, то ця незаконна споруда рано чи пізно припинить своє існування", - розповів речник.

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Автор: 

ВМС (1377) Керченський міст (531) Плетенчук Дмитро (165)


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Топ коментарі
+10
Про "Лінію Суровікіна" теж зубоскалили....
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22.08.2024 14:06
+4
І як це від ракет захистить?
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22.08.2024 14:02
+4
ну там хоть щось роблять. а у нас на бумазі укрєпи малюють за мільярди...
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22.08.2024 14:45
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І як це від ракет захистить?
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22.08.2024 14:02 Відповісти
Про "Лінію Суровікіна" теж зубоскалили....
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22.08.2024 14:06 Відповісти
все залежить від кількості дронів. один пробиває захист, а другий - йде далі. так вже не раз робили. якщо зараз робити реальну атаку на міст, то одночасно треба сотні дронів - надводних, підводних, повітряних, ну і ракет не один десяток
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22.08.2024 14:19 Відповісти
Думаю це іпсо.
Нерельно на ВСІЙ довжині керчинського моста побудувати стійку до штормів та корозії тонку металеву загороджу.
Це інженерно неможливо.
Можливо паралельно мосту побудувати ще одни міст - але це дуже дорого і довго.
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22.08.2024 15:19 Відповісти
Тандемные боеприпасы - конструкция поражающего элемента огневых средств, при которой снаряд состоит из двух зарядов, размещённых последовательно.

це коли надводні дрони будуть тандемом йти
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22.08.2024 14:20 Відповісти
лінія коровікіна - це палка в двох кінцях.
думаю ліліпутін скоріше шкодує про неї чим радіє.
На тому напрямку жодна з сторін не може наступати із за мінних полів.
Тому ліліпутін НІКОЛИ не буде мінувати територію Курщини - що дуже добре.
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22.08.2024 15:16 Відповісти
Почекаємо, поки добудують, а вже потім жахнемо.
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22.08.2024 14:16 Відповісти
В Україні,теж будується?
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22.08.2024 14:25 Відповісти
ну там хоть щось роблять. а у нас на бумазі укрєпи малюють за мільярди...
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22.08.2024 14:45 Відповісти
Нам потрібно активніше знищувати системи ППО в Криму і паралельно накопичувати засоби для масованої атаки щоб залишки ППО були перевантажені і не змогли завадити знищенню мосту. Це чиста арифметика. Думаю у нас вже все порахували.
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22.08.2024 14:49 Відповісти
То треба Кіма послухати. Той Кінбурн ще восени 2022 року "повернув" під контроль. Тепер най ще крищанський міст "поверне".
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22.08.2024 15:01 Відповісти
Не може - у нього різнокольорові панчохи порвались. Поки на поправить свій матеріальний стан "діла не буде". Саме цим (великим крадійництвом) він зараз і зайнятий...
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22.08.2024 15:17 Відповісти
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22.08.2024 15:08 Відповісти
 
 