Індія стала найбільшим у світі імпортером російської нафти: обійшла Китай
Індія обігнала Китай як найбільший у світі імпортер російської нафти.
Про це з посиланням на дані з імпорту пише Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Частка російської нафти в загальному обсязі індійського імпорту в липні склала рекордні 44%, збільшившись до 2,07 млн барелів на добу.
Це на 4,2% більше, ніж у червні, на 12% більше порівняно з липнем минулого року і більше від липневого обсягу імпорту нафти Китаю з Росії, який становив 1,76 млн барелів на добу. У липні китайські нафтопереробники почали купувати менше сировини через зниження прибутку від виробництва пального.
Після візиту індійського прем'єра до Москви в липні Reuters писало, що Індія не планує відмовлятися від нафти з Росії. Навпаки, державні індійські НПЗ спільно ведуть переговори про довгостроковий контракт на імпорт нафти з Росії.
23 серпня Нарендра Моді прибуде з візитом до Києва.
Індійські нафтопереробні заводи охоче закуповують російську нафту зі знижками після того, як західні країни запровадили санкції проти Москви та скоротили закупівлю енергоносіїв.
"Потреби Індії у російській нафті зростатимуть доти, доки не відбудеться подальшого посилення санкцій", – сказало джерело агентства в індійській нафтопереробній галузі.
Ірак залишався другим за величиною постачальником нафти до Індії у липні, за ним ідуть Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.
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Хи́нди ру́си бхай бхай
Їм до нас діла ніт, бо вся дипломатія, яку Президент збирав по крихтах, пройопана з 2019 року, суцільне шапіто