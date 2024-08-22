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Новини
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Індія стала найбільшим у світі імпортером російської нафти: обійшла Китай

Нафтовий танкер

Індія обігнала Китай як найбільший у світі імпортер російської нафти.

Про це з посиланням на дані з імпорту пише Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Частка російської нафти в загальному обсязі індійського імпорту в липні склала рекордні 44%, збільшившись до 2,07 млн барелів на добу.

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Це на 4,2% більше, ніж у червні, на 12% більше порівняно з липнем минулого року і більше від липневого обсягу імпорту нафти Китаю з Росії, який становив 1,76 млн барелів на добу. У липні китайські нафтопереробники почали купувати менше сировини через зниження прибутку від виробництва пального.

Після візиту індійського прем'єра до Москви в липні Reuters писало, що Індія не планує відмовлятися від нафти з Росії. Навпаки, державні індійські НПЗ спільно ведуть переговори про довгостроковий контракт на імпорт нафти з Росії.

23 серпня Нарендра Моді прибуде з візитом до Києва.

Індійські нафтопереробні заводи охоче закуповують російську нафту зі знижками після того, як західні країни запровадили санкції проти Москви та скоротили закупівлю енергоносіїв.

"Потреби Індії у російській нафті зростатимуть доти, доки не відбудеться подальшого посилення санкцій", – сказало джерело агентства в індійській нафтопереробній галузі.

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Ірак залишався другим за величиною постачальником нафти до Індії у липні, за ним ідуть Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.

Автор: 

Індія (665) нафта (5480) росія (64895)


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Топ коментарі
+10
ІНДІЯ-,СПІВУЧАСНИЦЯ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ І ВБИВСТВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.ЧЕРЕЗ ФІНАНСУВАННЯ РАШИСТСЬКИХ ВБИВЦЬ
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22.08.2024 16:32
+5
це не модя, а мудя !!!!!!!!!!

Хи́нди ру́си бхай бхай
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22.08.2024 16:30
+5
Зрозуміли тепер чому той дід у спідньому такий активний...
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22.08.2024 16:50
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це не модя, а мудя !!!!!!!!!!

Хи́нди ру́си бхай бхай
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22.08.2024 16:30 Відповісти
Йому начхати. Бізнес і нічого особистого.
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22.08.2024 20:07 Відповісти
ІНДІЯ-,СПІВУЧАСНИЦЯ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ І ВБИВСТВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.ЧЕРЕЗ ФІНАНСУВАННЯ РАШИСТСЬКИХ ВБИВЦЬ
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22.08.2024 16:32 Відповісти
Іде на рекорд - скоро буде мирити з рашкою - ню - ню
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22.08.2024 16:37 Відповісти
Миротворці, котрі фінансують убивство українців. Харе крішна, *****...
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22.08.2024 16:40 Відповісти
А що санкції не працюють... недавно же пост був, як все складно з платежами... та в реальності санкції щодо платежів за енергоресурси США зняли, щоб інфляція не росла.... А ще ЄС збільшив квоту на російську сталь...
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22.08.2024 16:42 Відповісти
Індія розраховується Вільно конвертованою валютою. Платежі йдуть.
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22.08.2024 20:08 Відповісти
моді в хаті...
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22.08.2024 16:43 Відповісти
хочя більше опи жодна модя такої шкоди Україні не зробить.
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22.08.2024 16:45 Відповісти
Зрозуміли тепер чому той дід у спідньому такий активний...
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22.08.2024 16:50 Відповісти
То цинічний покидьок моді приперся в Україну щоб клован заглянув йому в очко і побачив там мір?
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22.08.2024 16:52 Відповісти
Циганчуки гешефт роблять.
Їм до нас діла ніт, бо вся дипломатія, яку Президент збирав по крихтах, пройопана з 2019 року, суцільне шапіто
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22.08.2024 16:54 Відповісти
от же жукі....а фільми індійські повне лайно....
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22.08.2024 16:55 Відповісти
Чого ви хочете від публіки, яка п'є воду з річки, по якій пливуть трупи людей...
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22.08.2024 16:57 Відповісти
Ця циганва НЕ збирається платити, окрім як руппіями - ввх знову стане волати: на-ду-лі, ки-ну-ли))
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22.08.2024 17:40 Відповісти
 
 